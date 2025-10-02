Обзор любимой новинки: Longines Spirit Pilot & Spirit Pilot Flyback

Основанная в Сен-Имье в 1832 году, компания Longines имеет долгую историю, связанную с исследовательскими экспедициями и ранней авиацией.
Архивы бренда содержат множество приборов, которые сопровождали трансатлантические перелёты и полярные экспедиции, и именно это наследие стало основой для коллекции Spirit, запущенной в 2020 году с целью перенести дизайн авиационных приборов в современные повседневные часы. В 2025 году Longines представляет две новые модели — Spirit Pilot с отображением только времени и Spirit Pilot Flyback — которые уточняют дизайн и корректируют размеры, опираясь на современные технологии механизмов и сертификат хронометра. Наш собственный Эндрю МакАтчен всегда испытывал особую симпатию к авиационным моделям Longines, поэтому он был особенно рад, что Spirit Pilot и Spirit Pilot Flyback стали темой первого видео, снятого в его новой домашней студии.
Longines позиционирует эти модели как эволюцию, а не перезапуск. В коммуникации бренда «дух первопроходцев» сочетается с «современной точностью» — знакомый рефрен Longines, однако существенные изменения носят тактильный характер: более тонкие, лучше сидящие на руке корпуса; упрощённые циферблаты; обновлённые компоненты, которые ощущаются на запястье. Такой подход соответствует концепции линии Spirit — традиционные авиационные черты, выраженные через современные эргономические решения.
Longines Spirit Pilot
Spirit Pilot — это простые часы с отображением только времени из нержавеющей стали. Размер корпуса — 39 мм в диаметре, толщина — 11,5 мм, ширина между ушками — 20 мм, водонепроницаемость — до 100 метров. Заводная головка и задняя крышка выполнены с завинчиванием, переднее стекло — выпуклый сапфир с антибликовым покрытием, а корпус переработан для улучшенной эргономики по сравнению с предыдущими трёхстрелочными моделями Spirit. Корпус имеет матовые поверхности с полированным фаской вдоль линии ушек — сдержанный дизайн инструментальных часов, соответствующий концепции. Новая завинчивающаяся задняя крышка отмечена как конструктивное изменение.
Циферблат матово-чёрный с позолоченными арабскими цифрами и стрелками, все элементы обработаны Super-LumiNova. Важное изменение — исчезли окно даты и пятизвёздочный эмблем, а минутная разметка упрощена для лучшей читаемости. В итоге дизайн воспринимается как «инструментальный» взгляд на эстетику Spirit — менее декоративный, более разборчивый.
В основе часов — эксклюзивный калибр Longines L888.4, автоматический механизм на базе ETA с запасом хода 72 часа, частотой 3,5 Гц и кремниевой балансировочной пружиной. Механизм сертифицирован COSC и обладает магнитостойкостью в 10 раз выше стандарта ISO 764.
Spirit Pilot можно сочетать с браслетом из нержавеющей стали с двойной застёжкой безопасности и микронастройкой, либо с ремешками из коричневой кожи (также с микронастройкой) или новым зелёным резиновым ремешком в текстильном стиле с классической застёжкой.
Цены и доступность Longines Spirit Pilot
Новые часы Longines Spirit Pilot поступят в продажу с октября 2025 года. Цена: 2700 долларов США (на резиновом ремешке), 2850 долларов США (на кожаном ремешке), 3100 долларов США (на браслете).
|Бренд
|Longines
|Модель
|Spirit Pilot
|Референсы
|L3.809.4.53.2 (коричневый кожаный ремешок)
|L3.809.4.53.6 (стальной браслет)
|L3.809.4.53.9 (зелёный резиновый ремешок)
|Размер корпуса
|39 мм (диаметр) x 11,5 мм (толщина)
|Материал корпуса
|Нержавеющая сталь
|Водонепроницаемость
|100 м
|Стекло
|Сапфировое, выпуклое с антибликовым покрытием
|Циферблат
|Матово-чёрный
|Ремешок
|Зелёный резиновый с классической застёжкой
|Коричневый кожаный с застёжкой с микронастройкой
|Трёхзвенный стальной браслет с застёжкой с микронастройкой
|Механизм
|Калибр L888.4, ETA база, автоматический
|Запас хода
|72 часа
|Функции
|Часы, минуты, секунды
|Доступность
|Октябрь 2025
|Цена
|2700 (резина),2850 (кожа), 3100 $ (браслет)
Longines Spirit Pilot Flyback
Хронограф — исторический якорь линии. Longines выпускала хронографы с функцией flyback в начале 1930-х годов и запатентовала её в 1935 году; функция сброса и повторного запуска одной кнопкой остаётся идеальной для измерения последовательных интервалов времени. Новая модель Spirit Pilot Flyback имеет диаметр 39,5 мм и толщину 13,4 мм, ширина ушек — 20 мм, водонепроницаемость — 100 м. Коробчатое сапфировое стекло подчёркивает винтажный инструментальный стиль, а прозрачная завинчивающаяся задняя крышка демонстрирует механизм.
Ключевое внешнее новшество — двунаправленный вращающийся безель. Longines заявляет, что механизм вращения улучшен по сравнению с предыдущей версией, а на этой модели впервые появляется шкала обратного отсчёта. На чёрной керамической вставке треугольный маркер и разметка заполнены Super-LumiNova. Это практичное дополнение позволяет отсчитывать время с заранее установленного интервала — полезно не только в авиации, но и при готовке или оплате парковки — без загромождения циферблата.
Циферблат выполнен по образцу трёхстрелочника: матово-чёрный, с позолоченными накладными цифрами и стрелками с Super-LumiNova. Малый секундный циферблат расположен в позиции «9 часов», 30-минутный счётчик — в позиции «3 часа», что обеспечивает сбалансированную компоновку без необходимости добавлять окно даты. В итоге дизайн чистый и разборчивый, с тёплым оттенком позолоты, который не даёт ощущение клиники.
Внутри установлен калибр L792.4 — ручной завод, колонковый механизм с flyback. Механизм сертифицирован COSC, работает на частоте 4 Гц и имеет запас хода 68 часов. Как и в трёхстрелочном варианте, балансировочная пружина выполнена из кремния для повышения магнитостойкости. Отделка механизма, видимая через заднюю крышку, функциональна, а колонковое колесо находится на виду. Flyback поставляется на стальном браслете или сменном коричневом кожаном ремешке, оба с застёжками с микронастройкой.
Цены и доступность Longines Spirit Pilot Flyback
Longines Spirit Pilot Flyback поступит в продажу с октября 2025 года. Цена: 5350 долларов США (на кожаном ремешке), 5500 долларов США (на браслете).
|Бренд
|Longines
|Модель
|Spirit Pilot Flyback
|Референсы
|L3.721.4.53.2 (коричневый кожаный ремешок)
|L3.721.4.53.6 (стальной браслет)
|Размер корпуса
|39,5 мм (диаметр) x 13,4 мм (толщина)
|Материал корпуса
|Нержавеющая сталь
|Водонепроницаемость
|100 м
|Стекло
|Сапфировое спереди и сзади (прозрачная задняя крышка)
|Циферблат
|Матово-чёрный
|Ремешок
|Коричневый кожаный с застёжкой с микронастройкой
|Трёхзвенный стальной браслет с застёжкой с микронастройкой
|Механизм
|Калибр L792.4, ETA база, ручной завод
|Запас хода
|68 часов
|Функции
|Часы, минуты, малая секунда, flyback-хронограф, вращающийся безель с таймером
|Доступность
|Октябрь 2025
|Цена
|5350 (кожа),5500 (браслет)
Заключительные мысли
В целом, новая пара Spirit воспринимается как постепенное, но значимое обновление. Трёхстрелочник становится более чистым и удобным повседневным пилотским часами с улучшенной эргономикой и расширенной спецификацией; Flyback уменьшает размеры и добавляет функциональный безель с обратным отсчётом, расширяя возможности использования. Обе модели сохраняют визуальный стиль «позолота на чёрном», который задаёт тон всей коллекции, не скатываясь в стилизацию. Для линии, призванной объединить инструменты кабины и современную носибельность, это кажется правильным направлением.