Обзор нового хронографа от Ming: 57.04 Iris

Как бренд, MING всегда выделялся своим дизайном и бесстрашием в экспериментах, и модель 57.04 Iris продолжает эту смелую традицию.

Первый destro бренда, пятое поколение дизайнерского языка и восьмой день рождения компании — всё это объединено в этом фантастическом часовом творении, которое привносит немного научной фантастики на запястье, не переходя границы. В этих часах множество деталей, которыми можно восхищаться, и для MING это не новость. Будь то создание завораживающих циферблатов или внедрение концепции “омакaсэ” в мир часов, MING всегда уделял внимание мельчайшим деталям. Теперь перед нами новая глава MING с последним поколением дизайнерского языка, задающим тон тому, чего ожидать в ближайшие годы.

Корпус

Определяющей особенностью нового пятого поколения дизайнерского языка MING является корпус из нержавеющей стали, а точнее — ушки. Эти ступенчатые ушки состоят из трёх слоёв и, по словам бренда, вдохновлены стилем ар-деко, что видно по их декоративности. Для создания этого впечатляющего эффекта ушки состоят из девяти отдельных частей, что позволяет каждой поверхности получить разную отделку. С полированными верхами и сатинированными боками — это не обычные ушки, они созданы, чтобы заявить о себе. Когда бренд уделяет особое внимание дизайну ушек, это значительно поднимает уровень часов. Это одна из тех деталей, как застёжка, которую часто упускают из виду, но при должном внимании она может изменить всё, как и в данном случае.

Ступенчатые ушки продолжают тему ступенчатости, поскольку вогнутая безель плавно спускается по корпусу и переходит в ушки весьма приятным образом. Вогнутые безели отлично играют со светом, создавая оптическую иллюзию по краю часов, что в таких часах только усиливает впечатление. Пока многие бренды уменьшают размеры, MING под давлением коллекционеров возвращается к тому, что многие считают прототипичным размером часов — 40 мм в диаметре у новой модели 57.04 Iris. При этом расстояние от ушка до ушка составляет 47,8 мм, что должно хорошо сидеть на большинстве запястий, особенно учитывая, что ушки не выступают за нижнюю часть корпуса.

Говоря о задней крышке, здесь установлен большой сапфировый кристалл, оставляющий место лишь для небольшой вогнутой рамки, которая его удерживает. Ещё одна заметная особенность корпуса — крупная заводная головка и её необычное расположение. Это destro-часы — первая модель бренда с левосторонним управлением — и головка такая большая, потому что в ней размещён монопушер хронографа. Забавное и редкое сочетание, которое немного сбивает с толку и заставляет рассмотреть часы внимательнее.

Циферблат

Мне было сложно определить цвет циферблата, потому что при каждом движении он меняется — всё благодаря многослойному покрытию. Это калейдоскопическое покрытие подчёркивается формой циферблата с глубокими боками, которые создают дополнительные углы для отражения света и идеально дополняют вогнутый безель. Единственным элементом, нарушающим эту игру света, является матовый чёрный диск счётчика минут хронографа на отметке «6», который служит визуальным якорем, контрастируя с блестящей и меняющейся поверхностью. Другие метки и элементы отсутствуют; в типичном для MING стиле плавающие индексы вырезаны на внутренней стороне сапфирового стекла и заполнены люминесцентным составом.

Для чтения времени используются минималистичные минутная и часовая стрелки: длинная чёрная минутная с белой люмой по периметру и короткая часовая, полностью заполненная люмой. Центральная секундная стрелка хронографа также присутствует, и хотя мне нравится красота и минимализм монопушерного хронографа, здесь MING поднял концепцию на новый уровень, убрав любую шкалу для точного считывания времени. Это делает усложнение скорее концептуальным, чем функциональным, но при этом очень красивым.

Механизм

Через упомянутую большую прозрачную заднюю крышку виден эксклюзивный механизм, созданный в сотрудничестве MING и Sellita. Калибр MING SW562.M1 — это ручной завод с монопушером, специально модифицированный Sellita по точным спецификациям MING, чтобы позволить бренду предложить это востребованное усложнение по доступной цене — мечта основателя Минга Тейна, которая реализуется уже несколько лет. Идея сделать часы destro заключалась в том, чтобы использовать большую и удобную заводную головку без риска натирания тыльной стороны руки. MING также потребовал, чтобы механизм был покрыт 4N-покрытием на трёхчетвертной платине, что особенно заметно при переворачивании часов. При полном заводе механизм работает около 60 часов, хотя запас хода при работающем хронографе не указан.

Ремешки

На Geneva Watch Days в прошлом году MING вместе с брендами из своей группы AHA представил великолепный браслет из тантала, который можно было установить на любые их часы. В данном случае браслет выполнен по тому же дизайну, но из стали. С плавным пятизвенным дизайном, этот браслет словно обтекает запястье, придавая часам особый шик, напоминая браслеты F.P. Journe, которые идут с некоторыми их моделями.

В комплекте также идёт ремешок из козьей кожи антрацитового цвета, очень мягкий на ощупь, с застёжкой tuck buckle, позволяющей спрятать хвостик ремешка под собой. Оба варианта легко меняются благодаря быстросъёмным пружинным штифтам, но лично я считаю, что эти часы созданы для ношения на браслете.

Вердикт

Это не те часы, которые вы видите (или увидите) каждый день, особенно учитывая ограниченный тираж в 100 экземпляров. Но то, как MING сумел объединить множество различных дизайнерских элементов в нечто невероятно цельное и в то же время вызывающее, просто восхищает. Циферблат магический и притягивает взгляд, а благодаря своей меняющейся цветовой гамме каждый раз смотрится по-новому. Мне не терпится увидеть, как MING будет использовать эту обработку циферблата в будущем, а также эти изысканные ушки, которые, как вы, наверное, заметили, мне очень нравятся. Подойдут ли эти часы всем? Вероятно, нет. Но это часы, которыми можно восхищаться и ценить, особенно за такую цену.

Цены и доступность MING 57.04 Iris

Новая модель MING 57.04 Iris выпущена ограниченным тиражом всего в 100 экземпляров и уже доступна на официальном сайте бренда и у его розничных партнёров. Цена: 6 250 швейцарских франков (CHF).