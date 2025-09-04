Обзор часов: TAG Heuer Carrera Astronomer

На Geneva Watch Days 2025 TAG Heuer представил удивительно большое количество новых моделей.

Одной из фаворитов стала модель, о которой пойдет речь в этой статье. Carrera Astronomer — новое пополнение в линейке, представленное в трёх вариантах. Как мы скоро увидим, одна из них предназначена для серийного производства, а две — лимитированные выпуски.

Для большинства современных поклонников TAG Heuer бренд ассоциируется с автоспортом. Это вполне оправдано, особенно учитывая, что в начале этого года компания вновь стала официальным хронометристом Формулы-1. Однако сегодняшняя Carrera Astronomer обращается к другой эпохе в истории Heuer. На протяжении долгой истории марки в коллекциях регулярно появлялись часы с индикатором фаз Луны. В 2025 году эта усложнённая функция возвращается и, если позволите, в отличной форме.

TAG Heuer Carrera Astronomer

Все три новых варианта Astronomer оснащены корпусом из нержавеющей стали размером 39 мм в диаметре и 45,2 мм в длину. Несмотря на добавленное усложнение в механизме, толщина часов остаётся разумной — 12,16 мм. Да, друзья, это новая философия TAG Heuer, ориентированная на создание удобных для повседневного ношения часов, и нам это очень нравится! Кроме того, в знак уважения к повседневной практичности, каждый экземпляр имеет водозащиту до 100 метров.

Что такое усложнение?

Прежде чем перейти к описанию трёх цветовых вариантов, уделим внимание циферблату и усложнению. Все версии оснащены хорошо читаемыми циферблатами с нанесёнными арабскими часовыми индексами. Светящиеся часовая и минутная стрелки сочетаются с центральной секундной стрелкой, которая тянется до контрастной внешней шкалы. Однако именно индикатор в нижней части циферблата придаёт часам их уникальное назначение.

Carrera Astronomer отображает графическую последовательность фаз Луны и их описания в виде дуги, сопровождаемой соответствующей шкалой, показывающей 29,5-дневный лунный цикл. В центре расположен вращающийся диск с двумя стрелками. Эта стрелка позволяет владельцу часов одновременно определить фазу Луны, её положение в цикле и описание фазы. Диск меняет положение ежедневно в 1:00 ночи. Всё это удивительно просто и, в отличие от традиционных индикаторов фаз Луны, выглядит спортивно и современно.

Три варианта Carrera Astronomer

Как уже упоминалось, коллекция Carrera Astronomer включает три референса. Серийная модель оснащена серебристым циферблатом с чёрной минутной шкалой и индикатором фаз Луны. Она доступна на современном браслете бренда в стиле «зерна риса» и имеет розничную цену в 4550 швейцарских франков.

Второй полностью стальной вариант также имеет серебристый циферблат с эффектом солнечных лучей, но чёрные детали заменены серыми. Кроме того, различные элементы, включая индикатор фаз Луны и арабские цифры, заполнены бирюзовой люминесцентной краской Super-LumiNova. Эта лимитированная серия из 500 экземпляров поставляется с серым кожаным ремешком и застёжкой с кнопкой и стоит 4350 швейцарских франков.

Наконец, двухцветная лимитированная версия из 500 экземпляров добавляет элементы и детали с позолотой 5N (розовое золото) к серебристому циферблату с эффектом солнечных лучей. Браслет содержит ряд цельных звеньев из 18-каратного золота, что увеличивает цену до 6900 швейцарских франков.

Механизм

Внутри часов установлен автоматический калибр TAG Heuer Calibre 7. Хотя подробностей о механизме немного, предполагается, что это калибр на базе Sellita. Запас хода составляет 50 часов, а частота — 28 800 полуколебаний в час. Carrera Astronomer отличается от других моделей линейки стальной завинчивающейся задней крышкой. На ней изображён телескоп, выглядывающий из обсерватории.

Итоговые впечатления

Хотя усложнение с фазами Луны является достаточно нишевым, TAG Heuer создал модель с чёткой функциональной направленностью — новую Carrera Astronomer. Это должно способствовать её популярности. К тому же индикатор фаз Луны действительно впечатляет, и это мнение человека, который обычно относится к этому усложнению без особого энтузиазма! Не стоит забывать, что это действительно удобные часы с оптимальными размерами и ценой, достойной внимания. Поделитесь своими впечатлениями о новой тройке моделей.

Технические характеристики часов