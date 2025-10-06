Обзор микробренда Makina Andras_II

Мы все видели, как кинофраншизы порой скатываются в сомнительные сиквелы — переоценённые, раздутые и лишённые той же энергии, что была в первой части.

Но иногда продолжение не просто соответствует оригиналу… оно его превосходит. Вспомните «Чужих», «Крёстного отца: Часть II» и «Терминатора II» — все эти сиквелы сумели сохранить огонь оригинала, развить заложенные основы и создать новую главу истории. Так и Makina — часовой бренд с Филиппин, который делает именно это: развивает историю с новым выпуском модели Andras.

О бренде Makina и модели Andras

Makina — это интересный микробренд, который берёт традиционные дизайнерские концепции и добавляет им современный, минималистичный штрих, оставаясь при этом вне времени и уникальным. Бренд не боится выпускать свежие версии предыдущих моделей, таких как трилогия Mephisto и Gabriel, которые вдохновлены классикой, но имеют свой неповторимый стиль. В 2024 году появилась элегантная прямоугольная модель Andras — заметный отход от всего остального каталога. Теперь Andras получил скрытое обновление — Andras_II.

Корпус

Пропорции новой модели остались без изменений по сравнению с предыдущей версией. Диаметр корпуса — 33 мм, толщина — 10,5 мм, расстояние от ушка до ушка — 44 мм. Это очень удобный размер, заметно меньше многих квадратных или прямоугольных часов в этом сегменте. Andras известен своей уникальной футуристической прямоугольной формой корпуса, напоминающей элемент, вылетающий из корпуса межзвёздного корабля. Для Andras_II корпус из нержавеющей стали 316L получил чёрное PVD-покрытие, которое не только прочное и износостойкое, но и приятно тактильно — гладкое и бархатистое на ощупь.

Корпус сочетает полированные и матовые угловатые поверхности, тщательно обработанные и отполированные, что придаёт современный вид классическому дизайну. По сравнению с другими моделями Makina, это более сдержанный вариант, но именно такой подход работает: часы подойдут тем, кто хочет элегантный, но не слишком формальный аксессуар. Они отлично смотрятся с чёрным костюмом и галстуком, но при этом прекрасно подходят для повседневного ношения — водозащита 50 метров и плоское сапфировое стекло с тройным антибликовым покрытием делают их практичными и надёжными.

Циферблат

Помимо чёрного корпуса, основные изменения в Andras_II коснулись циферблата. Он остаётся прямоугольным с тонкой текстурой, напоминающей пескоструйную обработку, которая красиво играет светом. В центре — современная интерпретация классического дизайна: часы и минуты отображаются на круглом углублённом циферблате с крупными, тщательно отполированными часовыми метками и ярко-синими стрелками, напоминающими камертон — очень оригинальное решение.

Нижняя часть циферблата украшена капсулообразным вырезом, который тянется к отметке «6 часов» и обрамляет секундный субциферблат в стиле стадиона.

Благодаря тёмному фону, полированным элементам и двойным синим стрелкам, часы отлично читаются. Форма маленького секундного циферблата — уникальное дизайнерское решение, которое выделяет Andras_II среди множества моделей в стиле Tank или Santos. Яркий синий цвет добавляет характер и оживляет монохромный дизайн, делая циферблат многослойным и детализированным.

Ремешок

Сохраняя современный дух оригинала, Andras_II оснащён чёрным силиконовым ремешком, но с немного упрощённым дизайном. Лично мне больше нравились изящные изгибы предыдущей версии, но прямой рифлёный резиновый ремешок выглядит лаконично и не перегружает образ. Ширина — 20 мм, так что при желании можно заменить на любой стандартный ремешок этого размера. Однако именно на чёрном текстурированном резиновом ремешке эта модель смотрится особенно эффектно.

Механизм

Makina сохранила тот же механизм, что и в первой версии — автоматический калибр Sellita SW260-1, видимый через круглое сапфировое окошко на плоской задней крышке с винтовым креплением. В этой версии механизм модифицирован: ротор покрыт золотом и украшен гравировкой Makina, что приятно глазу. Но главное — это не внешний вид, а функциональность. SW260-1 — это автоматический механизм на базе SW200-1, усовершенствованный для работы с маленьким секундным циферблатом. Он известен своей надёжностью, производительностью, простотой обслуживания и запасом хода в 42 часа — отличный показатель для часов такого размера.

Цена и доступность Makina Andras_II

Makina Andras_II уже доступен для заказа напрямую на официальном сайте Makina. Цена: 800 долларов США

Характеристика Параметры Бренд Makina Модель Andras_II Размеры корпуса 33 мм (диаметр) x 10,5 мм (толщина) x 44 мм (ушко-ушко) Материал корпуса Нержавеющая сталь 316L, чёрное PVD-покрытие Водозащита 50 метров Стекло Сапфировое спереди и сзади Циферблат Чёрный текстурированный Ширина ремешка 20 мм Ремешок Чёрный силиконовый, застёжка на штифт Механизм Sellita SW260-1, автоматический Запас хода 42 часа Функции Часы, минуты, малая секунда Доступность В наличии Цена 800 USD

Makina Andras_II — это отличный пример того, как микробренд может не просто повторить успех оригинала, а превзойти его, сохранив при этом уникальность и современный стиль. Если вы ищете часы с характером, которые подойдут как для повседневной носки, так и для особых случаев, Andras_II — достойный выбор.