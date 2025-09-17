Обзор часов: Urwerk UR-150 Blue Scorpion

В октябре прошлого года Urwerk представил новую линейку UR-150.

Модели Scorpion Titan и Scorpion Dark сразу же были узнаваемы как творения Urwerk. Характерные особенности, такие как спутниковые часы и ретроградные минуты, присутствовали во всех первых экземплярах. Теперь, почти через год, новая модель UR-150 Blue Scorpion становится следующим пополнением коллекции.

На прошлой неделе, во время Geneva Watch Days 2025, у нас была возможность посетить мастерскую Urwerk в старом городе Женевы.

Urwerk UR-150 Blue Scorpion

Новая модель Urwerk сразу же кажется знакомой, если вы помните титановые версии прошлого года. На этот раз часы выполнены не из легкого титана, а из матовой нержавеющей стали с пескоструйной обработкой. По размерам часы сохранили прежние параметры: диаметр 42,49 мм и расстояние от ушка до ушка 52,31 мм. Куполообразное сапфировое стекло придает толщину 14,79 мм.

Что касается других характеристик, UR-150 Blue Scorpion имеет водозащиту до 30 метров, что позволяет часам выдерживать даже сильный дождь. В комплект входит регулируемый синий резиновый ремешок с интегрированной застежкой-бабочкой с кнопками.

Детальный взгляд на циферблат

Поклонники фирменного стиля Urwerk будут рады увидеть, что UR-150 Blue Scorpion полностью соответствует эстетике бренда. Часы оснащены открытым циферблатом с синим покрытием методом атомарного осаждения (ALD) и ярко-желтой минутной стрелкой. Центрально расположенный указатель движется по дуге ретроградного хода в 240°. Внутри стрелки расположен один из трех пронумерованных спутниковых дисков, показывающих текущий час. Заводная коронка расположена в верхней части корпуса и служит для завода и настройки времени. Если вы никогда не видели видео с Urwerk, когда стрелка достигает 59-й минуты, стоит посмотреть — стрелка мгновенно возвращается к нулю, а спутниковые диски быстро вращаются, меняя часы.

Множество деталей корпуса

Новые UR-150 Blue Scorpion украшены синими винтами с ALD-покрытием на верхней части корпуса, при этом нижний левый винт украшен логотипом Urwerk. Верхняя часть корпуса декорирована концентрическими канавками — это отличие от титановых моделей прошлого года. На запястье такие детали визуально уменьшают размер часов. По бокам корпуса расположены вертикальные канавки, обеспечивающие удобный захват при заводе часов.

Автоматический механизм Urwerk UR-50.01 внутри

Нержавеющая сталь — не единственный материал в корпусе UR-150 Blue Scorpion. Задняя крышка выполнена из титана 5-го класса и крепится четырьмя винтами с крестовой головкой, которые фиксируются синими винтами на поверхности корпуса. В центре задней крышки расположено сапфировое стекло, через которое виден ротор с синим ALD-покрытием и двумя балансирующими турбинами. Вокруг ротора — синее кольцо с отделкой перляж. Механизм UR-50.01 обеспечивает 43 часа запаса хода и работает с частотой 28 800 полуколебаний в час.

50 экземпляров UR-150 Blue Scorpion

Как и первая модель Scorpion, UR-150 Blue Scorpion выпускается ограниченной серией из 50 экземпляров. Цена составляет 90 000 швейцарских франков (без учета налогов), что немного дороже титановых версий. Возможно, это немного удивительно, но, по моему мнению, целевая аудитория не станет спорить из-за нескольких тысяч франков. С моей точки зрения, часы выглядят уникально и привлекательно. Мне нравится более светлый цвет корпуса из стали и его дополнительный вес. Для моего запястья часы немного длинноваты, но для тех, кто сможет позволить себе и носить их, Urwerk UR-150 Blue Scorpion станет захватывающим дополнением коллекции.

Технические характеристики часов

Параметр Описание Модель UR-150 Blue Scorpion Циферблат Синий ALD (атомарное осаждение), открытый, 240° минутная шкала с концентрической текстурой и Super-LumiNova, желтая стрелка Материал корпуса Пескоструйная и микрошариковая обработка нержавеющей стали Размеры корпуса 42,49 мм (диаметр) × 52,31 мм (ушко-ушко) × 14,79 мм (толщина) Задняя крышка Титан 5-го класса и сапфировое стекло, крепится четырьмя винтами Механизм Urwerk UR-50.01: автоматический завод с двойными турбинами, частота 28 800 полуколебаний в час, запас хода 43 часа, 38 камней Водозащита 30 метров Ремешок Синий интегрированный резиновый ремешок с застежкой-бабочкой с кнопками Функции Время (спутниковые часы, ретроградные минуты) Цена 90 000 швейцарских франков (без налогов) Особые примечания Ограниченная серия из 50 экземпляров

Urwerk UR-150 Blue Scorpion — это сочетание инноваций, уникального дизайна и высокого качества исполнения, которое обязательно привлечет внимание коллекционеров и любителей необычных часов.