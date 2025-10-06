Обзор часов: Yema Superman Tourbillon CMM.31, ограниченная серия

Я должен признаться, что у меня есть слабость к Yema (и французским часам в целом).

Основанная в 1948 году, Yema прошла через бурную историю: в 1960-х она стала крупнейшим экспортером часов во Франции, а в 1982 году — первой французской маркой часов в космосе. В 1988 году бренд был приобретён Seiko и некоторое время находился в тени. В XXI веке Yema вновь стала независимой французской компанией и всё больше сосредотачивается на внутреннем производстве.

Это привело к их последнему громкому релизу — Superman Tourbillon CMM.31 Limited Edition, который сочетает в себе культовые дайверские часы бренда с мануфактурным турбийоном и открывает серию Millésime Editions. Yema описывает эту серию как «ежегодные выпуски, демонстрирующие вершину часового мастерства и внутренние возможности», призванные стать «лучшим выражением savoir-faire Yema». И это действительно впечатляющий старт, предлагающий настоящий опыт haute horlogerie по очень разумной цене.

Корпус

Хотя турбийон Superman здесь явно главный герой, эти часы также примечательны тем, что это первые Superman с титановым корпусом (по крайней мере, согласно моим исследованиям). Диаметр 43 мм кажется довольно крупным, но толщина всего 13,8 мм (из которых 2,1 мм занимает двойное выпуклое сапфировое стекло), поэтому часы не выглядят громоздкими на запястье. А благодаря титану они лёгкие. Тёмный, «стелс»-оттенок титана придаёт Superman особый шарм.

Отделка корпуса выполнена равномерно — все поверхности матовые, с лёгким полированием по краям дужек для контраста. Однонаправленный дайверский безель оснащён выпуклой керамической вставкой, напоминающей бакелит, и вращается привычным образом (в этих Superman нет фирменного замка безеля, управляемого заводной головкой, и нет защит заводной головки). Безель с насечками приятно вращается, подчёркивая, что, несмотря на стремление Yema показать мастерство haute horlogerie, это по-прежнему настоящие дайверские часы. Водонепроницаемость — 200 метров, что впечатляет для часов с такой сложной конструкцией.

Циферблат

Ещё больше подчёркивая исключительный статус модели, Superman Tourbillon CMM.31 получил уникальную отделку циферблата, отличающуюся от других моделей Superman в каталоге Yema: тонкий, асфальтоподобный чёрный циферблат с зернистой текстурой, который одновременно выглядит винтажно и современно. В зависимости от угла обзора циферблат кажется почти серым… Очень элегантно. Часовые метки крупные, накладные, а стрелки — гибрид карандашного и стрелочного стиля, всё покрыто щедрым слоем люминесцентного материала Grade A BGW9 Super-LumiNova для максимальной читаемости в темноте.

Но, конечно, главная изюминка — турбийон. Он занимает значительную часть циферблата, простираясь от периферии почти до центральной оси. Хотя это однозначно не «летающий» турбийон (его опоры асимметричны с обеих сторон механизма), благодаря конструкции главной пластины и мостов можно заглянуть сквозь турбийон и увидеть обратную сторону часов. Это придаёт турбийону ощущение невесомости.

Тонкая стрелка, закреплённая на каретке турбийона, служит индикатором малых секунд, делая турбийон одновременно динамичным и практичным. На рельефном кольце циферблата (рео) под турбийоном на отметке «6 часов» нанесена надпись, напоминающая о французском происхождении модели: «Manufacture Française».

Браслет

Yema Superman Tourbillon CMM.31 поставляется на титановом браслете «scale» — классическом и узнаваемом дизайне Yema, который одновременно эстетичен и очень удобен. Он очень гибкий! Отделка браслета такая же матовая, как и у корпуса, что усиливает морской стиль часов.

Браслет оснащён раскладывающейся застёжкой с дайверским удлинителем для микрорегулировки на ходу. Честно говоря, браслет отличный, но застёжка оставляет желать лучшего — точнее, система удлинения немного грубовата и не производит такого же премиального впечатления, как остальная часть часов. Однако это не критично, и я бы не стал ругать Yema за отсутствие удлинителя или микрорегулировки, учитывая, что это становится всё более востребованным на рынке.

Механизм

Турбийон — французское слово, означающее «вихрь» или «водоворот», поэтому вполне логично, что первая модель в ежегодной серии, посвящённой французскому часовому мастерству Yema, оснащена турбийоном. Калибр CMM.31 — это развитие калибра CMM.30, использованного в Yachtingraf Tourbillon Mareographe 2023 года, первых турбийонных часах Yema. Тот, в свою очередь, основан на турбийонном механизме T02 Оливье Мори, который применяется в различных доступных турбийонных часах таких брендов, как Ba111od и Louis Erard (а также в спорных Trump Victory Tourbillon).

Yema называет CMM.31 мануфактурным механизмом, но это требует пояснений. Он состоит из компонентов, произведённых во Франции и в соседней Швейцарии, все детали поставляются в радиусе 72 км от мастерских Yema в Мортё, Франция. Механизм полностью собирается и регулируется в Мортё, а разработан французом, который, однако, базируется в Швейцарии. Yema открыто рассказывает об этом; очевидно, что для бренда «мануфактурность» — это не столько 100% французское производство (хотя это и долгосрочная цель), сколько локальность, реалистичность и доступность.

CMM.31 более тщательно отделан и конструктивно сложнее, чем CMM.30: последний минимально отделан, как и другие мануфактурные калибры Yema, тогда как CMM.31 получил переработанные мосты, которые открывают больше турбийона с обратной стороны корпуса, микропескоструйные поверхности в сочетании с вертикальной шлифовкой фасок, скошенные края и более проработанную декорацию колёс. Также заметно, что каретка турбийона отличается по форме от CMM.30 и других калибров на базе T02 — это явно другой зверь.

Что касается характеристик, несмотря на крупный 60-секундный турбийон, механизм обладает впечатляющим запасом хода в 105 часов благодаря большому одному барабану. Yema заявляет точность -3/+7 секунд в сутки, что сопоставимо со стандартами COSC. И не забывайте, что в корпусе Superman он сохраняет водонепроницаемость до 200 м. Это отличный механизм, вне зависимости от угла зрения.

Вердикт

Вы заметите, что я почти не упоминал цену этих часов — это сделано намеренно. Слишком сильный акцент на «доступности» или «ценности» может звучать как скрытая критика часов или бренда. Но это также важная часть того, что делает эти Yema такими впечатляющими и привлекательными. Скажу так: это полностью титановый, сделанный во Франции (не в Китае!) мануфактурный турбийон с запасом хода более 4 дней, который при этом является настоящими дайверскими часами с водонепроницаемостью 200 м и не слишком толстый… И стоит всего €12,000.

Простите, но это безумие. Такой набор характеристик должен радовать любого часового фаната, который ценит качество. Конечно, турбийон в дайверских часах может быть не по вкусу всем, но трудно спорить с такой невероятной ценностью. Лично мне очень нравится их внешний вид. Они отлично балансируют между броскостью и скрытой целеустремлённостью: в них есть тихая уверенность, которая, на мой взгляд, символизирует стремление Yema к внутреннему производству и высоким часовым амбициям. Настоящее savoir-faire…

Yema Superman Tourbillon CMM.31 Limited Edition — цена и доступность

Как следует из названия, Yema Superman Tourbillon CMM.31 Limited Edition выпущены лимитированной серией из 100 пронумерованных экземпляров и доступны в онлайн-магазине Yema. Доставка запланирована на конец октября 2025 года. Цена: CHF 10,000 / €12,000 / US$13,000

Бренд Yema Модель Yema Superman Tourbillon CMM.31 Limited Edition Размер корпуса 43 мм (диаметр) x 13,8 мм (толщина) x 50 мм (длина по дужкам) Материал корпуса Титан Grade 5, керамическая вставка безеля Водонепроницаемость 200 метров, завинчивающаяся заводная головка Стекло Сапфировое спереди и сзади Циферблат Зернистый чёрный, накладные часовые метки, полированные стальные стрелки с люминесценцией Grade A BGW9 Super-LumiNova Ширина дужек 22 мм Браслет Титановый браслет «scale» Grade 5, раскладывающаяся застёжка с дайверским удлинителем Механизм Мануфактурный калибр CMM.31, база Olivier Mory T02, ручной завод Запас хода 105 часов Функции Часы, минуты, секунды (на турбийоне), однонаправленный дайверский безель Доступность Лимитировано 100 экземпляров Цена CHF 10,000 / €12,000 / US$13,000

Этот релиз демонстрирует, что Yema не просто возвращается в игру, а делает это с амбициями и мастерством, достойными лучших традиций французского часового искусства.