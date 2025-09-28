Обзор часов: Versace V-Contempo GMT

Мне всегда интересно делать обзоры часов Versace, потому что я никогда не могу точно предсказать, в каком направлении бренд пойдет дальше.

Например, я не ожидал, что в 2025 году Versace решит выпустить квадратные GMT-часы — новую коллекцию V-Contempo GMT. На момент запуска семейство V-Contempo GMT состоит из трёх моделей: базовая версия VE0I00125 на ремешке, а также две модели на браслете — двухцветная сталь с золотым оттенком VE0I00325 с зелёным циферблатом и полностью золотистая с чёрным циферблатом VE0I00425. Учитывая спортивный характер дизайна, я выбрал для обзора V-Contempo GMT с корпусом из стали цвета «пистолетный металл» и бордовым циферблатом.

Квадратные часы могут быть популярны, но такой дизайн часто очень сложно реализовать. Добиться гармонии формы, размеров и эргономики гораздо сложнее, когда корпус не круглый. К тому же сложно назвать этот корпус настоящим квадратом, учитывая, насколько сильно корпус, безель и ушки сделаны с плавными изгибами, чтобы смягчить форму.

Даже несмотря на то, что часы довольно толстые и имеют несколько необычную форму, у них нет брутального характера, который часто появляется у квадратных или прямоугольных корпусов. Общий дизайн корпуса не является копией, но сильно вдохновлён Bell & Ross (например, моделью BR05 и другими). Также здесь прослеживаются и другие влияния — дизайн приятный, но воспринимается как смесь различных знакомых стилей и существующих моделей.

Ещё одна странность — если убрать логотип Versace в виде головы Медузы, расположенный на отметке 12 часов (а также название бренда), то с точки зрения дизайнерского ДНК я не уверен, что в этих часах есть что-то, что явно говорит «Versace». Это не критично, ведь Versace больше ориентируется на моду, чем на создание часового бренда, хотя, учитывая моё уважение к истории бренда в часовом деле и высокие возможности их партнёра по производству (Timex Luxury Group), хочется видеть всё более уникальные формы и стили от Versace. Известно, что Versace обычно точно знает, чего хочет в плане внешнего вида, и их часы отражают темы и направления дизайна, одобренные самим брендом, а не только сторонними дизайнерами.

Сейчас Versace явно интересуется корпусами нестандартной формы. Хотя в этих моделях нет механических механизмов, другие новые часы Versace с более выраженным фирменным стилем и квадратными формами — это Versace V-Chrono Square 40 мм и Versace Dylos 42 мм. Что мне не нравится, так это «открытые» окна даты — когда окно даты больше, чем нужно. Этот визуальный тренд изначально вдохновлён авиационными приборами. Bell & Ross некоторое время использовали такой приём (как и многие другие бренды, например IWC), и теперь такие крупные окна даты появились и здесь. Мне бы меньше не нравились они, если бы Versace использовал диски даты в цвете, подходящем к бордовому циферблату (вместо этого диски белые).

На циферблате нет других белых элементов, которые могли бы сочетаться с цветом диска даты. Несмотря на это, циферблаты V-Contempo GMT выглядят очень хорошо и читаются отлично. Они оснащены пропорционально большим наклонным кольцом с 24-часовой GMT-разметкой, а также хорошо видимыми стрелками и часовыми метками с люминесцентным покрытием. Даже традиционная красная стрелка GMT легко читается. Цветовая гамма циферблата необычна и придаёт часам индивидуальность. Помимо почти фиолетового бордового цвета, здесь есть чёрные и серые оттенки 24-часовой шкалы, а также более тёмный серый цвет корпуса.

За работу Versace V-Contempo GMT отвечает швейцарский автоматический механизм, который можно рассмотреть через прозрачную заднюю крышку. Внутри установлен Landeron 24 GMT с частотой 4 Гц и запасом хода около двух дней. Это бюджетный механизм, и хотя он украшен, он не так хорош, как аналогичные механизмы Sellita или ETA Elabore/Top Grade. Не уверен, хотел бы я, чтобы часы стоили немного дешевле с этим механизмом, или предпочёл бы немного более качественную отделку.

Ещё одна область, где Versace мог бы добавить ценности — материал ремешка. Форма, дизайн и комфорт ремешка хорошие, но он сделан из полиуретана, а не из более качественного материала, например натурального каучука или более дорогого синтетического аналога. Ремешок из каучука потребовал бы более дорогого литья и производства. Пластиковые ремешки дешевле в производстве, особенно если нужен уникальный дизайн, но нет готовности инвестировать в производство каучуковых компонентов. Это не плохой ремешок, но при цене около $2000 от крупных брендов вроде Versace ожидаешь большего. С другой стороны, часы — не основное направление бизнеса бренда, и как массовый производитель Versace не может вкладывать максимум в каждый компонент, иначе не сможет сохранить нужную маржу.

На руке Versace V-Contempo GMT очень удобны. Несмотря на относительно толстый корпус и заметное присутствие, часы не кажутся большими. Корпус из стали с ионным покрытием цвета «пистолетный металл» имеет диаметр 40 мм и толщину около 13 мм, при этом расстояние от ушка до ушка всего 48,3 мм. Поэтому, несмотря на толщину, часы не занимают много места на запястье и не болтаются. Водонепроницаемость корпуса — 50 метров (без завинчивающейся заводной головки), а циферблат защищён плоским сапфировым стеклом с антибликовым покрытием.

Несмотря на различные дизайнерские нюансы и особенности V-Contempo GMT, я часто ношу эти часы, потому что мне нравится их характер и смелый подход Versace. Бренд всегда стремится к интересным формам и ярким цветам, которые привлекают внимание. Я не утверждаю, что V-Contempo GMT — шедевр, но они делают именно это, как и большинство других моделей Versace. Мне также нравится спортивная простота читаемого циферблата и возможность легко отслеживать время и второй часовой пояс или индикатор AM/PM. К тому же я давно увлекаюсь бордовыми, мароновыми и похожими оттенками циферблатов, что только добавляет привлекательности.

Мой вывод по V-Contempo GMT похож на впечатления от большинства часов Versace, которые я обозреваю: дизайн начинается с сильного вдохновения другими моделями и заканчивается рядом особенностей, призванных сделать часы модными и доступными по цене. В итоге они завоёвывают меня своей игривой индивидуальностью и итальянским духом, благодаря чему я ношу их чаще, чем ожидал. Цена Versace V-Contempo GMT — 2150 долларов США.