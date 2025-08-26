Главная » Обзор часов

Обзор часов: Zenith Chronomaster Sport Meteorite

Это замечательно, если модель эксклюзивна для вашего региона, предоставляя доступ к более ограниченной и редкой модели часов. Однако обратная сторона — все остальные регионы и рынки по всему миру остаются без возможности приобрести эти часы. А когда вы остаетесь в стороне и пытаетесь уговорить знакомого часовщика купить их для вас, это может превратиться в настоящую головную боль. С другой стороны, некоторым нравится, когда желанная вещь дается с трудом. Однако с теперь уже не региональной, а доступной повсеместно моделью Zenith Chronomaster Sport Meteorite из стали, эксклюзивной ранее только для Японии, ситуация изменилась.

До сегодняшнего дня Chronomaster Sport с циферблатом из метеорита был доступен по всему миру, но только в версии с инкрустацией драгоценными камнями и корпусом из 18-каратного розового золота, что, естественно, отражалось на высокой цене. Стальной корпус, конечно, позволяет установить более демократичную цену, и хотя часы с циферблатом из метеорита и высокочастотным автоматическим хронографом собственного производства от уважаемого бренда никогда не будут «доступными», они становятся более приближенными к широкой аудитории (или, по крайней мере, настолько, насколько это возможно).

Корпус

Zenith Chronomaster Sport Meteorite 14

С внешней стороны, если вы уже знакомы с более стандартными стальными версиями Chronomaster Sport, то знаете, что корпус имеет диаметр 41 мм, толщину 13,6 мм и расстояние от ушка до ушка 47 мм. Хотя многие из нас не рискуют плавать с хронографом, часы имеют водозащиту до 100 метров, что технически позволяет безопасно плавать с ними — только не активируйте хронограф под водой. Как и большинство люксовых спортивных часов из стали, Chronomaster Sport Meteorite имеет богатую сатинированную отделку на лицевой части корпуса, а кромки ушек и боковые поверхности корпуса отполированы до зеркального блеска для создания контраста и элегантности.

Циферблат

Zenith Chronomaster Sport Meteorite 27

Вокруг циферблата из метеорита расположен полный керамический безель черного цвета с белыми вставками для шкалы 1/10 секунды. Поскольку метеорит — материал природного происхождения, каждый серый циферблат имеет уникальный рисунок, который тщательно отделывается вручную, чтобы максимально подчеркнуть его геометрические узоры и структуру. На этом фоне контрастно выделяются фирменные триколорные счетчики Zenith, выполненные в градиентной серой гамме, которая темнеет слева направо. Это сделано очень удачно, сохраняя фирменный стиль Zenith и гармонично вписываясь в общую эстетику циферблата. И, как всегда, Zenith получает высшие оценки за то, что спорное окошко даты в положении 4:30 смягчено тем, что идеально подобрано по цвету к циферблату.

Ремешки

Zenith Chronomaster Sport Meteorite 4

Предлагается два варианта ремешков. Первый — браслет из нержавеющей стали, совпадающий по цвету с корпусом, сужающийся к застежке и имеющий комбинированную отделку, где полированные поверхности преобладают над сатинированными. Широкие центральные звенья с зеркальной полировкой обрамлены двумя сатинированными звеньями с тонким полированным фасетом по краям. Такой же стиль отделки применен и к раскладывающейся застежке, которая надежно фиксирует часы на запястье.

Zenith Chronomaster Sport Meteorite 26

Второй вариант — черный резиновый ремешок, который идеально прилегает к корпусу, создавая эффект интеграции. Он придает часам более спортивный и повседневный вид. На резиновом ремешке, выполненном в черном цвете, циферблат выделяется сильнее, так как меньше блестящего металла отвлекает взгляд (ваш и окружающих) от главного — циферблата из метеорита. Резиновый ремешок фиксируется на запястье с помощью стальной раскладывающейся застежки.

Механизм

Zenith Chronomaster Sport Meteorite 6

Хотя циферблат действительно привлекателен, собственный высокочастотный автоматический механизм El Primero 3600 от Zenith — это не просто красивая картинка. Каждый калибр использует мосты для крепления и стабилизации компонентов, но конструкция El Primero 3600 позволяет рассмотреть внутренние детали сложного механизма в работе. Вы можете увидеть практически всё — от синего колеса с колоннами до спуска.

Отличительной особенностью калибра Zenith является возможность измерения 1/10 секунды, что реализовано за счет измененной шкалы на внешнем безеле, которая взаимодействует с центральной секундной стрелкой хронографа, совершающей полный оборот за десять секунд вместо шестидесяти. Несмотря на такую скорость и повышенное энергопотребление, механизм обладает запасом хода в 60 часов — весьма достойным показателем даже без учета высокочастотного хронографа.

Вердикт

Zenith Chronomaster Sport Meteorite 13

Как я уже упоминал, цена в 17 500 долларов США (на браслете) вряд ли можно назвать доступной. Но в контексте люкса и по сравнению с другими конкурентами, использующими циферблаты из метеорита, это настоящее выгодное предложение. Крупные бренды обычно сочетают циферблаты из метеорита с корпусами из драгоценных металлов, включая Zenith. Но предложение Zenith в стальном корпусе — явление гораздо более редкое. С эстетической точки зрения, модель выполнена мастерски, с чувством монохромности или, по крайней мере, с хорошо продуманной и согласованной цветовой схемой. Среди хронографов с циферблатами из метеорита от известных брендов это очень сильное предложение.

Zenith Chronomaster Sport Meteorite — цена и доступность

Zenith Chronomaster Sport Meteorite 10

Модель Zenith Chronomaster Sport Meteorite в стальном корпусе теперь доступна по всему миру. Цена: 17 500 долларов США (на браслете)

Бренд Zenith
Модель Chronomaster Sport Meteorite
Референс 03.3120.3600/76.M3100
Размер корпуса 41 мм (диаметр) x 13,6 мм (толщина) x 47 мм (расстояние ушко-ушко)
Материал корпуса Нержавеющая сталь
Водозащита 100 метров
Стекло(а) Сапфировое спереди и сзади
Циферблат Серый метеорит
Ремешок Трехзвенный браслет из нержавеющей стали, раскладывающаяся застежка
Черный резиновый ремешок, стальная раскладывающаяся застежка
Механизм El Primero 3600, собственный, автоматический, высокочастотный
Запас хода 60 часов
Функции Часы, минуты, малая секундная стрелка, дата, хронограф
Доступность Сейчас
Цена Уточняется (на резиновом ремешке) 17 500 долларов США (на браслете)

