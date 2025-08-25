Обзор часов: Wren x Ben’s Watches Diver One Magma

Wren Watches может быть относительно новым именем для многих энтузиастов, но его основатель — нет.

Крейг Каргер, запустил Wren в 2023 году как микробренд, ориентированный на доступные дайверские часы, созданные для повседневного ношения. Аудитория Wrist Enthusiast — примерно 544 тысячи подписчиков в Instagram на момент написания — дала Каргеру прямую связь с вкусами коллекционеров. Семейство Diver One является краеугольным камнем Wren, и последнее пополнение направлено на расширение этой аудитории, не отходя от практичного подхода бренда.

Новейшая модель, Diver One Magma, выходит в совместном релизе с Ben’s Watches и представляет собой первую коллаборацию Бена. Ben’s Watches — это медиа-платформа о часах, управляемая дружелюбным Беном Куком, который также является соведущим Wrist Enthusiast Radio. Он создает контент преимущественно через Instagram, где у него более 180 тысяч подписчиков. Помимо самих часов, комплект подчеркивает историю: каждый набор включает индивидуальную карточку, кусочки настоящей вулканической породы и личные заметки от Бена и Крейга.

Корпус

Размеры выбраны намеренно традиционные, попадая в зону, которую многие коллекционеры считают оптимальной. Корпус из нержавеющей стали имеет диаметр 41 мм, компактное расстояние от ушка до ушка — 47 мм, и толщину 13,3 мм. Циферблат защищен сапфировым выпуклым стеклом, а корпус рассчитан на водонепроницаемость до 200 метров — характеристики, соответствующие позиционированию Diver One как повседневных дайверских часов.

Небольшие дизайнерские детали помогают часам выглядеть цельно. Задняя крышка выгравирована гидравлическим прессом изображением птицы Wren — символа бренда, что связывает эту ограниченную коллаборацию с общей идентичностью марки.

Циферблат

С эстетической точки зрения самым заметным элементом является циферблат с эффектом fumé, который Wren и Ben оформляют в элементальной тематике: «закалённый огнём». Он переходит от расплавленного красно-оранжевого центра к глубокому чёрному по краям — градиент, вдохновлённый видимым изменением лавы при её остывании и затвердевании. Этот образ не просто декоративен; он напрямую связан с историей часов о тепле и давлении.

Magma также вводит два новшества для линии Diver One. Wren использует чёрное люминесцентное покрытие, которое в темноте светится угольным светом, а также впервые в серии применяет керамическое кольцо безеля. Вставка окрашена так, чтобы напоминать вулканическую породу, что перекликается с концепцией циферблата и усиливает повествование о переходе от жара к камню. Керамика, разумеется, является отличным материалом для вставки безеля дайверских часов: она лучше сопротивляется царапинам по сравнению с алюминием и сохраняет внешний вид длительное время.

Ремешки

Wren комплектует часы двумя вариантами ношения: микрорегулируемым браслетом из нержавеющей стали с плоскими звеньями и чёрным резиновым ремешком. Браслет расширяется до 12 мм в максимуме, а его плоские звенья сохраняют винтажный, утилитарный профиль, который хорошо сочетается с корпусом диаметром 41 мм.

Механизм

Внутри установлен автоматический механизм Sellita SW200 — надёжный калибр с запасом хода 38 часов, работающий на частоте 4 Гц, с функцией остановки секундной стрелки (хак) и быстрой установки даты.

Вердикт

В целом Diver One Magma органично вписывается в миссию Wren, предлагая при этом достаточно новизны, чтобы привлечь внимание за пределами существующей аудитории бренда. Коллаборация заинтересует подписчиков Ben’s Watches, а градиент циферблата и чёрное люминофорное покрытие придают часам уникальную визуальную идентичность. Размеры остаются консервативными и удобными для ношения, механизм Sellita SW200 обеспечивает простоту обслуживания, а водозащита 200 м гарантирует, что часы — это не просто стильный аксессуар. Если привлекательность микробрендовых дайверов заключается в способности передавать характер без чрезмерного удорожания для энтузиастов, то Magma доказывает это, объединяя понятную историю с проверенным и функциональным оборудованием.

Wren x Ben’s Watches Diver One Magma: цена и доступность

Wren x Ben’s Watches Diver One Magma уже доступны для предзаказа, ограничены 100 индивидуально пронумерованными экземплярами, что ставит часы в категорию малосерийных моделей, предпочитаемых многими поклонниками микробрендов. Первые 50 единиц будут отправлены сразу, оставшиеся 50 — в октябре. Цена: 1075 долларов США.