Обзор двух немецких хронографов Hanhart 415 ES Panda

Многие современные хронографы стремятся найти баланс между винтажной привлекательностью и современным качеством сборки.

Лишь немногие из них создают такой же привлекательный образ, как хронографы Hanhart 415 ES Panda. Эти модели возвращают нас к дизайну 1960-х годов, при этом предлагая функции, ожидаемые от современного инструментального часов.

Мне посчастливилось лично познакомиться с версиями Panda и Reverse Panda. Я остался полностью очарован, поэтому давайте рассмотрим их подробнее!

История Hanhart 415 ES

Компания Hanhart была основана в 1882 году Иоганном Адольфом Ханхартом в Диессенхофене, Швейцария, а спустя два десятилетия переехала в Швеннинген в Шварцвальде, Германия. Первую известность компания получила благодаря своим секундомерам, что заложило основу для последующей специализации на производстве хронографов.

В середине XX века Hanhart завоевал прочную репутацию благодаря своим надежным наручным хронографам. Эти часы ценились за четкую читаемость и надежный механизм, особенно в авиации и автоспорте. Модель 415 ES была одной из таких — с лаконичным дизайном, идеально подходящим для профессионального использования.

Новая версия 415 ES сохраняет дух тех часов. Двухсчетный циферблат, возрожденный крылатый логотип и функциональный безель остались неизменными. Конструкция и отделка были усовершенствованы в соответствии с современными стандартами. Во многом это попытка Hanhart сохранить наследие середины прошлого века, не превращая часы в музейный экспонат.

Технические характеристики Hanhart 415 ES

Корпус из нержавеющей стали имеет диаметр 39 мм, толщину 13,5 мм и расстояние от ушка до ушка 46 мм. Он сочетает матовые и полированные поверхности, оснащен антимагнитной защитой и дополнительной ударопрочностью благодаря разработанной Hanhart системе демпфирования. Безель двунаправленный с 60 щелчками и матовой черной керамической вставкой. Циферблат защищает выпуклое сапфировое стекло с внутренним антибликовым покрытием, а задняя крышка на винтах обеспечивает водонепроницаемость до 100 метров.

В основе 415 ES лежит механический хронограф Sellita SW510 M с ручным заводом. Частота колебаний — 28 800 полуколебаний в час, 23 камня и запас хода 58 часов. Этот механизм считается золотым стандартом в своем сегменте — надежный, простой в обслуживании, но немного толстоватый. Толщина корпуса 13,5 мм — не самая изящная, но оправданная.

Впервые в линейке 415 ES представлен браслет из нержавеющей стали шириной 20 мм у ушек с раскладывающейся застежкой, позволяющей без инструментов регулировать длину до 10 мм. В плане дизайна браслет не претендует на оригинальность, но отлично смотрится с часами и ощущается надежным. Единственный минус — крупная и массивная застежка, что, без сомнения, связано с желанием Hanhart обеспечить качественный механизм микронастройки.

Циферблаты 415 ES Panda

Версия Panda сочетает белый фон с черными счетчиками на 3 и 9 часах, а Reverse Panda меняет цветовую схему на черный фон с белыми субциферблатами. Белые счетчики Reverse Panda полностью покрыты люминесцентным составом. В версии Panda светятся только цифры и стрелки, выполненные в традиционном стиле.

Обе версии украшены историческим крылатым логотипом Hanhart, связывающим современные часы с их аналогами 1960-х годов. Он заменяет классический логотип Hanhart и выглядит очень аккуратно.

Светонакопительный состав Super-LumiNova C1 GL X2 обеспечивает хорошую видимость стрелок и меток в условиях низкой освещенности. Контрастность циферблатов важна не только с эстетической точки зрения — она улучшает читаемость, особенно при использовании хронографа, и соответствует визуальному стилю гоночных хронографов середины XX века. За десятилетия циферблаты в стиле «панда» приобрели культовый статус, но изначально они создавались именно для улучшения читаемости.

Ношение Hanhart 415 ES Panda

На запястье часы ощущаются очень привычно. Думаю, это связано с тем, что большинство винтажных хронографов с механизмом Sellita SW510 имеют схожие пропорции. Часы удобно сидят и хорошо подходят для моего запястья 18 см. Как всегда, хотелось бы, чтобы корпус был немного тоньше, но это ограничение выбранного механизма.

В плане дизайна модели Hanhart 415 ES впечатляют. Мне очень нравятся оба циферблата. Черно-белый контраст выглядит четко и привлекает внимание. Hanhart заслуживает дополнительных баллов за отказ от искусственного состаривания. В дизайне «панда» уже достаточно характера, а кремовый люм добавил бы излишнюю ретро-ностальгию. Часы выглядят свежо и аккуратно без этого.

Браслет хорошо сочетается с часами. Он прочный, а функции быстросъемного механизма и микронастройки работают без нареканий. Как уже упоминалось, застежка могла бы быть меньше и тоньше, но нельзя получить все сразу, если хочешь качественный, исторический, механический хронограф с ручным заводом стоимостью менее 3000 евро. Цена Hanhart 415 ES Panda или Reverse Panda составляет 2690 евро (с НДС 21%) на браслете или на 200 евро меньше на кожаном ремешке черного, темно-коричневого или светло-коричневого цвета.

Заключение

Hanhart 415 ES Panda и Reverse Panda удачно сочетают историческую точность и современное исполнение. Они сохраняют суть классического хронографа, при этом выглядят свежо и актуально. Мне они очень понравились.

С точки зрения исполнения часы соответствуют ожиданиям в своем сегменте. Качество отделки и посадка на руке сопоставимы с конкурентами, а пропорции, обусловленные механизмом, создают знакомое ощущение среди 39-миллиметровых хронографов. Тем не менее, Hanhart красиво упаковывает все это, а версии Panda и Reverse Panda особенно привлекательны. Я с уверенностью рекомендую эти модели, ведь во время тестирования не раз ловил себя на том, что с восхищением смотрю на часы на запястье.

Что вы думаете о Hanhart 415 ES Panda и Reverse Panda? Поделитесь своим мнением в комментариях!