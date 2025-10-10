Обзор часов: Spinnaker Fleuss Automatic Seconde/Seconde/ 2025 Edition

Spinnaker возвращается, чтобы вновь вас удивить.

На этот раз дайверские часы Fleuss — названные не в честь персонажа из фильма «Охотники за привидениями», а в честь влиятельного водолаза и инженера Генри Альберта Флюсса — становятся средством, с помощью которого появляются призраки. Модель Spinnaker Fleuss Automatic Seconde/Seconde/ 2025 Edition представлена в двух вариантах — 40-мм Phantom Steel и 43-мм Phantom White.

Бренд Spinnaker, основанный группой энтузиастов в Гонконге в 2013 году, снова удивляет. Как и в 2023 и 2024 годах, бренд совместно с парижским часовым художником Ромариком Андре, более известным как seconde/seconde/, создали дайверские часы с тематикой Хэллоуина. И впервые вы можете выбрать между двумя размерами.

Spinnaker Fleuss Automatic Seconde/Seconde/ 2025 Edition: Phantom Steel

Первым «страшным монстром» стал Phantom Steel. Первая партия этих часов ограничена 1050 экземплярами, цена каждого — 525 долларов США. Стальной корпус диаметром 40 мм имеет расстояние от ушка до ушка 47 мм и толщину 12,5 мм, включая выступающее стекло. Если вы подумали, что это отличные пропорции для дайверских часов — вы правы! Водонепроницаемость Spinnaker оценивает в 150 метров. В техническом плане часы оснащены всем необходимым: сапфировыми стеклами спереди и сзади, завинчивающейся коронкой и односторонним безелем с 120 кликами.

Главное — это специальный «призрачный» циферблат в спектрально-сером цвете. Призраки на нем оживают в темноте, сопровождаемые светящимися индексами и стрелками. Новый безель с солнечной шлифовкой и волнообразной текстурой повторяет дизайн призрака, а обновленный браслет из нержавеющей стали в стиле «зерна риса» и белый светящийся в темноте нейлоновый ремешок завершают образ часов, под которые вы невольно начнете напевать «Танец смерти» Сен-Санса.

Также страшный: Phantom White

Phantom White имеет диаметр 43 мм, расстояние от ушка до ушка 51 мм и толщину 13,5 мм. Эта большая «призрачная» модель выпускается ограниченной серией в 1150 экземпляров и стоит 475 долларов США. Да, вы не ослышались — большие и пугающие часы стоят дешевле, чем маленькие.

Несмотря на это, Phantom White и Phantom Steel имеют одинаковый цвет и дизайн циферблата. Однако механизмы у них разные, что, вероятно, объясняет разницу в цене. В официальной пресс-информации указано: «Японский автомат с тремя стрелками и датой». В Phantom Steel установлен Miyota 9015, а в большем Phantom White — Seiko NH35. Механизмы можно увидеть через прозрачную заднюю крышку, но они в основном скрыты под роторами в форме призраков. На роторах изображены жуткие глаза призраков, выполненные из черного люминофора, которые также видны на боковой части корпуса. Этот мотив продолжается и на циферблате в виде двойных овальных окон даты и светящихся дисков даты.

На задней крышке обеих версий первой партии Spinnaker Fleuss Automatic Seconde/Seconde/ 2025 Edition выгравированы индивидуальный номер часов, надпись «2025 Edition» и «Batch No.1». Отгрузка этих часов начнется 24 октября. Тем, кто пропустит запуск 17 октября, предоставят второй шанс — Spinnaker выпустит вторую партию с гравировкой «2025 Edition», «Batch No. 2» и индивидуальным номером «1 из X», отражающим точное количество произведенных экземпляров. Ожидаемая дата доставки второй партии — май 2026 года.

Запуск и предварительный заказ

Fleuss Automatic Seconde/Seconde/ 2025 Edition поступит в продажу 17 октября в 06:30 по центральноевропейскому летнему времени (CEST). Если хотите получить преимущество в один час при заказе, рекомендуем заранее посетить официальный сайт Spinnaker Watches. Если, конечно, вы осмелитесь…

Технические характеристики часов

Параметр Phantom Steel Phantom White Модель Fleuss Automatic Seconde/Seconde/ 2025 Edition Fleuss Automatic Seconde/Seconde/ 2025 Edition Референс SP-5170-11A-Q SP-5170-11B-Q Циферблат Спектрально-серый с зернистой текстурой, светящиеся призраки и индексы, двойные окна даты со светящимися дисками Спектрально-серый с зернистой текстурой, светящиеся призраки и индексы, двойные окна даты со светящимися дисками Материал корпуса Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь Размеры корпуса 40 мм (диаметр) × 47 мм (ушко-ушко) × 12,5 мм (толщина) 43 мм (диаметр) × 51 мм (ушко-ушко) × 13,5 мм (толщина) Задняя крышка Нержавеющая сталь с сапфировым стеклом и гравировками, завинчивающаяся Нержавеющая сталь с сапфировым стеклом и гравировками, завинчивающаяся Механизм Miyota 9015: автомат с ручным заводом и остановкой секунд, 28 800 пк/ч, запас хода 42 часа, 26 камней, ротор в форме призрака Seiko NH35: автомат с ручным заводом и остановкой секунд, 21 600 пк/ч, запас хода 41 час, 24 камня, ротор в форме призрака Водонепроницаемость 150 метров 150 метров Ремешок Браслет из нержавеющей стали «зерно риса» с раскладывающейся застежкой, фиксатором и быстросъемными пружинными штифтами; в комплекте белый светящийся в темноте нейлоновый ремешок Браслет из нержавеющей стали «зерно риса» с раскладывающейся застежкой, фиксатором и быстросъемными пружинными штифтами; в комплекте белый светящийся в темноте нейлоновый ремешок Функции Время (часы, минуты, секунды), дата, 60-минутный дайверский безель Время (часы, минуты, секунды), дата, 60-минутный дайверский безель Особые примечания Первая партия (1050 Phantom Steel и 1150 Phantom White) стартует 17 октября в 06:30 CEST, отгрузка 24 октября. Вторая партия с индивидуальной нумерацией ожидается в мае 2026 года. Первая партия (1050 Phantom Steel и 1150 Phantom White) стартует 17 октября в 06:30 CEST, отгрузка 24 октября. Вторая партия с индивидуальной нумерацией ожидается в мае 2026 года.

Spinnaker Fleuss Automatic Seconde/Seconde/ 2025 Edition — это уникальное сочетание тематического дизайна Хэллоуина и высококачественных технических характеристик, которые оценят как коллекционеры, так и любители дайверских часов. Не упустите шанс стать обладателем этих «призрачных» часов!