Обзор часов: Zenith Chronomaster Sport Meteorite

Региональные издания могут быть разными.

Это замечательно, если модель эксклюзивна для вашего региона, предоставляя доступ к более ограниченной и редкой модели часов. Однако обратная сторона — все остальные регионы и рынки по всему миру остаются без возможности приобрести эти часы. А когда вы остаетесь в стороне и пытаетесь уговорить знакомого часовщика купить их для вас, это может превратиться в настоящую головную боль. С другой стороны, некоторым нравится, когда желанная вещь дается с трудом. Однако с теперь уже не региональной, а доступной повсеместно моделью Zenith Chronomaster Sport Meteorite из стали, эксклюзивной ранее только для Японии, ситуация изменилась.

До сегодняшнего дня Chronomaster Sport с циферблатом из метеорита был доступен по всему миру, но только в версии с инкрустацией драгоценными камнями и корпусом из 18-каратного розового золота, что, естественно, отражалось на высокой цене. Стальной корпус, конечно, позволяет установить более демократичную цену, и хотя часы с циферблатом из метеорита и высокочастотным автоматическим хронографом собственного производства от уважаемого бренда никогда не будут «доступными», они становятся более приближенными к широкой аудитории (или, по крайней мере, настолько, насколько это возможно).

Корпус

С внешней стороны, если вы уже знакомы с более стандартными стальными версиями Chronomaster Sport, то знаете, что корпус имеет диаметр 41 мм, толщину 13,6 мм и расстояние от ушка до ушка 47 мм. Хотя многие из нас не рискуют плавать с хронографом, часы имеют водозащиту до 100 метров, что технически позволяет безопасно плавать с ними — только не активируйте хронограф под водой. Как и большинство люксовых спортивных часов из стали, Chronomaster Sport Meteorite имеет богатую сатинированную отделку на лицевой части корпуса, а кромки ушек и боковые поверхности корпуса отполированы до зеркального блеска для создания контраста и элегантности.

Циферблат

Вокруг циферблата из метеорита расположен полный керамический безель черного цвета с белыми вставками для шкалы 1/10 секунды. Поскольку метеорит — материал природного происхождения, каждый серый циферблат имеет уникальный рисунок, который тщательно отделывается вручную, чтобы максимально подчеркнуть его геометрические узоры и структуру. На этом фоне контрастно выделяются фирменные триколорные счетчики Zenith, выполненные в градиентной серой гамме, которая темнеет слева направо. Это сделано очень удачно, сохраняя фирменный стиль Zenith и гармонично вписываясь в общую эстетику циферблата. И, как всегда, Zenith получает высшие оценки за то, что спорное окошко даты в положении 4:30 смягчено тем, что идеально подобрано по цвету к циферблату.

Ремешки

Предлагается два варианта ремешков. Первый — браслет из нержавеющей стали, совпадающий по цвету с корпусом, сужающийся к застежке и имеющий комбинированную отделку, где полированные поверхности преобладают над сатинированными. Широкие центральные звенья с зеркальной полировкой обрамлены двумя сатинированными звеньями с тонким полированным фасетом по краям. Такой же стиль отделки применен и к раскладывающейся застежке, которая надежно фиксирует часы на запястье.

Второй вариант — черный резиновый ремешок, который идеально прилегает к корпусу, создавая эффект интеграции. Он придает часам более спортивный и повседневный вид. На резиновом ремешке, выполненном в черном цвете, циферблат выделяется сильнее, так как меньше блестящего металла отвлекает взгляд (ваш и окружающих) от главного — циферблата из метеорита. Резиновый ремешок фиксируется на запястье с помощью стальной раскладывающейся застежки.

Механизм

Хотя циферблат действительно привлекателен, собственный высокочастотный автоматический механизм El Primero 3600 от Zenith — это не просто красивая картинка. Каждый калибр использует мосты для крепления и стабилизации компонентов, но конструкция El Primero 3600 позволяет рассмотреть внутренние детали сложного механизма в работе. Вы можете увидеть практически всё — от синего колеса с колоннами до спуска.

Отличительной особенностью калибра Zenith является возможность измерения 1/10 секунды, что реализовано за счет измененной шкалы на внешнем безеле, которая взаимодействует с центральной секундной стрелкой хронографа, совершающей полный оборот за десять секунд вместо шестидесяти. Несмотря на такую скорость и повышенное энергопотребление, механизм обладает запасом хода в 60 часов — весьма достойным показателем даже без учета высокочастотного хронографа.

Вердикт

Как я уже упоминал, цена в 17 500 долларов США (на браслете) вряд ли можно назвать доступной. Но в контексте люкса и по сравнению с другими конкурентами, использующими циферблаты из метеорита, это настоящее выгодное предложение. Крупные бренды обычно сочетают циферблаты из метеорита с корпусами из драгоценных металлов, включая Zenith. Но предложение Zenith в стальном корпусе — явление гораздо более редкое. С эстетической точки зрения, модель выполнена мастерски, с чувством монохромности или, по крайней мере, с хорошо продуманной и согласованной цветовой схемой. Среди хронографов с циферблатами из метеорита от известных брендов это очень сильное предложение.

Zenith Chronomaster Sport Meteorite — цена и доступность

Модель Zenith Chronomaster Sport Meteorite в стальном корпусе теперь доступна по всему миру. Цена: 17 500 долларов США (на браслете)