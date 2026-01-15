Обзор новинки: Armin Strom Tribute 2 Aurum Edition

Иногда именно исполнение становится решающим фактором, превращающим простую идею в нечто впечатляющее.

Armin Strom в серии Tribute 2 идеально овладел этим искусством. Создать часы с калибром, обладающим запасом хода в 100 часов, на бумаге — простая задача. Однако серия Tribute демонстрирует множество увлекательных способов её решения. Последнее подтверждение — модель Armin Strom Tribute 2 Aurum Edition с великолепной золотистой основой с отделкой tremblage. Мне посчастливилось лично познакомиться с этими часами.

Уникальность и концепция Armin Strom Tribute 2 Aurum Edition

Не секрет, что в Onewatch мы высоко ценим Armin Strom. Этот бренд создаёт удивительные часы, которые вдохновлены классическим часовым искусством, но выполнены в современном ключе. Серия Tribute развивает идею часов с запасом хода в 100 часов, направляя её в уникальное русло. Дизайн уравновешивает техническое мастерство, демонстрируя моторный барабан, а классическое часовое мастерство подчёркивается смещённым циферблатом. Если Tribute 1 — это стильный и изящный подход, то Tribute 2 — более «сырой», с открытым механизмом, что ярко проявляется в новой Aurum Edition.

В сентябре прошлого года Armin Strom выпустил мою любимую модель серии — Tribute 1 Sandstein. Эта дань уважения родному городу бренда, Бургдорфу, выполнена в мягком песочном цвете, который контрастирует с технической природой часов. Именно эта модель привлекла моё внимание к серии. Когда же меня попросили оценить новую Tribute 2 Aurum Edition, я понял, что она вполне могла бы стать одной из моих личных фаворитов 2025 года. Но время не стоит на месте — сейчас 2026 год, и Armin Strom представляет новую Tribute 2 Aurum Edition.

Особенности конструкции и дизайн Tribute 2 Aurum Edition

Tribute 2 — частично скелетонизированная версия Tribute 1. В частности, моторный барабан здесь открыт, что позволяет увидеть внутренние механизмы калибра. Для контраста Armin Strom использует прекрасно отделанную вручную основу механизма, создавая богатую текстуру и детализацию. Последняя версия Tribute 2, Copper Edition, о которой писал Майк в декабре 2024 года, имела медную основу с эффектной текстурой gratté. В новой Aurum Edition основа выполнена из латуни с золотистым покрытием и отделкой tremblage.

Основные технические характеристики Tribute 2 Aurum Edition остались прежними: корпус из нержавеющей стали диаметром 38 мм, толщина 9,38 мм, расстояние «ушко-ушко» — 44,35 мм, водозащита — 50 метров.

Корпус гармонично сбалансирован и оснащён фирменными ушками бренда, которые придают характер при взгляде сверху. Комбинация полированных и матовых поверхностей усиливает визуальную привлекательность. Однако главной изюминкой остаётся вручную отделанная основа с золотистым покрытием и декоративной техникой tremblage.

Техника tremblage и её роль в дизайне

Tremblage — это декоративная гравировка, выполняемая вручную, требующая значительного времени и мастерства. Отделка наносится аккуратными ударами молоточка по основе, создавая тонко текстурированную поверхность с глубиной и детализацией, что придаёт Tribute 2 Aurum особую выразительность. Этот приём гармонично контрастирует с более крупными элементами механизма, также выполненными с высоким качеством отделки.

Контрасты и оформление циферблата

На основе расположен смещённый серый циферблат с эффектом fumé и полированной стальной окантовкой. Часовые метки выполнены в смешанной технике — нанесены и накладные. В верхней части циферблата размещён логотип бренда, а также видны два винта, крепящие циферблат к основе. Над циферблатом возвышаются золотистые стрелки с полированной отделкой и покрытием Super-LumiNova, отображающие часы, минуты и секунды.

Циферблат контрастирует с фирменным крупным скелетонизированным барабаном с ручной отделкой. Также видны мосток фиксатора и заводные колёса с красивой круговой зернистостью, добавляющей детализации.

В итоге, передняя часть часов выглядит сбалансированной, сочетая технические элементы с утончёнными деталями. Tribute 2 Aurum не кажется холодным и техническим, но и не выглядит слишком классическим

Внутренний калибр Armin Strom AMW21

Однако история не заканчивается на лицевой стороне. С обратной стороны корпуса видны гильоше «женевские полосы» и ручная отделка англаж на трёхчетвертной платине калибра AMW21. Этот ручной завод состоит из 137 деталей, работает с частотой 25 200 полуколебаний в час и обладает внушительным запасом хода в 100 часов. Это означает, что владельцу достаточно заводить часы через заводную головку всего раз в четыре дня.

Задняя крышка и обратная сторона механизма украшены текстовыми гравировками, раскрывающими детали Tribute 2 Aurum Edition. Среди них — уникальный номер лимитированной серии из 10 экземпляров. У нас был прототип без номера, но финальные версии будут пронумерованы. Завершает образ ремешок из кожи цвета тауп с подходящей прострочкой и застёжкой из нержавеющей стали. Благодаря быстросъёмным пружинным штифтам ремешок легко заменить, однако сочетание с тауповой кожей выглядит особенно эффектно.

Опыт ношения Armin Strom Tribute 2 Aurum Edition

Часы находились у нас в офисе всего несколько дней, но я получил большое удовольствие от их использования. Последний длительный опыт с Armin Strom у меня был с One Week Manufacture Edition — значительно большими часами. Однако Aurum 2 предлагает совершенно иной опыт. Его скромный диаметр 38 мм делает часы элегантными и удобными для ежедневного ношения, хорошо сидящими на запястье.

Крупные элементы на циферблате не столь массивны, как может показаться на фотографиях. В целом дизайн очень сбалансирован и точно отражает замыслы бренда. Мне нравится, как Armin Strom не просто демонстрирует техническое мастерство, но и делает его органичной частью дизайна. Благодаря этому скелетонизированные детали выглядят естественно, а не искусственно.

Главной звездой, конечно же, остаётся золотистая основа с отделкой tremblage. Уровень детализации поражает. Я неоднократно возвращался к ней взглядом в течение дня, а также использовал лупу, чтобы рассмотреть ручную отделку во всех деталях. Именно этого и стоит ожидать от впечатляющей модели такого уровня.

Итоговые выводы о Tribute 2 Aurum Edition

В целом часы очень комфортны, а их удивительно тонкий профиль в 9 мм делает их отличным выбором для ежедневного использования. Заводная головка обеспечивает превосходные ощущения при заводе механизма — идеальное сочетание плавности и сопротивления, что ещё раз подтверждает, почему мы так ценим Armin Strom.

Как уже упоминалось, лимитированная серия включает 10 пронумерованных экземпляров с ценой 27 000 швейцарских франков за штуку. После нескольких дней ношения у меня нет сомнений, что все 10 экземпляров быстро разойдутся и заворожат своих владельцев. Для меня Tribute 2 Aurum Edition — ещё одно доказательство магии серии Tribute и причины, по которой она стала моей любимой в коллекции Armin Strom. Всегда приятно, когда новая модель это подтверждает, а особый способ, которым это делает данная модель, заслуживает отдельной похвалы.