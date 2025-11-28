Обзор Louis Vuitton Escale Malachite: часы с уникальным каменным циферблатом

Louis Vuitton Escale Malachite нельзя назвать «жёсткими» часами, несмотря на желание охарактеризовать их именно так.

Причина в том, что малахит имеет твердость по шкале Мооса всего 3,5–4,0, что считается мягким камнем. Таким образом, Escale Malachite — это часы с «мягким» характером, и это не недостаток. Их эксклюзивность заключается в использовании природного зелёного малахита на циферблате и корпусе, а также в элементах из драгоценного платины. Эти часы не подходят для энергичной музыки, скорее — для спокойного прослушивания, например, Air Supply, с бокалом шампанского. Несмотря на отсутствие такого антуража, я получил полное представление о модели.

Источники вдохновения и дизайн

Часы Escale черпают вдохновение из богатой истории Louis Vuitton как производителя багажа и дорожных сундуков. Такое близкое к бренду вдохновение облегчает создание аутентичного и понятного дизайна. В модели легко заметить элементы, напоминающие детали дорожных сундуков: характерные ушки корпуса и часовые метки в виде кардинальных стрелок. Эти детали подчёркивают практичность и путешественническую тематику. Главным же акцентом остаётся глубокий зелёный малахит, использованный в циферблате и боковой части корпуса.

Особенности корпуса и материалов

Escale Malachite можно назвать «каменными часами», если не учитывать платиновые детали. Модель оснащена выступающим платиновым безелем, задней крышкой из платины с матовыми поверхностями и полированными фасками, платиновыми ушками, крупной восьмиугольной заводной головкой с гравировкой LV и платиновой застёжкой. Особую похвалу заслуживает мастерская La Fabrique des Boîtiers, входящая в La Fabrique du Temps Louis Vuitton, которая разработала корпус с монолитным каменным кольцом. Для обработки малахита потребовались новые технологии фрезеровки, так как камень достаточно мягкий и требует аккуратного обращения. Особенно впечатляет крепление ушек к каменному корпусу. Водозащита на уровне 50 метров также заслуживает внимания.

Эстетика и размеры часов

Визуально часы выглядят гармонично: горизонтальные полосы малахита на циферблате продолжаются на боковой части корпуса. Обилие натурального камня придаёт модели уникальный внешний вид и тактильные ощущения, что оправдано ценой в 65 000 евро без налогов и лимитом всего в 30 экземпляров. Цвет малахита очень насыщенный и заметный, поэтому часы не останутся незамеченными на запястье. Владельцы Escale Malachite, скорее всего, любят зелёный цвет и не боятся его демонстрировать.

Диаметр корпуса составляет 40 мм, толщина — 10,34 мм. Это оптимальные размеры, которые не будут доминировать над одеждой и в то же время не потеряются на руке — важный момент для потенциальных покупателей.

Механизм LFT023 и технические характеристики

Внутри корпуса установлен автоматический калибр LFT023. Механизм помещён в металлический контейнер, так как прямое крепление к малахиту невозможно — уже крепление ушек к камню является техническим вызовом.

Через сапфировое стекло задней крышки виден микроротор из 22-каратного розового золота, а также зернистые мосты с остро отполированными фасками. Внимательный осмотр позволяет увидеть 32 рубина и барабан с запасом хода до 50 часов.

Частично длительный запас хода обеспечивается специальными стрелками: часовая и минутная выполнены из белого золота, а секундная — из титана с PVD-покрытием. Лёгкость секундной стрелки способствует увеличению запаса хода механизма.

Впечатления от ношения и свойства малахита

Внешний вид и материалы делают Escale Malachite особенными часами. Но ощущается ли особая энергетика, приписываемая малахиту? Исторически малахит считался мощным защитным камнем, способным поглощать негативную энергию и создавать щит от физических и электромагнитных воздействий. Ему также приписывают целебные свойства, поддерживающие физическое и эмоциональное здоровье.

Лично я не ощутил никаких мистических эффектов, возможно, из-за недостаточного времени с часами или потому, что эти свойства — миф. Зато особое впечатление произвёл сапфир с шафрановым оттенком на задней крышке. В отличие от Patek Philippe, который ставит бриллиант в корпус на отметке «6 часов» для обозначения платины, Louis Vuitton использует жёлтоватый сапфир — аккуратный и запоминающийся штрих.

Тенденции и значение модели на рынке

Escale Malachite — очередное подтверждение популярности каменных циферблатов в часовой индустрии. Недавно модель Dennison Natural Stone Tiger Eye в золоте получила приз Challenge Watch на GPHG. Louis Vuitton пошёл дальше, выпустив часы с каменным циферблатом и корпусом из малахита. Это демонстрирует амбиции LV стать серьёзным игроком в часовом мире.

Данная стратегия соответствует общей политике группы, в которую входят такие бренды, как TAG Heuer, Zenith, Daniel Roth и Gerald Genta, активно выпускающие новинки и продвигающие их. Результатом стали шесть наград GPHG 2025 — свидетельство успешной стратегии.

Заключение

Louis Vuitton Escale Malachite — это не только технически, но и эстетически интересные часы. Всего 30 счастливчиков по всему миру смогут стать владельцами этой модели, скорее всего, уже являясь частью роскошного мира LV. А вы бы рассмотрели возможность приобрести Louis Vuitton Escale Malachite?