Обзор часов: Топ-5 популярных двухцветных моделей

Ещё одна пятница — ещё один обзор!

На этой неделе мы продолжаем серию материалов, посвящённых материалам корпусов и браслетов наручных часов. Если в предыдущие три недели мы рассматривали современные материалы, то сегодня речь пойдёт о классическом сочетании. Однако мы сознательно выбрали не просто сталь с золотом, а двухцветные часы в более широком понимании. За последние годы появилось много интересных комбинаций, и мы не хотели ограничиваться только сталью и жёлтым или розовым золотом. Давайте узнаем, какие двухцветные часы, недавно вышедшие на рынок, заслужили наше внимание.

Что значит «недавно выпущенные» часы?

Прежде чем перейти к списку, уточним, что мы понимаем под «недавно выпущенными». Самая старая модель в нашем обзоре была представлена на Watches and Wonders 2023, то есть «недавние» — это примерно последние 2,5 года. Как уже упоминалось, мы не ограничивались только сталью и золотом. В подборку вошли часы с разными сочетаниями материалов. Как всегда, эти пять моделей — лишь вершина айсберга, но именно они сразу привлекли наше внимание.

Laventure Transatlantique II GMT

Начинаем с личного фаворита. Не секрет, что я люблю Laventure Transatlantique GMT. С момента выхода первого поколения модели я мечтал приобрести её, и это одно из немногих моих часовских сожалений. Во втором поколении ретро-GMT основатель Laventure Клеман Го решил обновить корпус, цвета и механизм.

Одна из трёх новых моделей — стально-золотая версия с градиентным матовым коричневым циферблатом в стиле сэндвич и GMT-безелем с двумя оттенками коричневого — выглядит потрясающе. Это отличная версия популярной модели Transatlantique GMT.

Параметр Значение Диаметр корпуса 38,9 мм Толщина корпуса 12 мм (с куполообразным акриловым стеклом) Длина от ушка до ушка 46,2 мм Материалы Сталь, 18К жёлтое золото (безель и заводная головка) Механизм Laventure Cal. 3 (на базе Sellita SW330-2), COSC, 56 часов запаса хода

Корпус толщиной 9,3 мм без стекла делает часы достаточно тонкими. Пропорции корпуса подходят для разных размеров запястья. Безель и заводная головка выполнены из 18К жёлтого золота, а браслет имеет центральные звенья из того же материала.

Ретро-стиль подчёркивает градиентный сэндвич-циферблат и GMT-безель с двумя оттенками коричневого. Стрелки выполнены в золотом тоне, центральная секундная — белая, а GMT-стрелка сочетает позолоту и карамельный коричневый цвет. Если вам нравятся 70-е, эта двухцветная версия точно придётся по душе.

За задней крышкой с гравировкой из 18К жёлтого золота скрывается автоматический механизм с сертификатом COSC. Все 50 экземпляров по цене CHF 8,200 были быстро распроданы. Надеемся увидеть больше вариаций в будущем.

Girard-Perregaux Laureato Fifty

Если вы читаете Onewatch регулярно, эта модель не станет сюрпризом. Laureato Fifty — любимец команды, выпущенный к 50-летию модели. Он идеально передаёт стиль 70-х и является отличным примером двухцветных часов того времени. Цена — около €28,100, лимит — 200 экземпляров, которые уже распроданы.

Параметр Значение Диаметр корпуса 39 мм Толщина корпуса 9,8 мм Материалы Сталь (корпус), 18К жёлтое золото (безель, заводная головка, центральные звенья браслета) Механизм Калибр GP 4800, 28,800 вибраций/час, 55 часов запаса хода, кремниевая спираль

Эффектная вещь в стиле 70-х

Корпус в форме бочонка из нержавеющей стали сочетается с восьмиугольным безелем и заводной головкой из жёлтого золота. Серый циферблат с узором Clous de Paris и золотыми индексами усиливает ретро-стиль. Механизм с кремниевой спиралью и переменным моментом инерции обеспечивает точность и надёжность.

Браслет с H-образными звеньями оснащён удобным удлинителем на 4 мм, что обеспечивает комфортную посадку.

Rolex GMT-Master II ref. 126713GRNR

Следующая модель — Rolex GMT-Master II ref. 126713GRNR, представленная на Watches and Wonders 2023. Эта двухцветная версия с жёлтым золотом и сталью продолжает традиции легендарных GMT-Master, таких как «Tiger Eye».

Параметр Значение Диаметр корпуса 40 мм Материалы Сталь, 18К жёлтое золото (безель и заводная головка) Безель Керамический, чёрно-серый с золотыми цифрами Механизм Калибр Rolex 3285, 28,800 вибраций/час, 70 часов запаса хода, точность ±2 с/сутки

Эти часы GMT-Master II — одни из немногих современных Rolex, которые я бы выбрал

Часы оснащены браслетом Jubilee с внешними стальными и центральными золотыми звеньями. Чёрный циферблат с крупными золотыми метками и стрелками с люминесценцией создаёт стильный образ. Это одна из лучших современных моделей Rolex с двухцветным дизайном по цене около €18,650.

Sinn T50 GDBR

Модель Sinn T50 GDBR, также представленная в 2023 году, отличается необычным сочетанием титана и фирменного сплава Goldbronze. Диаметр корпуса — 41 мм, толщина — 12,3 мм, длина от ушка до ушка — 47 мм. Корпус из титана лёгкий, прочный и гипоаллергенный, а безель из Goldbronze устойчив к коррозии в морской воде.

Параметр Значение Материалы Титан, Goldbronze (безель) Циферблат Матовый чёрный с белыми метками и люминесцентными стрелками Механизм Sellita SW300-1, 28,800 вибраций/час, 56 часов запаса хода Цена около €4,140

Для Sinn функциональность всегда на первом месте

Часы оснащены светло-серым резиновым ремешком, который гармонирует с цветом циферблата. Это отличный выбор для любителей дайверских часов с двухцветным дизайном по доступной цене.

Omega Speedmaster Moonwatch ref. 310.20.42.50.02.001

Пятое место занимает двухцветная версия Omega Speedmaster Moonwatch, представленная летом 2024 года. Модель сочетает сталь с Moonshine Gold — светлым золотом с уникальным оттенком. Диаметр корпуса — 42 мм, толщина — 13,2 мм, длина от ушка до ушка — 47,5 мм.

Параметр Значение Материалы Сталь, Moonshine Gold (безель, заводная головка, кнопки) Циферблат Серебристый с солнечным лучистым эффектом и золотыми субциферблатами Механизм Omega 3861, ручной завод, 21,600 вибраций/час, 50 часов запаса хода Цена около €20,600

Для чего-то совершенно другого отлично подойдут двухцветные Moonwatch

Браслет выполнен из сочетания Moonshine Gold и стали, что обеспечивает комфорт и стиль. Эта модель — отличный пример удачного двухцветного исполнения в линейке Speedmaster.

Заключение

Это были наши пять любимых недавно выпущенных двухцветных часов. Конечно, выбор огромен, и мы рады узнать ваше мнение о бицветных моделях. Какие часы вам нравятся, но не попали в этот обзор? Оставляйте комментарии, и до встречи в следующем топе!