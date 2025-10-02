Обзор любимой новинки: Longines Spirit Pilot & Spirit Pilot Flyback

Основанная в Сен-Имье в 1832 году, компания Longines имеет долгую историю, связанную с исследовательскими экспедициями и ранней авиацией.

Архивы бренда содержат множество приборов, которые сопровождали трансатлантические перелёты и полярные экспедиции, и именно это наследие стало основой для коллекции Spirit, запущенной в 2020 году с целью перенести дизайн авиационных приборов в современные повседневные часы. В 2025 году Longines представляет две новые модели — Spirit Pilot с отображением только времени и Spirit Pilot Flyback — которые уточняют дизайн и корректируют размеры, опираясь на современные технологии механизмов и сертификат хронометра. Наш собственный Эндрю МакАтчен всегда испытывал особую симпатию к авиационным моделям Longines, поэтому он был особенно рад, что Spirit Pilot и Spirit Pilot Flyback стали темой первого видео, снятого в его новой домашней студии.

Longines позиционирует эти модели как эволюцию, а не перезапуск. В коммуникации бренда «дух первопроходцев» сочетается с «современной точностью» — знакомый рефрен Longines, однако существенные изменения носят тактильный характер: более тонкие, лучше сидящие на руке корпуса; упрощённые циферблаты; обновлённые компоненты, которые ощущаются на запястье. Такой подход соответствует концепции линии Spirit — традиционные авиационные черты, выраженные через современные эргономические решения.

Longines Spirit Pilot

Spirit Pilot — это простые часы с отображением только времени из нержавеющей стали. Размер корпуса — 39 мм в диаметре, толщина — 11,5 мм, ширина между ушками — 20 мм, водонепроницаемость — до 100 метров. Заводная головка и задняя крышка выполнены с завинчиванием, переднее стекло — выпуклый сапфир с антибликовым покрытием, а корпус переработан для улучшенной эргономики по сравнению с предыдущими трёхстрелочными моделями Spirit. Корпус имеет матовые поверхности с полированным фаской вдоль линии ушек — сдержанный дизайн инструментальных часов, соответствующий концепции. Новая завинчивающаяся задняя крышка отмечена как конструктивное изменение.

Циферблат матово-чёрный с позолоченными арабскими цифрами и стрелками, все элементы обработаны Super-LumiNova. Важное изменение — исчезли окно даты и пятизвёздочный эмблем, а минутная разметка упрощена для лучшей читаемости. В итоге дизайн воспринимается как «инструментальный» взгляд на эстетику Spirit — менее декоративный, более разборчивый.

В основе часов — эксклюзивный калибр Longines L888.4, автоматический механизм на базе ETA с запасом хода 72 часа, частотой 3,5 Гц и кремниевой балансировочной пружиной. Механизм сертифицирован COSC и обладает магнитостойкостью в 10 раз выше стандарта ISO 764.

Spirit Pilot можно сочетать с браслетом из нержавеющей стали с двойной застёжкой безопасности и микронастройкой, либо с ремешками из коричневой кожи (также с микронастройкой) или новым зелёным резиновым ремешком в текстильном стиле с классической застёжкой.

Цены и доступность Longines Spirit Pilot

Новые часы Longines Spirit Pilot поступят в продажу с октября 2025 года. Цена: 2700 долларов США (на резиновом ремешке), 2850 долларов США (на кожаном ремешке), 3100 долларов США (на браслете).

Бренд Longines Модель Spirit Pilot Референсы L3.809.4.53.2 (коричневый кожаный ремешок) L3.809.4.53.6 (стальной браслет) L3.809.4.53.9 (зелёный резиновый ремешок) Размер корпуса 39 мм (диаметр) x 11,5 мм (толщина) Материал корпуса Нержавеющая сталь Водонепроницаемость 100 м Стекло Сапфировое, выпуклое с антибликовым покрытием Циферблат Матово-чёрный Ремешок Зелёный резиновый с классической застёжкой Коричневый кожаный с застёжкой с микронастройкой Трёхзвенный стальной браслет с застёжкой с микронастройкой Механизм Калибр L888.4, ETA база, автоматический Запас хода 72 часа Функции Часы, минуты, секунды Доступность Октябрь 2025 Цена 2700 (резина),2850 (кожа), 3100 $ (браслет)

Longines Spirit Pilot Flyback

Хронограф — исторический якорь линии. Longines выпускала хронографы с функцией flyback в начале 1930-х годов и запатентовала её в 1935 году; функция сброса и повторного запуска одной кнопкой остаётся идеальной для измерения последовательных интервалов времени. Новая модель Spirit Pilot Flyback имеет диаметр 39,5 мм и толщину 13,4 мм, ширина ушек — 20 мм, водонепроницаемость — 100 м. Коробчатое сапфировое стекло подчёркивает винтажный инструментальный стиль, а прозрачная завинчивающаяся задняя крышка демонстрирует механизм.

Ключевое внешнее новшество — двунаправленный вращающийся безель. Longines заявляет, что механизм вращения улучшен по сравнению с предыдущей версией, а на этой модели впервые появляется шкала обратного отсчёта. На чёрной керамической вставке треугольный маркер и разметка заполнены Super-LumiNova. Это практичное дополнение позволяет отсчитывать время с заранее установленного интервала — полезно не только в авиации, но и при готовке или оплате парковки — без загромождения циферблата.

Циферблат выполнен по образцу трёхстрелочника: матово-чёрный, с позолоченными накладными цифрами и стрелками с Super-LumiNova. Малый секундный циферблат расположен в позиции «9 часов», 30-минутный счётчик — в позиции «3 часа», что обеспечивает сбалансированную компоновку без необходимости добавлять окно даты. В итоге дизайн чистый и разборчивый, с тёплым оттенком позолоты, который не даёт ощущение клиники.

Внутри установлен калибр L792.4 — ручной завод, колонковый механизм с flyback. Механизм сертифицирован COSC, работает на частоте 4 Гц и имеет запас хода 68 часов. Как и в трёхстрелочном варианте, балансировочная пружина выполнена из кремния для повышения магнитостойкости. Отделка механизма, видимая через заднюю крышку, функциональна, а колонковое колесо находится на виду. Flyback поставляется на стальном браслете или сменном коричневом кожаном ремешке, оба с застёжками с микронастройкой.

Цены и доступность Longines Spirit Pilot Flyback

Longines Spirit Pilot Flyback поступит в продажу с октября 2025 года. Цена: 5350 долларов США (на кожаном ремешке), 5500 долларов США (на браслете).

Бренд Longines Модель Spirit Pilot Flyback Референсы L3.721.4.53.2 (коричневый кожаный ремешок) L3.721.4.53.6 (стальной браслет) Размер корпуса 39,5 мм (диаметр) x 13,4 мм (толщина) Материал корпуса Нержавеющая сталь Водонепроницаемость 100 м Стекло Сапфировое спереди и сзади (прозрачная задняя крышка) Циферблат Матово-чёрный Ремешок Коричневый кожаный с застёжкой с микронастройкой Трёхзвенный стальной браслет с застёжкой с микронастройкой Механизм Калибр L792.4, ETA база, ручной завод Запас хода 68 часов Функции Часы, минуты, малая секунда, flyback-хронограф, вращающийся безель с таймером Доступность Октябрь 2025 Цена 5350 (кожа),5500 (браслет)

Заключительные мысли

В целом, новая пара Spirit воспринимается как постепенное, но значимое обновление. Трёхстрелочник становится более чистым и удобным повседневным пилотским часами с улучшенной эргономикой и расширенной спецификацией; Flyback уменьшает размеры и добавляет функциональный безель с обратным отсчётом, расширяя возможности использования. Обе модели сохраняют визуальный стиль «позолота на чёрном», который задаёт тон всей коллекции, не скатываясь в стилизацию. Для линии, призванной объединить инструменты кабины и современную носибельность, это кажется правильным направлением.