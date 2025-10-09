Обзор новинки: Hublot MP-17 MECA-10 Arsham Splash Titanium Sapphire

Hublot, пожалуй, один из самых противоречивых брендов в современной культуре часов.

Большая часть обсуждений сосредоточена на ярком дизайне коллекции Big Bang, коллаборациях и высоких ценах. Однако техническое содержание часто получает меньше внимания, чем заслуживает. Как бывший владелец Hublot Big Bang Unico Ice Bang и Spirit of Big Bang Tiger, я имел достаточно времени, чтобы пересмотреть некоторые устоявшиеся мнения. На бумаге архитектура Unico остаётся привлекательной за свои деньги: собственный калибр с колонным колесом, двойным горизонтальным сцеплением и функцией флайбэк — это серьёзный технический пакет, независимо от эстетических предпочтений. Что касается оригинальности, немногие категории часов свободны от общего визуального ДНК — многие современные дайверские часы, например, ведут свою родословную от Submariner.

Цель не в том, чтобы кого-то переубедить, а в том, чтобы оценить Hublot по достоинству и рассматривать каждую модель индивидуально. С этим подходом представляю спокойный первый обзор последнего громкого релиза бренда: MP-17 MECA-10 Arsham Splash Titanium Sapphire.

Дизайн MP-17 воплощает водную тематику Дэниела Аршама, с характерным отверстием на циферблате в форме брызг. Это первая модель Аршама для Hublot, и задача ясна: исследовать текучесть времени через органическую геометрию. Это сочетание философии Hublot «Искусство Слияния» и практики Аршама, который объединяет прошлое, настоящее и будущее в одном объекте.

Корпус MP-17 выполнен из блестящего микропескоструйного титана, диаметром 42 мм и толщиной 15,35 мм, с водозащитой до 50 метров. Верхняя часть корпуса украшена сапфировым безелем в форме коробки с матовой/лазерной текстурой, закреплённым шестью титановыми винтами в форме буквы H — фирменный элемент Hublot в необычном исполнении.

Поклонники Hublot также узнают другие фирменные детали, которые сохраняют связь модели с каталогом бренда: упомянутые винты и титановую складную застёжку в форме буквы H. Это хороший пример того, как Hublot может развивать язык форм, не отказываясь от фирменных элементов; модель выглядит новой с первого взгляда, но детали не кажутся чуждыми.

Под сапфировым «коробом» поверхности циферблата родиевые с блестящими микропескоструйными элементами, а читаемость обеспечивается «зелёным Аршама» Super-LumiNova на стрелках, цифрах, часовых и пятиминутных метках. Маленькая секундная стрелка расположена в положении «9 часов», а индикатор запаса хода — в положении «3 часа». Отверстие в форме брызг подчёркивает механику как осознанную часть циферблата, а не случайный вырез; в сочетании с матовым сапфиром это придаёт часам многослойную, почти архитектурную глубину.

Главная звезда — калибр HUB1205 MECA-10, собственный скелетонизированный механизм с ручным заводом, отделанный серым PVD, дебютировавший в этом году. Согласно техническим характеристикам, он работает на частоте 3 Гц и обеспечивает запас хода до 240 часов (10 дней). Через отверстие в форме брызг и заднюю крышку видна открытая конструкция, позволяющая визуально оценить передачу и систему запаса хода.

Если предыдущие карманные часы Arsham Droplet казались больше концептом, чем часами, то эта модель позиционируется иначе. Технология проверена, запас хода практичен для механизма с ручным заводом, а отделка склоняется к индустриальному модерну, а не декоративным излишествам.

Часы поставляются на чёрном резиновом ремешке с текстурой Charmille и монограммой Arsham, с титановым раскладывающимся замком. Как и всегда у Hublot, выбор резины — это не только комфорт, но и философия: это оригинальный материал «Искусства Слияния», который здесь уравновешивает металл и сапфир.

Заключительные мысли

С точки зрения дизайна, мотив «брызг» продолжает водную тему, начатую с MP-16 Droplet, но переход к формату 42 мм демонстрирует реальное внимание к удобству ношения. Контраст — классика Hublot: ультрасовременные материалы, намеренно поляризующая форма и механизм, созданный с чётким техническим заданием. Насколько бы вам ни нравился внешний вид — это субъективно — техническое исполнение не вызывает сомнений. Если ваше мнение о Hublot сформировано больше мемами, чем личным опытом, эта модель предлагает более чистую проверку. Она сохраняет визуальные коды бренда, даёт Аршаму пространство для самовыражения, не теряя при этом «часовой» сути, и основывается на проверенном механизме с длительным запасом хода.

Hublot, вероятно, останется объектом споров — бренды, которые экспериментируют, часто таковыми и становятся. Но за шумом MP-17 воспринимается как искренняя попытка найти компромисс с широкой аудиторией: меньшие размеры, функциональная ясность и концепция, связывающая искусство и механику в носимом формате.

Hublot MP-17 MECA-10 Arsham Splash Titanium Sapphire — цена и доступность

Модель Hublot MP-17 MECA-10 Arsham Splash Titanium Sapphire выпущена лимитированной серией в 99 экземпляров и будет доступна с октября 2025 года. Цена: 69 000 долларов США.