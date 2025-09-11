Обзор микробренда дайверских часов: HTD Aquatìc MkII

Давайте скажем это вместе: «Мы любим дайверские часы!»

Да, действительно, мы их обожаем и не можем насытиться ими! Когда дайверские часы продуманы, качественно изготовлены и оснащены по максимуму, они становятся идеальным устройством для повседневного и универсального ношения благодаря своей технической универсальности и визуальной привлекательности. Чем более классически они спроектированы и пропорциональны, тем лучше они справляются с этими задачами. Несмотря на то, что за последние десятилетия мы видели десятки и сотни дайверских моделей, знакомство с новыми всегда воспринимается как маленькое удовольствие. Именно с таким чувством радости мы рассмотрим модели HTD Watches Aquatìc MkII Bicchierini и SpaceBoy от независимого флорентийского бренда.

Корпус

Прежде чем начать, отметим, что обе версии HTD Aquatìc MkII изготовлены из одинаковых материалов и имеют одинаковый корпус и браслет. В первую очередь, это становится фирменным знаком HTD — плоский и удлинённый профиль корпуса, который мы уже встречали в моделях Tennis Sport и Hesagraph MkII Variante B. Он выглядит и ощущается на запястье великолепно, так как действительно тонкий и компактный: диаметр 39,4 мм, расстояние от ушка до ушка 47 мм, толщина 11,5 мм и ширина ушка 20 мм.

Если к высоте корпуса в 11,5 мм добавить водозащиту 200 метров (винтовая заводная головка и задняя крышка) и ультра-куполообразное сапфировое стекло с внутренним антибликовым покрытием, можно представить, насколько продуман и качественно выполнен корпус. Он «прилипает» к запястью так же уверенно, как Audi Quattro к дороге, а длинные и угловатые ушки вместе с чередованием матовых и полированных поверхностей создают впечатляющее присутствие на руке.

Помимо удлинённого профиля и агрессивных ушек, что, возможно, лучше всего характеризует корпус Aquatìc MkII — это дизайн безеля. Тонкая вставка безеля выполнена из глянцевого алюминия с серебристыми нанесёнными метками и полностью градуированной шкалой для дайвинга, что само по себе интересно. Однако сам безель имеет необычную форму и профиль: верхняя часть состоит из вогнутых фасок с матовой шлифовкой, а средняя — полностью полированная и выполнена в виде волн, обрамляющих вырезы.

Чередование полированных и матовых поверхностей на безеле выглядит впечатляюще и выполнено на высоком уровне, как и на остальной части корпуса, придавая часам элегантный и классический вид. Однако должен признать, что вращение безеля под водой — не самая сильная сторона этих моделей (я тестировал их в бассейне этим летом).

Поэтому, несмотря на профессиональный уровень водозащиты, HTD Watches Aquatìc MkII Bicchierini и SpaceBoy больше ориентированы на дизайн, чем на подводные активности, хотя и являются высокофункциональными инструментальными часами. Иными словами, независимо от технических характеристик, главная их привлекательность — это насыщенный классический и спортивный визуальный стиль.

Циферблаты

Главное отличие Bicchierini от SpaceBoy — это расположение элементов на циферблате, а именно часовых меток и минутной шкалы. В Bicchierini мы видим одну из самых классических дайверских композиций: перевёрнутый треугольник на отметке 12 часов, батоны на 3, 6 и 9 часах и круглые метки на остальных позициях. Все метки нанесены объёмно и дополнены короткими штрихами на минутной шкале, соединёнными тонким белым кругом. Время показывают красивые полированные часовая и минутная стрелки в форме карандаша и секундная стрелка со стрелкообразным наконечником.

В модели SpaceBoy все часовые метки нанесены печатным способом и имеют более винтажный стиль: на позициях 3, 6 и 9 часов — сжатые треугольники, внутри которых в негативе напечатаны цифры. Это означает, что положительное пространство полностью заполнено люминесцентным составом (Super-LumiNova BGW9 в обеих моделях), что обеспечивает отличную читаемость в темноте. Минутная шкала у SpaceBoy также отличается — минутные штрихи выше и интенсивнее обрамляют внутреннее негативное пространство циферблата.

Этот дизайн сильно напоминает Omega Seamaster 300 Professional, поэтому SpaceBoy выглядит более винтажно по сравнению с Bicchierini, который имеет более классический и вне времени дизайн.

Браслет

Обе версии HTD Aquatìc MkII поставляются на классическом браслете из нержавеющей стали: трёхзвенный браслет в стиле Oyster с преобладанием матовых поверхностей. Звенья скручены винтами, концевые звенья мужского типа для дополнительного комфорта, а застёжка — классическая (да, снова это слово) раскладывающаяся с двумя кнопками и четырьмя отверстиями для микронастройки. Следует отметить, что застёжка тонкая и довольно короткая.

Механизм

Для моделей Aquatìc MkII Bicchierini и SpaceBoy HTD Watches выбрали японский Miyota 9039 с частотой 4 Гц и запасом хода 41 час. Miyota 9039 — проверенный и надёжный механизм, который всё чаще используется как в новых, так и в уже известных микробрендах и независимых марках. Он хорошо работает прямо из коробки и легко обслуживается любым квалифицированным часовщиком.

Цена и доступность HTD Aquatìc MkII

Модели HTD Watches Aquatìc MkII Bicchierini и SpaceBoy уже доступны на официальном сайте бренда. Цена: €796,72 / A$1,422.93 (в зависимости от курса валют).