Обзор часов: Топ-5 популярных двухцветных моделей

Ещё одна пятница — ещё один обзор!
На этой неделе мы продолжаем серию материалов, посвящённых материалам корпусов и браслетов наручных часов. Если в предыдущие три недели мы рассматривали современные материалы, то сегодня речь пойдёт о классическом сочетании. Однако мы сознательно выбрали не просто сталь с золотом, а двухцветные часы в более широком понимании. За последние годы появилось много интересных комбинаций, и мы не хотели ограничиваться только сталью и жёлтым или розовым золотом. Давайте узнаем, какие двухцветные часы, недавно вышедшие на рынок, заслужили наше внимание.
- Что значит «недавно выпущенные» часы?
- Laventure Transatlantique II GMT
- Girard-Perregaux Laureato Fifty
- Эффектная вещь в стиле 70-х
- Rolex GMT-Master II ref. 126713GRNR
- Эти часы GMT-Master II — одни из немногих современных Rolex, которые я бы выбрал
- Sinn T50 GDBR
- Для Sinn функциональность всегда на первом месте
- Omega Speedmaster Moonwatch ref. 310.20.42.50.02.001
- Для чего-то совершенно другого отлично подойдут двухцветные Moonwatch
- Заключение
Что значит «недавно выпущенные» часы?
Прежде чем перейти к списку, уточним, что мы понимаем под «недавно выпущенными». Самая старая модель в нашем обзоре была представлена на Watches and Wonders 2023, то есть «недавние» — это примерно последние 2,5 года. Как уже упоминалось, мы не ограничивались только сталью и золотом. В подборку вошли часы с разными сочетаниями материалов. Как всегда, эти пять моделей — лишь вершина айсберга, но именно они сразу привлекли наше внимание.
Laventure Transatlantique II GMT
Начинаем с личного фаворита. Не секрет, что я люблю Laventure Transatlantique GMT. С момента выхода первого поколения модели я мечтал приобрести её, и это одно из немногих моих часовских сожалений. Во втором поколении ретро-GMT основатель Laventure Клеман Го решил обновить корпус, цвета и механизм.
Одна из трёх новых моделей — стально-золотая версия с градиентным матовым коричневым циферблатом в стиле сэндвич и GMT-безелем с двумя оттенками коричневого — выглядит потрясающе. Это отличная версия популярной модели Transatlantique GMT.
|Параметр
|Значение
|Диаметр корпуса
|38,9 мм
|Толщина корпуса
|12 мм (с куполообразным акриловым стеклом)
|Длина от ушка до ушка
|46,2 мм
|Материалы
|Сталь, 18К жёлтое золото (безель и заводная головка)
|Механизм
|Laventure Cal. 3 (на базе Sellita SW330-2), COSC, 56 часов запаса хода
Корпус толщиной 9,3 мм без стекла делает часы достаточно тонкими. Пропорции корпуса подходят для разных размеров запястья. Безель и заводная головка выполнены из 18К жёлтого золота, а браслет имеет центральные звенья из того же материала.
Ретро-стиль подчёркивает градиентный сэндвич-циферблат и GMT-безель с двумя оттенками коричневого. Стрелки выполнены в золотом тоне, центральная секундная — белая, а GMT-стрелка сочетает позолоту и карамельный коричневый цвет. Если вам нравятся 70-е, эта двухцветная версия точно придётся по душе.
За задней крышкой с гравировкой из 18К жёлтого золота скрывается автоматический механизм с сертификатом COSC. Все 50 экземпляров по цене CHF 8,200 были быстро распроданы. Надеемся увидеть больше вариаций в будущем.
Girard-Perregaux Laureato Fifty
Если вы читаете Onewatch регулярно, эта модель не станет сюрпризом. Laureato Fifty — любимец команды, выпущенный к 50-летию модели. Он идеально передаёт стиль 70-х и является отличным примером двухцветных часов того времени. Цена — около €28,100, лимит — 200 экземпляров, которые уже распроданы.
|Параметр
|Значение
|Диаметр корпуса
|39 мм
|Толщина корпуса
|9,8 мм
|Материалы
|Сталь (корпус), 18К жёлтое золото (безель, заводная головка, центральные звенья браслета)
|Механизм
|Калибр GP 4800, 28,800 вибраций/час, 55 часов запаса хода, кремниевая спираль
Эффектная вещь в стиле 70-х
Корпус в форме бочонка из нержавеющей стали сочетается с восьмиугольным безелем и заводной головкой из жёлтого золота. Серый циферблат с узором Clous de Paris и золотыми индексами усиливает ретро-стиль. Механизм с кремниевой спиралью и переменным моментом инерции обеспечивает точность и надёжность.
Браслет с H-образными звеньями оснащён удобным удлинителем на 4 мм, что обеспечивает комфортную посадку.
Rolex GMT-Master II ref. 126713GRNR
Следующая модель — Rolex GMT-Master II ref. 126713GRNR, представленная на Watches and Wonders 2023. Эта двухцветная версия с жёлтым золотом и сталью продолжает традиции легендарных GMT-Master, таких как «Tiger Eye».
|Параметр
|Значение
|Диаметр корпуса
|40 мм
|Материалы
|Сталь, 18К жёлтое золото (безель и заводная головка)
|Безель
|Керамический, чёрно-серый с золотыми цифрами
|Механизм
|Калибр Rolex 3285, 28,800 вибраций/час, 70 часов запаса хода, точность ±2 с/сутки
Эти часы GMT-Master II — одни из немногих современных Rolex, которые я бы выбрал
Часы оснащены браслетом Jubilee с внешними стальными и центральными золотыми звеньями. Чёрный циферблат с крупными золотыми метками и стрелками с люминесценцией создаёт стильный образ. Это одна из лучших современных моделей Rolex с двухцветным дизайном по цене около €18,650.
Sinn T50 GDBR
Модель Sinn T50 GDBR, также представленная в 2023 году, отличается необычным сочетанием титана и фирменного сплава Goldbronze. Диаметр корпуса — 41 мм, толщина — 12,3 мм, длина от ушка до ушка — 47 мм. Корпус из титана лёгкий, прочный и гипоаллергенный, а безель из Goldbronze устойчив к коррозии в морской воде.
|Параметр
|Значение
|Материалы
|Титан, Goldbronze (безель)
|Циферблат
|Матовый чёрный с белыми метками и люминесцентными стрелками
|Механизм
|Sellita SW300-1, 28,800 вибраций/час, 56 часов запаса хода
|Цена
|около €4,140
Для Sinn функциональность всегда на первом месте
Часы оснащены светло-серым резиновым ремешком, который гармонирует с цветом циферблата. Это отличный выбор для любителей дайверских часов с двухцветным дизайном по доступной цене.
Omega Speedmaster Moonwatch ref. 310.20.42.50.02.001
Пятое место занимает двухцветная версия Omega Speedmaster Moonwatch, представленная летом 2024 года. Модель сочетает сталь с Moonshine Gold — светлым золотом с уникальным оттенком. Диаметр корпуса — 42 мм, толщина — 13,2 мм, длина от ушка до ушка — 47,5 мм.
|Параметр
|Значение
|Материалы
|Сталь, Moonshine Gold (безель, заводная головка, кнопки)
|Циферблат
|Серебристый с солнечным лучистым эффектом и золотыми субциферблатами
|Механизм
|Omega 3861, ручной завод, 21,600 вибраций/час, 50 часов запаса хода
|Цена
|около €20,600
Для чего-то совершенно другого отлично подойдут двухцветные Moonwatch
Браслет выполнен из сочетания Moonshine Gold и стали, что обеспечивает комфорт и стиль. Эта модель — отличный пример удачного двухцветного исполнения в линейке Speedmaster.
Заключение
Это были наши пять любимых недавно выпущенных двухцветных часов. Конечно, выбор огромен, и мы рады узнать ваше мнение о бицветных моделях. Какие часы вам нравятся, но не попали в этот обзор? Оставляйте комментарии, и до встречи в следующем топе!