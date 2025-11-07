Главная » Руководства по покупке часов

Обзор часов: Топ-5 популярных двухцветных моделей

Ещё одна пятница — ещё один обзор!

На этой неделе мы продолжаем серию материалов, посвящённых материалам корпусов и браслетов наручных часов. Если в предыдущие три недели мы рассматривали современные материалы, то сегодня речь пойдёт о классическом сочетании. Однако мы сознательно выбрали не просто сталь с золотом, а двухцветные часы в более широком понимании. За последние годы появилось много интересных комбинаций, и мы не хотели ограничиваться только сталью и жёлтым или розовым золотом. Давайте узнаем, какие двухцветные часы, недавно вышедшие на рынок, заслужили наше внимание.

Содержание
  1. Что значит «недавно выпущенные» часы?
  2. Laventure Transatlantique II GMT
  3. Girard-Perregaux Laureato Fifty
  4. Эффектная вещь в стиле 70-х
  5. Rolex GMT-Master II ref. 126713GRNR
  6. Эти часы GMT-Master II — одни из немногих современных Rolex, которые я бы выбрал
  7. Sinn T50 GDBR
  8. Для Sinn функциональность всегда на первом месте
  9. Omega Speedmaster Moonwatch ref. 310.20.42.50.02.001
  10. Для чего-то совершенно другого отлично подойдут двухцветные Moonwatch
  11. Заключение

Что значит «недавно выпущенные» часы?

Прежде чем перейти к списку, уточним, что мы понимаем под «недавно выпущенными». Самая старая модель в нашем обзоре была представлена на Watches and Wonders 2023, то есть «недавние» — это примерно последние 2,5 года. Как уже упоминалось, мы не ограничивались только сталью и золотом. В подборку вошли часы с разными сочетаниями материалов. Как всегда, эти пять моделей — лишь вершина айсберга, но именно они сразу привлекли наше внимание.

Laventure Transatlantique II GMT

Начинаем с личного фаворита. Не секрет, что я люблю Laventure Transatlantique GMT. С момента выхода первого поколения модели я мечтал приобрести её, и это одно из немногих моих часовских сожалений. Во втором поколении ретро-GMT основатель Laventure Клеман Го решил обновить корпус, цвета и механизм.

Laventure Transatlantique II GMT lineup, flat-lay

Одна из трёх новых моделей — стально-золотая версия с градиентным матовым коричневым циферблатом в стиле сэндвич и GMT-безелем с двумя оттенками коричневого — выглядит потрясающе. Это отличная версия популярной модели Transatlantique GMT.

two-tone Laventure Transatlantique II GMT pocket shot

Параметр Значение
Диаметр корпуса 38,9 мм
Толщина корпуса 12 мм (с куполообразным акриловым стеклом)
Длина от ушка до ушка 46,2 мм
Материалы Сталь, 18К жёлтое золото (безель и заводная головка)
Механизм Laventure Cal. 3 (на базе Sellita SW330-2), COSC, 56 часов запаса хода

Корпус толщиной 9,3 мм без стекла делает часы достаточно тонкими. Пропорции корпуса подходят для разных размеров запястья. Безель и заводная головка выполнены из 18К жёлтого золота, а браслет имеет центральные звенья из того же материала.

brown Laventure Transatlantique II GMT dial

Ретро-стиль подчёркивает градиентный сэндвич-циферблат и GMT-безель с двумя оттенками коричневого. Стрелки выполнены в золотом тоне, центральная секундная — белая, а GMT-стрелка сочетает позолоту и карамельный коричневый цвет. Если вам нравятся 70-е, эта двухцветная версия точно придётся по душе.

Laventure caliber 3 uncased

За задней крышкой с гравировкой из 18К жёлтого золота скрывается автоматический механизм с сертификатом COSC. Все 50 экземпляров по цене CHF 8,200 были быстро распроданы. Надеемся увидеть больше вариаций в будущем.

two-tone Laventure Transatlantique II GMT flat-lay

two-tone watches — Girard-Perregaux Laureato Fifty propped up against watch roll

Girard-Perregaux Laureato Fifty

Если вы читаете Onewatch регулярно, эта модель не станет сюрпризом. Laureato Fifty — любимец команды, выпущенный к 50-летию модели. Он идеально передаёт стиль 70-х и является отличным примером двухцветных часов того времени. Цена — около €28,100, лимит — 200 экземпляров, которые уже распроданы.

Параметр Значение
Диаметр корпуса 39 мм
Толщина корпуса 9,8 мм
Материалы Сталь (корпус), 18К жёлтое золото (безель, заводная головка, центральные звенья браслета)
Механизм Калибр GP 4800, 28,800 вибраций/час, 55 часов запаса хода, кремниевая спираль

two-tone watches — Girard-Perregaux Laureato Fifty dial and bezel up close

two-tone watches — Girard Perregaux Laureato Fifty pocket shot

Эффектная вещь в стиле 70-х

Корпус в форме бочонка из нержавеющей стали сочетается с восьмиугольным безелем и заводной головкой из жёлтого золота. Серый циферблат с узором Clous de Paris и золотыми индексами усиливает ретро-стиль. Механизм с кремниевой спиралью и переменным моментом инерции обеспечивает точность и надёжность.

Girard-Perregaux Laureato Fifty case back and movement

Браслет с H-образными звеньями оснащён удобным удлинителем на 4 мм, что обеспечивает комфортную посадку.

Girard-Perregaux Laureato Fifty bracelet and clasp

Rolex GMT-Master II 126713GRNR and 126718GRNR flat-lay

Rolex GMT-Master II ref. 126713GRNR

Следующая модель — Rolex GMT-Master II ref. 126713GRNR, представленная на Watches and Wonders 2023. Эта двухцветная версия с жёлтым золотом и сталью продолжает традиции легендарных GMT-Master, таких как «Tiger Eye».

two-tone watches — Rolex GMT-Master II ref. 126713GRNR pocket shot

Параметр Значение
Диаметр корпуса 40 мм
Материалы Сталь, 18К жёлтое золото (безель и заводная головка)
Безель Керамический, чёрно-серый с золотыми цифрами
Механизм Калибр Rolex 3285, 28,800 вибраций/час, 70 часов запаса хода, точность ±2 с/сутки

Rolex GMT-Master II ref. 126713GRNR bracelet and clasp

Эти часы GMT-Master II — одни из немногих современных Rolex, которые я бы выбрал

Часы оснащены браслетом Jubilee с внешними стальными и центральными золотыми звеньями. Чёрный циферблат с крупными золотыми метками и стрелками с люминесценцией создаёт стильный образ. Это одна из лучших современных моделей Rolex с двухцветным дизайном по цене около €18,650.

two-tone watches — Rolex GMT-Master II ref. 126713GRNR bezel and bracelet up close

two-tone watches — Sinn T50 GDBR on side, crown up

Sinn T50 GDBR

Модель Sinn T50 GDBR, также представленная в 2023 году, отличается необычным сочетанием титана и фирменного сплава Goldbronze. Диаметр корпуса — 41 мм, толщина — 12,3 мм, длина от ушка до ушка — 47 мм. Корпус из титана лёгкий, прочный и гипоаллергенный, а безель из Goldbronze устойчив к коррозии в морской воде.

Sinn T50 GDBR case profile, crown side

Параметр Значение
Материалы Титан, Goldbronze (безель)
Циферблат Матовый чёрный с белыми метками и люминесцентными стрелками
Механизм Sellita SW300-1, 28,800 вибраций/час, 56 часов запаса хода
Цена около €4,140

two-tone watches — Sinn T50 GDBR dial and bezel up close

Для Sinn функциональность всегда на первом месте

Часы оснащены светло-серым резиновым ремешком, который гармонирует с цветом циферблата. Это отличный выбор для любителей дайверских часов с двухцветным дизайном по доступной цене.

two-tone watches — Sinn T50 GDBR on wrist

Sinn rubber strap and closed folding clasp

two-tone watches — Omega Speedmaster Moonwatch ref. 310.20.42.50.02.001 on white marble surface with gold discs

Omega Speedmaster Moonwatch ref. 310.20.42.50.02.001

Пятое место занимает двухцветная версия Omega Speedmaster Moonwatch, представленная летом 2024 года. Модель сочетает сталь с Moonshine Gold — светлым золотом с уникальным оттенком. Диаметр корпуса — 42 мм, толщина — 13,2 мм, длина от ушка до ушка — 47,5 мм.

Omega Speedmaster Moonwatch ref. 310.20.42.50.02.001 dial macro

Параметр Значение
Материалы Сталь, Moonshine Gold (безель, заводная головка, кнопки)
Циферблат Серебристый с солнечным лучистым эффектом и золотыми субциферблатами
Механизм Omega 3861, ручной завод, 21,600 вибраций/час, 50 часов запаса хода
Цена около €20,600

two-tone watches — Omega Speedmaster Moonwatch ref. 310.20.42.50.02.001 pocket shot

Для чего-то совершенно другого отлично подойдут двухцветные Moonwatch

Браслет выполнен из сочетания Moonshine Gold и стали, что обеспечивает комфорт и стиль. Эта модель — отличный пример удачного двухцветного исполнения в линейке Speedmaster.

two-tone Omega Speedmaster Moonwatch models side by side

Omega Speedmaster Moonwatch ref. 310.20.42.50.02.001 on wrist

Заключение

Это были наши пять любимых недавно выпущенных двухцветных часов. Конечно, выбор огромен, и мы рады узнать ваше мнение о бицветных моделях. Какие часы вам нравятся, но не попали в этот обзор? Оставляйте комментарии, и до встречи в следующем топе!

