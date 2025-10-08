Обзор эксклюзивных часов Seiko 5 Sports Bamford Limited Edition SBSA315

Долгие годы любители часов и читатели Onewatch, вероятно, знакомы с Джорджем Бэмфордом и его часовыми проектами Bamford Watch Department и Bamford London.

Один из пионеров в области кастомизации часов, Bamford Watch Department специализируется на коллаборациях с другими брендами, в то время как оригинальные дизайны Бэмфорда создаются под лейблом Bamford London.

Было выпущено несколько доступных моделей Bamford и совместных часов Bamford, включая G-Shock и Mayfair от Bamford London, но эта последняя коллаборация Bamford Watch Department и Seiko, возможно, является самым доступным механическим предложением от Джорджа Бэмфорда на сегодняшний день. Основой послужил культовый корпус SKX 1980-х годов, а Джордж Бэмфорд применил свой творческий взгляд и любовь к ярким цветам (особенно светло-голубому), чтобы создать эту новую совместную модель.

Характеристики и дизайн

Seiko 5 ref. SBSA315 имеет диаметр 42,5 мм, толщину 13,4 мм и расстояние от ушка до ушка 46 мм. В часах установлен прозрачный голубой циферблат, вдохновлённый идеей поиска личного рая, навевающий образы живописных пляжей и спокойных водоёмов. Под циферблатом видны диски дня недели и даты, при этом диск дня подсвечен люминесцентным покрытием, символизируя активность под спокойной поверхностью. Стрелки, часовые метки и вставка на безеле также покрыты люминофором, светящимся ярким голубым светом.

Оранжевая отметка 15 минут на безеле, оранжевые акценты на циферблате и оранжевая окантовка минутной стрелки покрыты оранжевым Lumibrite, что превращает часы в настоящее световое шоу в темноте. Оранжевые минутная и секундная стрелки, акценты на циферблате и отметка 15 минут на безеле гармонично сочетаются с чёрным нейлоновым ремешком с синими и оранжевыми вставками (оранжевая часть светится под ультрафиолетом — забавный трюк для вечеринки!).

На циферблате у отметки «шесть часов» расположен логотип Bamford оранжевого цвета, а ниже — надпись «automatic» синего цвета, обе выполнены с использованием Lumibrite. Задняя крышка корпуса выполнена из полупрозрачного синего стекла, сочетающегося с циферблатом, с логотипом Bamford Watch Department в центре. На крышке выгравирована надпись «Limited Edition» и номер серии из 2025 экземпляров.

Механизм и технические характеристики

Внутри установлен калибр 4R36 — автоматический механизм с 24 камнями, ручным заводом, функцией остановки секундной стрелки (хак) и отображением дня недели и даты. Корпус из нержавеющей стали обеспечивает водозащиту до 100 метров и магнитозащиту на уровне 4800 А/м. Ширина нейлонового ремешка — 22 мм, общий вес часов — 93 грамма. В соответствии с фирменным стилем Bamford, упаковка также продумана: часы поставляются в презентационной коробке на молнии, напоминающей упаковку 1980-х годов, полностью украшенной логотипами Seiko 5 и Bamford.

Заключительные мысли

Джордж Бэмфорд вновь создал невероятно стильную модель Seiko 5. Несмотря на все разговоры об океанах и рае, мне также явно виден ретро-влияние определённой гоночной ливреи из мира автоспорта… Можно сказать, что это успешный пример того, как старое становится новым. Независимо от того, представляете ли вы себе рай как умиротворённый пляж с видом на спокойный океан или как адреналиновое прохождение поворота на полной скорости, ретро-футуристическая атмосфера этой модели полностью достигнута.

Цена и доступность Seiko 5 Sports Bamford Limited Edition SBSA315

Эта коллаборация Seiko 5 x Bamford выпущена лимитированной серией в 2025 экземпляров и доступна с октября 2025 года. Цена: 460 долларов США.