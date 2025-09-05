Обзор двух моделей часов Oris Big Crown Calibre 113 и ProPilot Altimeter «Mission Control»

Сегодня Oris представляет две крупные и смелые новинки.

Первая — Big Crown Calibre 113, вторая — Oris × Bamford ProPilot Altimeter «Mission Control». Модель Big Crown оснащена калибром 113 с запасом хода на 10 дней, дебютировавшим в 2017 году. В часах есть нелинейный индикатор запаса хода, отображение дня и даты, а также недельный или деловой календарь с указательной стрелкой на циферблате мятно-зеленого и розового цвета. Задумываетесь, в каком бизнесе работает владелец этих часов? Вторая новинка — карбоновый корпус Oris × Bamford ProPilot Altimeter «Mission Control» в яркой «Bamforded» цветовой гамме. Это часы для всех пилотов-экстремалов.

Big Crown существует с 1938 года и символизирует серьёзную сторону Oris — или, по крайней мере, я так думал. Но затем появилась мятно-зеленая и розовая модель, которая показала, что часовщики из Хёльштайна дают волю своему творчеству и получают огромное удовольствие, создавая новые часы.

Big Crown Calibre 113 — серьёзный подход в зелёном и розовом цветах

Основа яркой новинки Big Crown Calibre 113 — водозащищённый до 5 бар корпус из нержавеющей стали. Размеры корпуса — 43 × 13,5 мм, расстояние от ушка до ушка — 50,5 мм, безель гладкий. Внутри — мятно-зеленый циферблат с розовыми счётчиками, на котором на 9 часах отображаются бегущие секунды, а на 3 часах — нелинейный индикатор запаса хода. Стрелки и часовые метки покрыты люминесцентным составом, хорошо видимым под выпуклым сапфировым стеклом с внутренним антибликовым покрытием.

Завинчивающаяся задняя крышка с прозрачным окном демонстрирует ручной калибр 113, которым управляют через стальную завинчивающуюся заводную головку с защитой. Эта свежая и яркая версия Big Crown Calibre 113 поставляется на трёхзвенном браслете из нержавеющей стали с раскладывающейся застёжкой, разработанной Oris.

Калибр Oris 113 дебютировал восемь лет назад в модели Atelier и теперь представлен в фирменной коллекции Big Crown. Помимо часов, минут и секунд, механизм отображает день недели и дату, а также имеет нелинейный индикатор запаса хода. Что значит «нелинейный»? В данном случае это означает, что деления шкалы неравномерны. По мере уменьшения запаса хода расстояние между отметками увеличивается, что даёт более точное представление о том, сколько времени осталось до необходимости завода часов.

Особенно заметной функцией является индикация недели по периметру циферблата, которая также показывает месяцы для контекста. Часы могли бы/должны были бы называться «Pointer Week», чтобы сразу было понятно, что это не просто Big Crown. Эти яркие Big Crown позволяют иметь полный деловой календарь на запястье. Все функции управляются одной заводной головкой, что делает использование очень удобным.

Oris Big Crown Calibre 113 (ref. 113 7800 4057-07 8 21 06) стоит €6,350 и уже доступен для покупки.

Oris × Bamford ProPilot Altimeter «Mission Control»

Одиннадцать лет назад Oris выпустил Big Crown ProPilot Altimeter с 47-миллиметровым стальным корпусом. Это были первые автоматические часы с механическим альтиметром. ProPilot Altimeter с автоматическим калибром Oris 793 оснащён дополнительной заводной головкой на 4 часах, которая активирует, корректирует и деактивирует показания альтиметра. При полностью завинченной головке альтиметр неактивен, а часы остаются водонепроницаемыми до 100 метров. Отвинчивание головки включает альтиметр. Жёлтый индикатор на циферблате показывает высоту в диапазоне 0–19 700 футов, а красный — соответствующее давление воздуха. То же самое касается и последней версии, о которой расскажем далее.

Два года назад Oris представил новую версию своей революционной модели. Диаметр остался 47 мм, толщина — почти 17 мм, а расстояние от ушка до ушка — внушительные 55 мм. Однако переход на лёгкий карбоновый корпус значительно улучшил комфорт ношения. Корпус разработан и усовершенствован компанией 9T Labs, отделением ETH Цюриха (Швейцарский федеральный технологический институт). Карбон производится устойчиво и имеет уникальный дизайн с художественным природным рисунком. В сочетании с лёгким корпусом использован серый титановый безель, задняя крышка и заводные головки с PVD-покрытием.

Яркая новая версия, созданная в сотрудничестве с лондонским Bamford Watch Department (BWD), уже доступна. Джордж Бамфорд имел конкретное видение:

«Я хотел создать атмосферу кроссовок 80-х с яркими цветами, которые действительно выделяются. Побочный эффект — часы становятся очень читаемыми. Люди будут узнавать эти часы даже из космоса».

Задача выполнена, не так ли?

Как кроссовки 1980-х

Цветовая гамма, вдохновлённая 1980-ми, которая оживляет чёрные и тёмно-серые часы — жёлтый, лаймовый и красный. Они ярко видны под выпуклым сапфировым стеклом с антибликовым покрытием с обеих сторон. Часы выпущены лимитированной серией в 250 экземпляров и показывают высоту в футах. Для тех, кто не знаком с этой единицей измерения, на титановом заднем корпусе с PVD-покрытием выгравирована таблица перевода футов в метры.

Перед тем как спросить ваше мнение о двух ярких новинках Oris, приведём ещё несколько фактов. Помимо индикации высоты и давления воздуха, автоматический калибр 793 на базе Sellita показывает часы, минуты, центральную секундную стрелку с остановкой (хак), а также быструю установку даты на 3 часах. Запас хода составляет 56 часов. Oris × Bamford ProPilot Altimeter «Mission Control» (ref. 01 793 7775 8724 / €6,700) уже доступен и поставляется на чёрном текстильном ремешке. Цвета циферблата продолжаются на внутренней стороне ремешка, где использована жёлтая и зелёная кожаная подкладка. Завершается всё титановым раскладывающимся замком с PVD-покрытием и системой тонкой регулировки.

Поделитесь своим мнением о Oris Big Crown Calibre 113 и Oris × Bamford ProPilot Altimeter «Mission Control» в комментариях.