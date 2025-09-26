Обзор лимитированных часов Fears × Studio Underd0g Manhattan

Два самых контрастных британских часовых бренда снова объединились.

После лондонской эксклюзивной модели Gimlet, Fears и Studio Underd0g отправились через Атлантику с новой коллаборацией, вдохновлённой коктейлями. Представляем Manhattan — часы, которые сочетают элегантность и наследие Fears с дерзким духом Studio Underd0g.

Всего будет выпущено 300 экземпляров Fears × Studio Underd0g Manhattan, которые будут доступны эксклюзивно на выставке Windup Watch Fair NYC, начиная с 17 октября. Цена каждой модели — 1300 долларов США.

О брендах Fears и Studio Underd0g

Основанная в 1846 году в Бристоле, компания Fears является одним из старейших британских производителей часов. Компания процветала 130 лет, прежде чем закрыться в 1976 году. Правнук основателя, Николас Боуман-Скаргилл, возродил бренд в 2016 году. Сегодня Fears создаёт элегантные часы британского производства, оставаясь верной своему историческому стилю.

В противоположность этому, Studio Underd0g, основанная Ричардом Бенком, — один из самых молодых игроков на рынке. Известная своими яркими хронографами и ироничным подходом, она представляет новое поколение независимых британских брендов, не боящихся нарушать традиции. Studio Underd0g стала культовой маркой среди коллекционеров, которые ценят юмор в часовом деле.

Ранее в этом году бренды объединились для создания модели 02Series Gimlet. Вдохновлённые малоизвестным коктейлем, часы стали неожиданным хитом на British Watchmakers’ Day — энтузиасты выстраивались в очередь с раннего утра, чтобы заполучить их. Это, естественно, сделало вероятным повторное сотрудничество, и вот мы здесь.

Новые Fears × Studio Underd0g Manhattan

Manhattan выполнены в корпусе подушкообразной формы диаметром 38 мм из нержавеющей стали 316L, основанном на модели Fears Brunswick. Толщина корпуса — 12 мм (9,7 мм без стекла), расстояние от ушка до ушка — 43,5 мм, что придаёт часам винтажный шарм. Сверху установлен сапфировый кристалл, снизу — цельная стальная задняя крышка. Водозащита составляет 100 метров. Manhattan комплектуются табачно-коричневым кожаным ремешком ручной работы от The Strap Tailor с быстросъёмными пружинными штырями и застёжкой с двойной подписью.

Внутри установлен швейцарский механизм Sellita SW210-1 с ручным заводом, работающий на частоте 28 800 полуколебаний в час, с функцией остановки секундной стрелки и запасом хода 42 часа. Задняя крышка выполнена в минималистичном стиле и украшена лишь парой коктейльных вишен.

Многослойный циферблат Fears × Studio Underd0g Manhattan

Главной звездой модели является циферблат. С помощью современных технологий обработки он выполнен в несколько слоёв, создавая уникальный эффект глубины. В основе лежит серебристая пластина с солнечным узором и радиальным фуми́рованным (fumé) эффектом. Сверху расположена 1-миллиметровая янтарная сапфировая пластина, закреплённая двумя винтами с прорезью. Такое сочетание создаёт глубину и тепло, напоминающее бокал одноимённого коктейля, играющего на свету.

Нанесённые маркеры и детали словно парят над основой, отбрасывая тонкие тени. При движении часов тени меняются, придавая циферблату динамичный и постоянно меняющийся вид. По крайней мере, так утверждают пресс-материалы. Мне ещё предстоит лично познакомиться с моделью, но рецепт и фотографии выглядят многообещающе.

Первые впечатления

В Onewatch мы испытываем особую симпатию к обоим брендам. Каждый из них предлагает что-то уникальное и выразительное, но совершенно по-разному. Однако это не гарантирует успеха при совместной работе. Ведь как совместить серьёзность и наследие Fears с игривым подходом Studio Underd0g?

На мой взгляд, Fears × Studio Underd0g Manhattan отлично справляется с этой задачей. От лёгкой концепции до серьёзного исполнения, от классической формы до доступной цены — всё объединено в продуманном и привлекательном продукте.

Хотя я обычно критично отношусь к циферблатам с эффектом fumé, не могу не признать, что этот выглядит очень красиво. Он излучает глубину и тепло, и я уверен, что вживую смотрится действительно динамично. Позвольте мне отложить свои обычные претензии и снять шляпу перед Fears и Studio Underd0g. Как мы обычно говорим после двух коктейлей — продолжайте в том же духе!

Что вы думаете о новых Fears × Studio Underd0g Manhattan? Делитесь своим мнением в комментариях.