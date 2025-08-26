Обзор часов: Vacheron Constantin Overseas Perpetual Calendar

Vacheron Constantin Overseas Perpetual Calendar Ultra-Thin — это коллекция, которую многие охарактеризовали бы как коллекцию мечты.

Ценится за изящный дизайн, сложную механику и привлекательную эстетику — будь то модели с цельным циферблатом или с открытым механизмом, этот дизайн имеет значительное количество поклонников. Уже существовало немало вариантов, но сегодня вышли сразу две новые модели. Одна выполнена в более монохромном стиле из розового золота, а другая — из белого золота с насыщенным, контрастным оттенком циферблата. Давайте рассмотрим их подробнее.

Корпус

Overseas Perpetual Calendar Ultra-Thin — это часы диаметром 41,5 мм и толщиной всего 8,1 мм, что, возможно, не считается ультратонким в категории классических наручных часов, но для сложных часов с вечным календарём это действительно очень тонко. Также стоит отметить длину от ушка до ушка — 49 мм, поэтому часы будут хорошо сидеть на запястьях среднего и большого размера. Еще один важный момент — водонепроницаемость корпуса на уровне 50 метров. Хотя я бы не рекомендовал использовать эти часы для дайвинга, технически они безопасны на поверхности воды. По крайней мере, можно не бояться дождя или случайных брызг и не бежать в ближайший бутик Vacheron Constantin.

Как и следовало ожидать от представителя «Святой Троицы» часового мира, корпус и браслет имеют высокий уровень отделки. Большая часть корпуса и браслета выполнена с богатой сатинированной поверхностью, а акценты, такие как безель, вдохновлённый мальтийским крестом, и фаски на ушках корпуса — полированы до зеркального блеска.

Циферблат

Как я уже упомянул, одна модель выполнена из 18-каратного розового золота 5N, другая — из 18-каратного белого золота. Розовое золото представлено в основном монохромной гамме: циферблат покрыт золотистым полупрозрачным лаком с сатиново-солнечным эффектом. Субциферблаты вечного календаря имеют узор «улитка», а по краю циферблата находится фланец с так называемой «бархатистой отделкой», по терминологии Vacheron Constantin.

Стрелки и накладные часовые индексы также выполнены из розового золота, даже диск фаз Луны и лунные изображения на нём сделаны из розового золота. Помимо голубого люминесцентного наполнения стрелок часов и минут, а также накладных индексов, единственные другие цветовые акценты — это минутная шкала, отмеченная синим цветом, и сектор високосного года на индикаторе месяца, также выделенный синим. Для ясности: каждый сектор индикатора месяца охватывает 12 месяцев, поэтому повторяются январь, апрель, июль и октябрь, а синий участок обозначает 12 месяцев високосного года, который наступает раз в 4 года. Это не опечатка.

Модель из белого золота выбрана в противоположном стиле. Вместо серебристого или совпадающего с корпусом цвета циферблата Vacheron Constantin выбрали насыщенный бордовый лак с таким же стилем отделки и компоновкой, как и у золотого циферблата. Также присутствует похожий акцент в виде цианового синего цвета на минутной шкале и секторе високосного года. На этом циферблате стрелки, накладные часовые индексы и лунные изображения на диске фаз Луны выполнены из 18-каратного белого золота, чтобы соответствовать корпусу. Фазы Луны на таком фоне, возможно, легче различимы благодаря белому золоту на бордовом фоне.

Ремешки

Продолжая тему отделки и линий корпуса, браслет также преимущественно сатинирован, но не только фаски плеч браслета имеют скос — все окружающие края звеньев в форме мальтийского креста отполированы до зеркального блеска. Эти линии полировки, подчеркивая форму, буквально излучают роскошь и демонстрируют чрезвычайно высокие стандарты, с которыми Vacheron Constantin создаёт и проектирует свои часы.

Браслет фиксируется на запястье с помощью раскладывающейся застёжки-бабочки и легко снимается благодаря системе сменных ремешков Vacheron Constantin, которая также позволяет быстро заменить браслет на один из двух комплектных резиновых ремешков, о которых мы расскажем далее. Для справки, браслет оснащён системой Easy-Fit, позволяющей быстро регулировать длину с обеих сторон застёжки.

Для соответствия эстетике, розовое золото комплектуется двумя сменными резиновыми ремешками — тёмно-синим и белым.

В свою очередь, белое золото поставляется с бордовым (соответствующим цвету циферблата) и белым резиновыми ремешками.

Эти ремешки прочные, но при этом мягкие и очень комфортные на запястье, а крепятся к нему с помощью пряжки, выполненной в цвет корпуса, которая также имеет систему быстрой замены, позволяющую легко переключаться между ремешками.

Механизм

Обe модели оснащены сертифицированным Женевским клеймом автоматическим ультратонким калибром собственного производства 1120 QP/1. Это не только технически сложный механизм, но и очень красивый для обозрения. Отделка механизма изысканная и элегантная: ручная полировка, фаски, перляж и красиво гравированный ротор из 22-каратного золота.

Толщина механизма всего 4,05 мм, что и позволяет корпусу быть таким тонким — 8,1 мм. Калибр автоматический с запасом хода около 40 часов, поэтому он не обладает самым длинным запасом энергии. Поэтому я рекомендую приобрести для этих часов заводное устройство (winder), как и для любых часов с вечным календарём, чтобы часы всегда шли и все индикации были выставлены правильно. Лично я использую Wolf Rocket travel winder для своих часов с вечным календарём, и это настоящее спасение — особенно если вы ещё не освоили все корректоры на корпусе для ручной настройки календаря.

Что касается индикаций, то вечный календарь показывает часы и минуты, текущий день недели, дату, месяц, фазы Луны и даже индикатор високосного года. Вечные календари — это своего рода механические компьютеры, поэтому, пока не исчерпан запас хода (отсюда рекомендация по заводному устройству), часы не потребуют ручной корректировки вплоть до 2100 года.

Итог

Думаю, мои розовые очки здесь выдают меня, но лично я бы выбрал модель из белого золота с её насыщенным бордовым циферблатом, который действительно привлекает внимание. Обычно я предпочитаю браслеты ремешкам и часто ношу часы именно на браслете. Но в данном случае я вполне могу представить, что буду носить их на ремешке, идеально подходящем по цвету к циферблату.

Мне также нравится, что в белом золоте есть ремешок, идеально сочетающийся с циферблатом. Хотя я считаю, что для розового золота Vacheron Constantin правильно выбрали тёмно-синий резиновый ремешок, а не ремешок в тон циферблату, что добавляет контраста для очень монохромных часов на браслете.

Цены и доступность Vacheron Constantin Overseas Perpetual Calendar Ultra-Thin

Новые модели Vacheron Constantin Overseas Perpetual Calendar Ultra-Thin уже доступны для заказа.

Цена: 111 650 евро (без НДС)