Обзор часов Tissot Ballade 39mm COSC: стиль, качество и доступность

Часы, подобные новым Tissot Ballade, могут вызывать противоречивые чувства.

Коллекция Ballade в последние годы во многом черпала вдохновение из эстетики, прославленной другим брендом часов. Это неоспоримый факт, и его невозможно игнорировать. Игнорировать это, будь я экспертом по часам, журналистом или кем угодно, было бы некорректно. С учётом этого, возможность лично познакомиться с новой 39-миллиметровой версией стала для меня интересным опытом. Одни могут сразу отвергнуть эти часы, другие — полюбить за сходство с Rolex Datejust. Но являются ли они просто оммажем? Или же сумма их частей, несмотря на знакомый образ, предлагает что-то уникальное и стоящее? Давайте рассмотрим подробнее.

Корпус

Линия Ballade, впервые представленная в 1994 году, всегда имела визуальную связь с элегантными, спортивными и в то же время научными часами 1960-х годов. Однако, если предыдущие модели имели лишь отдельные элементы, то новая Ballade COSC заимствует чёткие фирменные черты. Первое, что бросается в глаза — это полированный, рифлёный безель. На запястье часы выглядят пропорционально: популярный диаметр 39 мм и тонкий корпус толщиной всего 10,98 мм. Такие размеры, в сочетании с водозащитой до 100 метров, делают их идеальными для повседневного ношения. Также стоит отметить, что часы, с которыми их чаще всего сравнивают, доступны в размерах 36 мм и 41 мм. Tissot удачно выбрал золотую середину, предложив вариант 39 мм (а также альтернативу в 30 мм).

Циферблат

Циферблат с эффектом солнечных лучей — распространённое решение у многих брендов, но я не припомню дизайна, который бы так гармонично продолжал рифление безеля на поверхности циферблата. Это придаёт часам определённую визуальную уникальность. Часовые индексы выполнены в виде накладных римских цифр, включая позицию «3 часа», где укороченная «III» соседствует с непримечательной, не увеличенной датой. Для удобства чтения в темноте центральные стрелки часов и минут, а также метки рядом с каждым часовым индексом, покрыты люминесцентным составом Super-LumiNova.

Браслет

Пятизвенный браслет, конечно же, очень напоминает стиль Jubilee. Три узких звена с зеркальной полировкой окружены более широкими матовыми звеньями. Застёжка — не стандартная раскладная «ракушка», а бабочка, которую многие считают более надёжной для удержания часов по центру запястья. Также браслет оснащён быстросъёмными защёлками, что позволяет легко заменить его на любой ремешок по вашему выбору. При ширине между ушками 20 мм выбор ремешков — как заводских, так и сторонних — очень широк, что открывает большие возможности для персонализации.

Механизм

Внутри установлен сертифицированный COSC автоматический калибр Powermatic 80. Запас хода составляет 80 часов — на 10 часов больше, чем у калибра 3235, используемого в современных Datejust. Отделка механизма, хотя и аккуратная, не требует демонстрации. Тем не менее, для начинающих коллекционеров возможность наблюдать работу механизма через прозрачную заднюю крышку станет приятным бонусом, позволяющим почувствовать «живость» часов.

Итог

Учитывая всё вышесказанное, способность Tissot Ballade преодолеть возможные предубеждения из-за внешнего сходства с Datejust — вопрос субъективный. Это может как отпугнуть, так и привлечь покупателя. Объективно же, часы предлагают отличное соотношение цены и качества: комфортные и популярные размеры, надёжный COSC-сертифицированный механизм с запасом хода на выходные, водозащиту 100 метров — всё это всего за 1100 долларов США. Возможно, дизайн не самый оригинальный, но технические характеристики за эту цену выделяют модель в своём сегменте.

Цена и доступность Tissot Ballade 39mm COSC

Модель Tissot Ballade 39mm COSC уже доступна для покупки.

Цена: 1100 долларов США (39 мм, полностью из нержавеющей стали, как в тесте)

Бренд Tissot Модель Ballade 39mm COSC Размер корпуса 39 мм (диаметр) x 10,98 мм (толщина) Материал корпуса Нержавеющая сталь Водозащита 100 метров Стекло Сапфировое спереди и сзади Циферблат Серебристый Браслет Сменный пятизвенный стальной браслет, застёжка-бабочка Механизм Powermatic 80, автоматический, сертифицирован COSC Запас хода 80 часов Функции Часы, минуты, секунды, дата Доступность В продаже Цена 1100 долларов США (39 мм, полностью из нержавеющей стали)

Tissot Ballade 39mm COSC — это удачное сочетание классического дизайна, технической надёжности и доступной цены, что делает эти часы привлекательным выбором для тех, кто ищет стильные и функциональные часы на каждый день.