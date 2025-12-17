Обзор настольных часов Rolex Submariner Date Ref. 909010LN

Недавно Rolex пополнил свою коллекцию неожиданной новинкой — настольными часами Submariner Date.

Если вы знакомы с аксессуарами бренда, то знаете, что существует множество запонок, которые можно подобрать под часы Rolex. Однако новая модель настольных часов — это увеличенная версия культовых дайверских часов бренда. Но за внешним видом скрывается гораздо больше. Мы подробно изучили настольные часы Rolex Submariner Date ref. 909010LN и готовы поделиться экспертным мнением.

Дизайн настольных часов в стиле Rolex Submariner

При первом взгляде на фирменную зелёную коробку Rolex невозможно догадаться, что внутри скрывается не обычные часы. Однако вес коробки сразу выдаёт, что внутри находится нечто особенное. Открыв её, вы увидите крупный циферблат диаметром 80 мм, выполненный в стиле Submariner. Невозможно не улыбнуться, увидев увеличенное лицо самых известных в мире дайверских часов. Дизайнеры Rolex тщательно перенесли пропорции оригинальных часов в настольную версию, сохранив все фирменные элементы.

Характеристики циферблата и материалов

Настольные часы оснащены глянцевым чёрным циферблатом с нанесёнными индексами, заполненными фирменным люминесцентным материалом Chromalight. Как и в оригинальной модели, в темноте индексы светятся ярко-синим светом, что удобно при работе в условиях недостаточного освещения. На циферблате также присутствует окошко даты с увеличительным стеклом Cyclops — фирменной деталью Rolex. Текст на циферблате минимален: в верхней части размещён логотип и корона бренда, в нижней — название Submariner и надпись «Swiss Made» с маленькой короной на отметке 6 часов.

Ободок (рео) украшен гравировкой с фирменным узором Rolex, а вставка безеля выполнена из керамики Cerachrom с белой гравировкой шкалы для дайвинга. Важно отметить, что безель не вращается — об этом мы расскажем ниже. Завершают образ три стрелки, показывающие часы, минуты и секунды. Пропорции сохранены идеально, что подчёркивает ощущение, что перед вами увеличенная копия Submariner.

Особенности конструкции и удобство использования

Настольные часы впечатляют своим весом — корпус выполнен из нержавеющей стали 316L, а не из более привычной для Rolex стали 904L. Несмотря на то, что 904L немного плотнее и тяжелее, 80-миллиметровые часы из стали 316L всё равно получились весьма массивными. Корпус состоит из двух полусфер, что придаёт изделию особую эстетику.

Часы установлены на небольшом круглом постаменте, который позволяет поворачивать корпус для удобного просмотра под любым углом. Пропорции подставки идеально сбалансированы, что облегчает вращение и перемещение тяжёлого корпуса.

Механизм и качество сборки

Безель фиксирован, и причина этому становится понятна при попытке повернуть переднюю часть корпуса: она выдвигается наружу. Этот ход демонстрирует высочайшее качество изготовления. Корпус соединён с передней частью с помощью байонетного замка.

Внутри задней крышки расположены три шарикоподшипника на пружинах, которые плавно перемещаются по выточкам и фиксируются с мягким щелчком. Это не только свидетельство высокого качества, но и приятное тактильное ощущение при эксплуатации — уровень сборки, ожидаемый от Rolex, но в таком крупном формате воспринимается особенно впечатляюще.

Калибр Rolex 8335 и функции часов

Внутри корпуса установлен крупный модуль с кварцевым механизмом ana-digi калибра 8335, который управляет часами и их функциями. На задней крышке выгравирована информация о механизме: 30 камней и вечный календарь. Особое внимание уделено отделке — полированным фаскам, узору Côtes de Genève, гравировкам и винтам, что подтверждает отсутствие компромиссов в производстве.

Управление калибром осуществляется через большую заводную коронку с длинной трубкой. В нашем экземпляре часы ещё не были активированы — это происходит у официального дилера при покупке. После активации при выдвижении коронки включается небольшой ЖК-дисплей, на котором отображаются дата, месяц и год. По обе стороны от экрана расположены кнопки-корректоры для настройки функций вечного календаря.

Эксплуатация и особенности вечного календаря

Вечный календарь в этих часах обладает функциями, аналогичными механизму perpetual calendar, но не требует ручной корректировки каждые 100 лет до 2400 года. Это значит, что кроме замены батареи, вам не придётся корректировать дату после коротких месяцев в течение всей жизни. При необходимости дата может быть изменена в обратную сторону, если стрелки были случайно переведены за полночь.

Секундная стрелка не движется привычным «тиканием» кварцевого механизма, а совершает плавные движения с небольшими рывками, что подчёркивает её электронную природу. Каждый день в полночь дата меняется с мягким, но чётким щелчком.

Качество исполнения и внимание к деталям в этих настольных часах впечатляют. Модель ref. 909010LN стоит €10,320 — почти столько же, сколько стоит классический Submariner Date ref. 126610LN. Однако, увидев часы вживую, вы поймёте, что это не просто аксессуар, а полноценное изделие, способное украсить любое рабочее пространство своим стилем и функциональностью.

Преимущества настольных часов Rolex Submariner Date:

Аутентичный дизайн культовых дайверских часов в увеличенном формате

Высококачественные материалы и отделка

Удобный поворотный постамент для оптимального угла обзора

Надёжный кварцевый механизм с вечным календарём

Яркая люминесценция Chromalight для работы в темноте

Эти часы — идеальный выбор для ценителей точности, стиля и инженерного мастерства Rolex в настольном формате.