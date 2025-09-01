Обзор часов: Vario 1945 D12 Bronze Edition

Сингапурский бренд часов Vario заработал репутацию, создавая винтажные модели для современности.

С современными интерпретациями часов-тренчей, ранних пилотских часов, дизайнов в стиле ар-деко и популярной категории полевых часов, Vario предлагает коллекционерам возможность прикоснуться к началу XX века в современном исполнении. Их новинка полностью соответствует этой философии. Новая модель Vario 1945 D12 Bronze Edition основана на их интерпретации Dirty Dozen, отмечает 80-летие окончания Второй мировой войны и даёт владельцам возможность сделать свои часы по-настоящему уникальными.

Корпус

Часто любимой темой среди коллекционеров винтажных часов является патина, которая со временем образуется на корпусе. Современные материалы замедляют этот процесс, и зачастую единственными признаками долгого ношения становятся царапины и вмятины. Обесцвеченные корпуса вызывают восхищение у коллекционеров, особенно если патина проявляется эстетично, но чаще всего это касается корпусов из серебра и золота. Чтобы ускорить этот эффект и сделать его доступным, Vario выбрали для корпуса 1945 D12 бронзу морского класса. Корпус из бронзы имеет диаметр 37 мм, длину от ушка до ушка 45 мм, толщину 10,5 мм и ширину ушек 18 мм. Циферблат защищён сапфировым стеклом с внутренним антибликовым покрытием, а водозащита до 100 метров и завинчивающаяся заводная головка соответствуют современным стандартам надёжности.

Заводная головка расположена на отметке «4 часа» для улучшения комфорта ношения компактного корпуса. Отделка корпуса выполнена с матовой шлифовкой спереди и по бокам, ушки имеют фаску с матовой обработкой. Безель сверху имеет круговую шлифовку, а боковая часть — высокополированная, создавая контрастный акцент. Задняя крышка первых 200 экземпляров украшена гравировкой «80 Years: 1945-2025», посвящённой окончанию Второй мировой войны и обозначающей первые часы специального выпуска. В последующих выпусках крышка будет гладкой. Если же патина вам не по душе, бронзу легко очистить и вернуть ей первоначальный блеск.

Циферблат

Циферблат Vario 1945 D12 Bronze Edition выполнен с текстурой зернистости, как и у других моделей D12, здесь — в градиентном матовом чёрном цвете, светлеющем в центре и затемняющемся к краям. На циферблате нанесена минутная дорожка в стиле железнодорожных часов, а часовые метки с люминесцентным покрытием выполнены в оттенке искусственной патинированной бежевой краски. Маленький секундный циферблат расположен на отметке «6 часов», а стрелки выполнены в стиле «шприц», что подчёркивает винтажное вдохновение.

Одной из уникальных особенностей циферблата является использование бронзы для стрелок, что позволяет им со временем покрываться патиной. Хотя они не будут стареть так же быстро, как корпус (при условии, что заводная головка завинчена и все уплотнители исправны), со временем их внешний вид изменится. Окисление стрелок, вероятно, повлияет и на общий вид циферблата, ускоряя появление патинированных элементов. Несмотря на то, что все часы сходят с конвейера одинаковыми, каждый экземпляр быстро приобретёт свой уникальный характер с каждым новым владельцем — как внешне, так и внутренне.

Ремешок

Vario гордится своим ремешком, и на это есть веские причины. Бренд активно поддерживает благотворительность, ежегодно проводя розыгрыш в помощь нуждающимся в Сингапуре. Это стремление делать добро отражается и в выборе ремешка — уникального вощеного текстильного ремешка из 68% переработанного хлопка, полученного из швейной промышленности. Остальные материалы ремешка — 29% вискозы Lenzing и 3% воска Stahl. Ремешок экологичен, не содержит материалов животного происхождения и, как и часы, со временем приобретёт свой характер, оставаясь при этом прочным и надёжным. Если вам понравился ремешок-бунд на фотографиях, его также можно приобрести на сайте Vario.

Механизм

Внутри Vario 1945 D12 Bronze Edition установлен тот же механизм Miyota 82S5, что и в стальных версиях модели. Miyota 82S5 имеет позолоченную отделку с узором côtes de Genève (хотя задняя крышка закрытая, так что придётся поверить на слово), 21 камень, функции остановки секундной стрелки (хак) и ручного завода, работает с частотой 21 600 полуколебаний в час и обладает запасом хода 40 часов.

Цена и доступность Vario 1945 D12 Bronze Edition

Модель Vario 1945 D12 Bronze Edition будет доступна для заказа в интернет-магазине Vario с 2 сентября 2025 года. Первые 200 экземпляров получат гравированную заднюю крышку — после этого модель останется в продаже, но с обычной крышкой. Цена: 428 долларов США.