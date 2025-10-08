Главная » Часы до 500$

Обзор эксклюзивных часов Seiko 5 Sports Bamford Limited Edition SBSA315

Долгие годы любители часов и читатели Onewatch, вероятно, знакомы с Джорджем Бэмфордом и его часовыми проектами Bamford Watch Department и Bamford London.

Один из пионеров в области кастомизации часов, Bamford Watch Department специализируется на коллаборациях с другими брендами, в то время как оригинальные дизайны Бэмфорда создаются под лейблом Bamford London.

Было выпущено несколько доступных моделей Bamford и совместных часов Bamford, включая G-Shock и Mayfair от Bamford London, но эта последняя коллаборация Bamford Watch Department и Seiko, возможно, является самым доступным механическим предложением от Джорджа Бэмфорда на сегодняшний день. Основой послужил культовый корпус SKX 1980-х годов, а Джордж Бэмфорд применил свой творческий взгляд и любовь к ярким цветам (особенно светло-голубому), чтобы создать эту новую совместную модель.

Bamford Seiko 5

Характеристики и дизайн

Seiko 5 ref. SBSA315 имеет диаметр 42,5 мм, толщину 13,4 мм и расстояние от ушка до ушка 46 мм. В часах установлен прозрачный голубой циферблат, вдохновлённый идеей поиска личного рая, навевающий образы живописных пляжей и спокойных водоёмов. Под циферблатом видны диски дня недели и даты, при этом диск дня подсвечен люминесцентным покрытием, символизируя активность под спокойной поверхностью. Стрелки, часовые метки и вставка на безеле также покрыты люминофором, светящимся ярким голубым светом.

bamford seiko 5 lume

Оранжевая отметка 15 минут на безеле, оранжевые акценты на циферблате и оранжевая окантовка минутной стрелки покрыты оранжевым Lumibrite, что превращает часы в настоящее световое шоу в темноте. Оранжевые минутная и секундная стрелки, акценты на циферблате и отметка 15 минут на безеле гармонично сочетаются с чёрным нейлоновым ремешком с синими и оранжевыми вставками (оранжевая часть светится под ультрафиолетом — забавный трюк для вечеринки!).

На циферблате у отметки «шесть часов» расположен логотип Bamford оранжевого цвета, а ниже — надпись «automatic» синего цвета, обе выполнены с использованием Lumibrite. Задняя крышка корпуса выполнена из полупрозрачного синего стекла, сочетающегося с циферблатом, с логотипом Bamford Watch Department в центре. На крышке выгравирована надпись «Limited Edition» и номер серии из 2025 экземпляров.

seiko 5 bamford packaging

Механизм и технические характеристики

Внутри установлен калибр 4R36 — автоматический механизм с 24 камнями, ручным заводом, функцией остановки секундной стрелки (хак) и отображением дня недели и даты. Корпус из нержавеющей стали обеспечивает водозащиту до 100 метров и магнитозащиту на уровне 4800 А/м. Ширина нейлонового ремешка — 22 мм, общий вес часов — 93 грамма. В соответствии с фирменным стилем Bamford, упаковка также продумана: часы поставляются в презентационной коробке на молнии, напоминающей упаковку 1980-х годов, полностью украшенной логотипами Seiko 5 и Bamford.

porsche gulf livery

Заключительные мысли

Джордж Бэмфорд вновь создал невероятно стильную модель Seiko 5. Несмотря на все разговоры об океанах и рае, мне также явно виден ретро-влияние определённой гоночной ливреи из мира автоспорта… Можно сказать, что это успешный пример того, как старое становится новым. Независимо от того, представляете ли вы себе рай как умиротворённый пляж с видом на спокойный океан или как адреналиновое прохождение поворота на полной скорости, ретро-футуристическая атмосфера этой модели полностью достигнута.

Цена и доступность Seiko 5 Sports Bamford Limited Edition SBSA315

Эта коллаборация Seiko 5 x Bamford выпущена лимитированной серией в 2025 экземпляров и доступна с октября 2025 года. Цена: 460 долларов США.

Бренд Seiko
Модель 5 Sports Bamford Limited Edition
Референс SBSA315
Размеры корпуса 42,5 мм (ширина) x 13,4 мм (толщина) x 46 мм (расстояние ушко-ушко)
Материал корпуса Нержавеющая сталь
Водозащита 100 метров
Стекло Hardlex спереди и сзади
Циферблат Прозрачный голубой, видны диски дня и даты
Ремешок Чёрный нейлоновый с синими и оранжевыми акцентами
Механизм 4R36, собственный, автоматический
Запас хода 41 час
Функции Часы, минуты, секунды, день, дата, односторонний безель для отсчёта времени
Доступность Лимитированная серия 2025 штук
Цена 460 долларов США

Seiko 5 часы до 500$ японские часы
