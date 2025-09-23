Главная » Мужские часы

Обзор двух немецких хронографов Hanhart 415 ES Panda

Многие современные хронографы стремятся найти баланс между винтажной привлекательностью и современным качеством сборки.

Лишь немногие из них создают такой же привлекательный образ, как хронографы Hanhart 415 ES Panda. Эти модели возвращают нас к дизайну 1960-х годов, при этом предлагая функции, ожидаемые от современного инструментального часов.

Мне посчастливилось лично познакомиться с версиями Panda и Reverse Panda. Я остался полностью очарован, поэтому давайте рассмотрим их подробнее!

История Hanhart 415 ES

Компания Hanhart была основана в 1882 году Иоганном Адольфом Ханхартом в Диессенхофене, Швейцария, а спустя два десятилетия переехала в Швеннинген в Шварцвальде, Германия. Первую известность компания получила благодаря своим секундомерам, что заложило основу для последующей специализации на производстве хронографов.

В середине XX века Hanhart завоевал прочную репутацию благодаря своим надежным наручным хронографам. Эти часы ценились за четкую читаемость и надежный механизм, особенно в авиации и автоспорте. Модель 415 ES была одной из таких — с лаконичным дизайном, идеально подходящим для профессионального использования.

Hanhart 415 ES black dial closeup

Новая версия 415 ES сохраняет дух тех часов. Двухсчетный циферблат, возрожденный крылатый логотип и функциональный безель остались неизменными. Конструкция и отделка были усовершенствованы в соответствии с современными стандартами. Во многом это попытка Hanhart сохранить наследие середины прошлого века, не превращая часы в музейный экспонат.

Hanhart 415 ES on the wrist

Технические характеристики Hanhart 415 ES

Корпус из нержавеющей стали имеет диаметр 39 мм, толщину 13,5 мм и расстояние от ушка до ушка 46 мм. Он сочетает матовые и полированные поверхности, оснащен антимагнитной защитой и дополнительной ударопрочностью благодаря разработанной Hanhart системе демпфирования. Безель двунаправленный с 60 щелчками и матовой черной керамической вставкой. Циферблат защищает выпуклое сапфировое стекло с внутренним антибликовым покрытием, а задняя крышка на винтах обеспечивает водонепроницаемость до 100 метров.

В основе 415 ES лежит механический хронограф Sellita SW510 M с ручным заводом. Частота колебаний — 28 800 полуколебаний в час, 23 камня и запас хода 58 часов. Этот механизм считается золотым стандартом в своем сегменте — надежный, простой в обслуживании, но немного толстоватый. Толщина корпуса 13,5 мм — не самая изящная, но оправданная.

Hanhart 415 ES bracelet micro adjust clasp

Впервые в линейке 415 ES представлен браслет из нержавеющей стали шириной 20 мм у ушек с раскладывающейся застежкой, позволяющей без инструментов регулировать длину до 10 мм. В плане дизайна браслет не претендует на оригинальность, но отлично смотрится с часами и ощущается надежным. Единственный минус — крупная и массивная застежка, что, без сомнения, связано с желанием Hanhart обеспечить качественный механизм микронастройки.

Hanhart 415 ES dial macro

Циферблаты 415 ES Panda

Версия Panda сочетает белый фон с черными счетчиками на 3 и 9 часах, а Reverse Panda меняет цветовую схему на черный фон с белыми субциферблатами. Белые счетчики Reverse Panda полностью покрыты люминесцентным составом. В версии Panda светятся только цифры и стрелки, выполненные в традиционном стиле.

Обе версии украшены историческим крылатым логотипом Hanhart, связывающим современные часы с их аналогами 1960-х годов. Он заменяет классический логотип Hanhart и выглядит очень аккуратно.

Hanhart 415 ES dial macro

Светонакопительный состав Super-LumiNova C1 GL X2 обеспечивает хорошую видимость стрелок и меток в условиях низкой освещенности. Контрастность циферблатов важна не только с эстетической точки зрения — она улучшает читаемость, особенно при использовании хронографа, и соответствует визуальному стилю гоночных хронографов середины XX века. За десятилетия циферблаты в стиле «панда» приобрели культовый статус, но изначально они создавались именно для улучшения читаемости.

Hanhart 415 ES pocket shot

Ношение Hanhart 415 ES Panda

На запястье часы ощущаются очень привычно. Думаю, это связано с тем, что большинство винтажных хронографов с механизмом Sellita SW510 имеют схожие пропорции. Часы удобно сидят и хорошо подходят для моего запястья 18 см. Как всегда, хотелось бы, чтобы корпус был немного тоньше, но это ограничение выбранного механизма.

Hanhart 415 ES operating the chronograph

В плане дизайна модели Hanhart 415 ES впечатляют. Мне очень нравятся оба циферблата. Черно-белый контраст выглядит четко и привлекает внимание. Hanhart заслуживает дополнительных баллов за отказ от искусственного состаривания. В дизайне «панда» уже достаточно характера, а кремовый люм добавил бы излишнюю ретро-ностальгию. Часы выглядят свежо и аккуратно без этого.

strapping on the Hanhart 415 ES

Браслет хорошо сочетается с часами. Он прочный, а функции быстросъемного механизма и микронастройки работают без нареканий. Как уже упоминалось, застежка могла бы быть меньше и тоньше, но нельзя получить все сразу, если хочешь качественный, исторический, механический хронограф с ручным заводом стоимостью менее 3000 евро. Цена Hanhart 415 ES Panda или Reverse Panda составляет 2690 евро (с НДС 21%) на браслете или на 200 евро меньше на кожаном ремешке черного, темно-коричневого или светло-коричневого цвета.

Hanhart 415 ES in black on a table

Заключение

Hanhart 415 ES Panda и Reverse Panda удачно сочетают историческую точность и современное исполнение. Они сохраняют суть классического хронографа, при этом выглядят свежо и актуально. Мне они очень понравились.

Hanhart 415 ES panda dial

С точки зрения исполнения часы соответствуют ожиданиям в своем сегменте. Качество отделки и посадка на руке сопоставимы с конкурентами, а пропорции, обусловленные механизмом, создают знакомое ощущение среди 39-миллиметровых хронографов. Тем не менее, Hanhart красиво упаковывает все это, а версии Panda и Reverse Panda особенно привлекательны. Я с уверенностью рекомендую эти модели, ведь во время тестирования не раз ловил себя на том, что с восхищением смотрю на часы на запястье.

Что вы думаете о Hanhart 415 ES Panda и Reverse Panda? Поделитесь своим мнением в комментариях!

