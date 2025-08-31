Обзор часов: тестируем Casio Edifice EFK100 Automatic, первые механические часы бренда

Не уверен, что кто-то этого ждал, и не знаю, надолго ли эта модель задержится на рынке, но Casio выпустила свои первые механические часы.

Спустя 54 года после запуска первого цифрового хронометра Casiotron, бренд решил окунуться в мир механики, представив автоматическую модель, доступную в пяти версиях, включая специальное издание с корпусом и циферблатом из кованого углеродного волокна. С новыми Casio Edifice EFK100 Automatic бренд, возможно, лишь пробует свои силы, но уже удалось вновь порадовать ценой и дизайном, даже если часы не идеальны.

Механизм: неожиданное начало

Приготовьтесь, я начну с самого интересного — с механизма. Casio известна подробными техническими характеристиками на своих страницах, вплоть до веса каждой модели. Там же указывается точность хода механизма. Для большинства Casio с цифровыми или кварцевыми модулями точность составляет около ±20 секунд в месяц. Casio всегда была последовательна, поэтому не стала исключением и с EFK100, указав точность механизма Seiko NH35A на уровне -35/+45 секунд в день — показатель, вызывающий удивление. Мой коллега Дэвид отметил, что такая точность для современного механизма просто смехотворна и, возможно, не стоило её вообще публиковать. Я не могу с этим не согласиться, но и не был удивлён, что мой тестовый экземпляр оказался гораздо точнее.

Во-первых, известно, что стандартная точность NH35A составляет -20/+40 секунд в день. Во-вторых, большинство пользователей отмечают гораздо лучшую точность. В-третьих, бренды часто указывают худшие показатели, чтобы обезопасить себя. Почему Casio указала более плохую точность, чем Seiko — загадка. Механизм работает на частоте 21 600 полуколебаний в час с двунаправленной подзаводкой (никаких звуков Miyota!), и за несколько недель теста мои часы показывали точность в пределах ±20 секунд в день. Моя гипотеза — Casio была чрезмерно осторожна, гарантируя точность, особенно учитывая, что механизм сторонний. И это для меня самый большой вопрос: Casio — огромная компания с мощными производственными возможностями, но спустя полвека выпускает свои первые механические часы с механизмом стороннего производителя?

Корпус и дизайн: впечатляющая работа за свои деньги

Теперь, когда мы разобрались с механизмом, перейдём к самим часам, которые действительно впечатляют, особенно учитывая цену. Корпус Casio Edifice EFK100 выполнен из нержавеющей стали, диаметром 39 мм, расстояние от ушка до ушка — 43,5 мм, толщина — 12,5 мм. На бумаге всё выглядит отлично, и часы подойдут большинству, но стоит отметить, что они немного «высокие» на запястье из-за глубины задней крышки и способа крепления браслета к корпусу. В повседневной носке это не особо заметно, но при фотографировании и внимательном осмотре на руке это ощущается.

Японский стиль и отделка

Первое, что бросилось в глаза — насколько часы выглядят по-японски, и я понял почему: это слегка угловатый, аккуратно фасетированный корпус вокруг круглого безеля с контрастными отделками. Посмотрите на Citizen и Grand Seiko — и вы поймёте, о чём я. Часы безусловно привлекательны, но отделка не дотягивает до уровня этих моделей. Это как если бы вы взяли Citizen и сделали копию копии копии. Вот такой уровень отделки здесь, и хотя это может показаться недостатком, стоит помнить, что EFK100 стоит менее $300, тогда как Citizen — более $4000. Поэтому менее резкие переходы между поверхностями вполне ожидаемы.

Браслет и застёжка: приятный сюрприз

Я не ожидал увидеть качественный браслет с хорошей застёжкой. Несмотря на наличие сапфирового стекла и водозащиты 100 м, я готовился к «звенящему» браслету, который будет натирать запястье. К счастью, оказалось наоборот. Хотя используются шплинты вместо винтов, звенья отделаны сверху и снизу (редкость для этой ценовой категории), а с внутренней стороны края фасетированы, что предотвращает защемления. Центральные звенья имеют полированную фаску снизу, а главное — застёжка выполнена методом фрезеровки. Нет микрорегулировки и всего две дырочки для размера (без полузвеньев), но сама застёжка не штампованная и достаточно прочная — это уже большой плюс.

Циферблат: многослойность и глубина

Циферблат EFK100 многослойный и многофактурный, что значительно превосходит ожидания для часов этой цены. Любителям глубины и контраста циферблат понравится, даже в версии EFK100D-7A с серебристым циферблатом. Да, он выполнен в тон в тон, но лишь под одним углом наблюдалось ухудшение читаемости (всегда риск при серебристых стрелках на белом фоне).

Здесь много деталей, но они достаточно сдержанные, чтобы не отвлекать внимание. Щёточное наклонное кольцо с делениями, аззурированное кольцо под часовой разметкой и полированные фасетированные скелетонизированные стрелки создают гармоничный образ. Этот циферблат гораздо более цельный, чем у многих аналогово-цифровых моделей Casio. Отдельно стоит похвалить диск даты — цифры полностью заполняют окно, не выглядя сжатыми.

Варианты циферблатов и отделка

Циферблаты имеют свой характер. Базовая модель доступна в серебристом и синем цветах (в Европе также есть зелёный), все они изготовлены методом электроформования (процесс, который я не стану объяснять), что создаёт завитки, напоминающие структуру углеродного волокна. Благодаря металлической структуре циферблат слегка блестит на свету, что мне понравилось больше, чем матовая текстура. Если же хочется настоящий углеродный циферблат, такая версия тоже есть, а в Европе можно приобрести модель с корпусом и циферблатом из кованого углерода.

Подсветка: слабое место

Подсветка разочаровала. Иначе не скажешь. На фото выше подсветка отредактирована, чтобы было видно её расположение, но в реальности она едва достигает яркости и быстро тускнеет. Понимаю, что часы стоят $280, но сегодня плохая подсветка — это непозволительно, особенно от крупного бренда. Один из лучших примеров — мои Foster 11 Atmos, которые стоят меньше $500. Подсветка может влиять на цену, но в данном случае непонятно, почему именно этот аспект так сильно урезали. И это при том, что светятся только кончики стрелок!

Цена и конкуренция

Casio Edifice EFK100 Automatic стоит $280 за версии с циферблатами под кованый углерод (EFK100D-7A, EFK100D-2A; зелёная версия EFK100D-3A доступна в Европе за €279). Модель с настоящим углеродным циферблатом (EFK100CD-1A) стоит $300, а европейская версия с корпусом и циферблатом из кованого углерода (EFK-100XPB-1AJF) — €449. Помимо очевидной ценности, стоит обсудить цену на кованый углерод. Да, существуют разные виды кованого углерода — одни цельные, другие с металлическим сердечником (предполагаю, что здесь второй вариант), но в итоге вы платите за внешний вид. Ближайший аналог от крупного бренда — Tissot PRX Forged Carbon за $995. Мне очень понравился PRX, но если говорить о бюджетных вариантах, единственное, что может оправдать такую разницу — это меньшая толщина корпуса и 80-часовой запас хода. Думаю, большинству новичков это не так важно.

Итог: доступные механические часы от известного бренда

Важно помнить, что хотя EFK100 удовлетворяет многие запросы энтузиастов, это не основная целевая аудитория Casio, что подтверждается ценой в $280. Это, пожалуй, один из самых доступных способов приобрести приличные механические часы с привлекательным дизайном и универсальностью. Особенно ценно, что они выпускаются известным брендом. Если эти часы покажут долговечность на рынке, они наверняка станут одним из главных вариантов для тех, кто хочет начать знакомство с механическими часами, не тратя много денег. Можно сказать, что они станут воротами для целой волны новых коллекционеров. Начать с механических часов, имея надёжную и визуально привлекательную модель от уважаемого бренда, теперь стало гораздо доступнее. И это — отличный результат.