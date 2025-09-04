Главная » Мужские часы

Обзор часов: TAG Heuer Carrera Astronomer

Обзор часов: TAG Heuer Carrera Astronomer Мужские часы
Автор На чтение 4 мин Просмотров 9 Опубликовано

На Geneva Watch Days 2025 TAG Heuer представил удивительно большое количество новых моделей.

Одной из фаворитов стала модель, о которой пойдет речь в этой статье. Carrera Astronomer — новое пополнение в линейке, представленное в трёх вариантах. Как мы скоро увидим, одна из них предназначена для серийного производства, а две — лимитированные выпуски.

Для большинства современных поклонников TAG Heuer бренд ассоциируется с автоспортом. Это вполне оправдано, особенно учитывая, что в начале этого года компания вновь стала официальным хронометристом Формулы-1. Однако сегодняшняя Carrera Astronomer обращается к другой эпохе в истории Heuer. На протяжении долгой истории марки в коллекциях регулярно появлялись часы с индикатором фаз Луны. В 2025 году эта усложнённая функция возвращается и, если позволите, в отличной форме.

Содержание
  1. TAG Heuer Carrera Astronomer
  2. Что такое усложнение?
  3. Три варианта Carrera Astronomer
  4. Механизм
  5. Итоговые впечатления
  6. Технические характеристики часов

TAG Heuer Carrera Astronomer

Все три новых варианта Astronomer оснащены корпусом из нержавеющей стали размером 39 мм в диаметре и 45,2 мм в длину. Несмотря на добавленное усложнение в механизме, толщина часов остаётся разумной — 12,16 мм. Да, друзья, это новая философия TAG Heuer, ориентированная на создание удобных для повседневного ношения часов, и нам это очень нравится! Кроме того, в знак уважения к повседневной практичности, каждый экземпляр имеет водозащиту до 100 метров.

TAG Heuer Carrera Astronomer Two-Tone Macro

Что такое усложнение?

Прежде чем перейти к описанию трёх цветовых вариантов, уделим внимание циферблату и усложнению. Все версии оснащены хорошо читаемыми циферблатами с нанесёнными арабскими часовыми индексами. Светящиеся часовая и минутная стрелки сочетаются с центральной секундной стрелкой, которая тянется до контрастной внешней шкалы. Однако именно индикатор в нижней части циферблата придаёт часам их уникальное назначение.

Кстати, Вам также будет интересно:  Обзор: Rolex Explorer II 16570 черный циферблат

TAG Heuer Carrera Astronomer Silver and Black Horizontal

Carrera Astronomer отображает графическую последовательность фаз Луны и их описания в виде дуги, сопровождаемой соответствующей шкалой, показывающей 29,5-дневный лунный цикл. В центре расположен вращающийся диск с двумя стрелками. Эта стрелка позволяет владельцу часов одновременно определить фазу Луны, её положение в цикле и описание фазы. Диск меняет положение ежедневно в 1:00 ночи. Всё это удивительно просто и, в отличие от традиционных индикаторов фаз Луны, выглядит спортивно и современно.

TAG Heuer Carrera Astronomer Side Profile

Три варианта Carrera Astronomer

Как уже упоминалось, коллекция Carrera Astronomer включает три референса. Серийная модель оснащена серебристым циферблатом с чёрной минутной шкалой и индикатором фаз Луны. Она доступна на современном браслете бренда в стиле «зерна риса» и имеет розничную цену в 4550 швейцарских франков.

TAG Heuer Carrera Astronomer Silver and Gray Limited

Второй полностью стальной вариант также имеет серебристый циферблат с эффектом солнечных лучей, но чёрные детали заменены серыми. Кроме того, различные элементы, включая индикатор фаз Луны и арабские цифры, заполнены бирюзовой люминесцентной краской Super-LumiNova. Эта лимитированная серия из 500 экземпляров поставляется с серым кожаным ремешком и застёжкой с кнопкой и стоит 4350 швейцарских франков.

TAG Heuer Carrera Astronomer Two-Tone Close-Up

Наконец, двухцветная лимитированная версия из 500 экземпляров добавляет элементы и детали с позолотой 5N (розовое золото) к серебристому циферблату с эффектом солнечных лучей. Браслет содержит ряд цельных звеньев из 18-каратного золота, что увеличивает цену до 6900 швейцарских франков.

TAG Heuer Carrera Astronomer Case Back

Механизм

Внутри часов установлен автоматический калибр TAG Heuer Calibre 7. Хотя подробностей о механизме немного, предполагается, что это калибр на базе Sellita. Запас хода составляет 50 часов, а частота — 28 800 полуколебаний в час. Carrera Astronomer отличается от других моделей линейки стальной завинчивающейся задней крышкой. На ней изображён телескоп, выглядывающий из обсерватории.

TAG Heuer Carrera Astronomer Lume Shot

Итоговые впечатления

Хотя усложнение с фазами Луны является достаточно нишевым, TAG Heuer создал модель с чёткой функциональной направленностью — новую Carrera Astronomer. Это должно способствовать её популярности. К тому же индикатор фаз Луны действительно впечатляет, и это мнение человека, который обычно относится к этому усложнению без особого энтузиазма! Не стоит забывать, что это действительно удобные часы с оптимальными размерами и ценой, достойной внимания. Поделитесь своими впечатлениями о новой тройке моделей.

 

Технические характеристики часов

Параметр Значение
Референс WBX2112.FC6615 (серебристый/серый) / WBX2110.BA0044 (серебристый/чёрный) / WBX2111.BD0002 (двухцветный)
Циферблат Серебристый с эффектом солнечных лучей, серая минутная шкала и индикатор фаз Луны, бирюзовые светящиеся арабские цифры / Серебристый с чёрной минутной шкалой и индикатором фаз Луны, полированные арабские цифры / Серебристый с розовой минутной шкалой, индикатором фаз Луны и арабскими цифрами
Материал корпуса Нержавеющая сталь
Размеры корпуса 39 мм (диаметр) × 45,2 мм (длина) × 12,16 мм (толщина)
Стекло Сапфировое, скошенное и выпуклое, с двойным антибликовым покрытием
Задняя крышка Нержавеющая сталь, завинчивающаяся
Механизм TAG Heuer Calibre 7: автоматический с ручным заводом, частота 28 800 полуколебаний в час, запас хода 50 часов
Водозащита 100 метров
Ремешок/браслет Серый кожаный (серебристый/серый) / стальной браслет «зерно риса» (серебристый/чёрный) / стальной и 18К 5N золотой браслет «зерно риса» (двухцветный)
Функции Время (часы, минуты, секунды), фазы Луны
Цена CHF 4,350 (серебристый и серый) / CHF 4,550 (серебристый и чёрный) / CHF 6,900 (двухцветный)
Особые примечания Модели серебристый/серый и двухцветный ограничены 500 экземплярами

TAG Heuer часы до 10 000$ швейцарские часы
Команда ONEWATCH

Часовой журнал ONEWATCH – это экспертное сообщество, специализирующееся на обзорах и новостях о наручных часах. Наша цель – предоставить читателям актуальную информацию о последних тенденциях в мире часовой индустрии, а также детальные и объективные обзоры различных моделей часов.

Оцените автора
Наручные часы всех известных брендов
© 2025 ONEWATCH.BY | Авторский проект о наручных часах | Все права защищены и охраняются законом. Полное или частичное копирование материалов сайта допускается только при указании авторства и наличии активной ссылки на onewatch.by