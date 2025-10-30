Обзор текущего каталога Favre Leuba

Любители часов по всему миру с энтузиазмом восприняли новость о возвращении Favre Leuba в августе прошлого года.

Вторая по старшинству часовая марка в мире любима коллекционерами винтажных моделей и создала настоящие классики. При презентации новой коллекции стало ясно, что Favre Leuba почтит своё прошлое современными версиями легендарных часов. В этой статье мы подробно рассмотрим текущий каталог и отдельные модели.

С таким именем, как Favre Leuba, новые релизы должны были отражать богатое наследие бренда, чтобы завоевать поклонников, и, похоже, им это удалось. Некоторые уже называют их идеальными воссозданиями. Теперь давайте подробнее рассмотрим различные модели в линейке.

Коллекция Favre Leuba Deep Raider

Начнём обзор с Deep Raider — коллекции из двух часов, основанных на самой популярной винтажной модели Favre Leuba — Deep Blue. Первая версия — Deep Raider Revival, которая возвращает облик Deep Blue 1964 года. Эти часы стали широко любимой классикой, но если вы хотите сочетать винтажный стиль с современной надёжностью, Deep Raider Revival — ваш выбор.

Корпус из нержавеющей стали точно повторяет оригинал. Диаметр — 39 мм, толщина — 13,24 мм, с красиво сужающимися матовыми ушками с фасками для дополнительного визуального эффекта. Если у оригинала была водонепроницаемость до 200 метров, то в новой 60-й юбилейной версии показатель увеличен до 300 метров. При этом узнаваемый стиль циферблата сохранён: характерное расположение старой дефисной подписи «Favre-Leuba» над отметкой 9 часов и логотип между 10 и 11 часами. Дополнительно, удлинённые индексы на четверть часа придают циферблату особый характер.

Современный механизм Deep Raider Revival

Внутри корпуса Deep Raider Revival установлен калибр FLD01 на базе La Joux-Perret G100. Он работает с частотой 28 800 полуколебаний в час и обеспечивает запас хода 68 часов, что соответствует предпочтениям многих современных энтузиастов. Помимо отображения времени, FLD01 оснащён функцией даты, видимой через круглое окошко между отметками 4 и 5 часов.

Завершает образ впечатляющий пятирядный браслет из нержавеющей стали с треугольными звеньями (вид сбоку) и застёжкой-бабочкой. Цена Deep Raider Revival — €2600, что делает её качественной современной версией классики 1960-х.

Deep Raider Renaissance

Если вы предпочитаете действительно современную версию Deep Blue, Favre Leuba предлагает Deep Raider Renaissance. Эти часы доступны в зелёном, синем и сером цветах на браслете из нержавеющей стали или резиновом ремешке.

Для этой модели выбрали чуть больший диаметр — 40 мм, сохранив толщину 13,24 мм и водонепроницаемость 300 м. Вместо сапфировой вставки на безеле, как у Revival, у Renaissance керамический безель в цвет циферблата. Корпус выполнен с современным качественным финишем.

Дизайн циферблата также обновлён: название Favre Leuba (без дефиса) расположено под индексом 12 часов, а логотип — над отметкой 6 часов, создавая приятный визуальный баланс. Особенность — сэндвич-конструкция циферблата: верхний слой с вырезанными индексами и нижний, покрытый Super-LumiNova.

Циферблаты имеют градиент, плавно переходящий в чёрный по краям. Под ними работает калибр FLD02, видимый через сапфировое стекло. Этот механизм основан на La Joux-Perret G100, но с кастомным ротором и более сложной отделкой: декор Côtes de Genève на верхней плате, soleillage на роторе, термически синие винты и колонковое колесо. Часы доступны на трёхрядном браслете с матовыми и полированными звеньями (€2675) или на резиновом ремешке в цвет циферблата (€2575).

Коллекция Favre Leuba Sea Sky

Sea Sky — вторая линия, возвращающая великолепный винтажный дизайн. Модели 1960-х сочетали черты дайверских и авиационных часов: водонепроницаемость 100 м, вращающийся 60-минутный безель, тахиметр и телеметрические шкалы. Современная версия сохранила близость к оригиналу.

Линейка Sea Sky Revival включает четыре варианта винтажной модели. Первый — чёрный, максимально приближенный к классике 1960-х. Также доступны коричневый и синий варианты, а недавно добавлена версия с зелёным циферблатом и чёрной вставкой безеля.

Все четыре модели имеют корпус диаметром 40 мм, толщиной 15,23 мм и водонепроницаемость 100 м. Безель односторонний с 60-минутной шкалой, как у оригиналов. Чёрный, коричневый и синий циферблаты сочетают тёмный основной фон с тремя светлыми субциферблатами, а зелёный вариант — с чёрными субциферблатами для разнообразия.

Механизм FLC01

Оригинальные Sea Sky оснащались легендарным ручным калибром Valjoux 72. Современные модели получили автоматический хронограф La Joux-Perret L112, переименованный в FLC01, основанный на популярном Valjoux 7750.

Этот интегрированный хронограф с колонковым колесом работает на частоте 28 800 полуколебаний в час и имеет запас хода 60 часов. Механизм виден через сапфировое стекло задней крышки с кастомным ротором из розового золота. В отделке — синие винты, декор Côtes de Genève и перляж, создающие впечатляющий визуальный эффект.

Все четыре Sea Sky Revival идут на кожаных ремешках, цвет которых совпадает с вставкой безеля, с контрастной прострочкой. Цена — €4600. Это отличный хронограф, сохраняющий уникальное сочетание функций дайверских и авиационных часов, что делает Sea Sky актуальными спустя шесть десятилетий после дебюта.

Коллекция Favre Leuba Chief

Третья и самая обширная линейка — Chief, включающая четыре модели в различных цветовых вариантах: Chief Date, Chief Skeleton, Chief Chronograph и Chief Tourbillon.

Коллекция основана на хронографе 1970-х годов, но дизайн обновлён, чтобы показать вдохновение оригиналом, не являясь его точной копией.

Корпус диаметром 40 мм, толщиной 10,81 мм, ширина между ушками 22 мм, водонепроницаемость 100 м. Широкое расстояние между ушками хорошо сочетается с округло-квадратной формой корпуса, сохраняя визуальный баланс.

Доступны циферблаты чёрного, синего, зелёного и фиолетового цветов с узором из логотипа бренда — умный визуальный приём, добавляющий детализацию и характер. Все модели комплектуются браслетом из нержавеющей стали или резиновым ремешком.

Механизм FLD03

Внутри установлен калибр FLD03, по сути La Joux-Perret G100, работающий на 28 800 полуколебаний в час с запасом хода 68 часов. Механизм виден через сапфировое стекло задней крышки, украшен кастомным ротором, синими винтами и отделкой Côtes de Genève и перляж. Цена — €2675 на резиновом ремешке и €2775 на браслете.

Favre Leuba Chief Skeleton

Модель Chief Skeleton имеет тот же 40-мм корпус, но чуть большую толщину — 11,76 мм. Водонепроницаемость 100 м. Доступны варианты из нержавеющей стали и с чёрным PVD-покрытием. В отличие от Chief Date, Skeleton выпускается только на резиновом ремешке для спортивного стиля.

Для скелетонизации FLD03 Favre Leuba сотрудничала с AMT Manufacture. Благодаря открытой архитектуре видны полуоткрытый барабан на 12 часах и баланс на 6 часах. Для моделей с чёрным PVD механизм выполнен преимущественно в чёрном цвете, создавая эффектный и скрытный вид.

Все модели имеют цветное кольцо по периметру циферблата с минутной разметкой и нанесёнными родированными индексами. Стальные версии доступны в синем, чёрном и зелёном цветах, а чёрные PVD — с кольцами чёрного, зелёного, синего и ледяного оттенков. Все идут на резиновом ремешке, совпадающем с цветом кольца, кроме ледяного варианта с чёрным ремешком. Цена — €4000 за стальные и €4100 за чёрные PVD.

Favre Leuba Chief Chronograph

Chief Chronograph имеет корпус диаметром 41 мм и толщиной 14 мм. Доступно пять вариантов с разным дизайном.

Стандартные модели имеют чёрный, синий и ледяной циферблаты. Чёрный — полностью чёрный с белыми метками, синий — с чёрными шкалами для минут и секунд, ледяной — с тёмно-синими шкалами. Циферблаты с солнечным эффектом отличаются сложной отделкой.

Недавно добавлены две новые версии: первая — в цвете British racing green с контрастными кремовыми шкалами, создающими ретро-атмосферу, напоминающую оригинальный хронограф Favre-Leuba. Вторая — с циферблатом Dune, который требует 100 этапов производства. Он сочетает коричневые оттенки с розово-золотыми стрелками, индексами и логотипом, создавая уникальный образ. Вариант Dune доступен с светло-коричневым резиновым ремешком или браслетом из нержавеющей стали.

Механизм FLC02

Для Chief Chronograph используется калибр FLC02 — переименованный La Joux-Perret L113 с двумя субциферблатами на 3 и 9 часах. Механизм с колонковым колесом, частотой 28 800 полуколебаний в час и запасом хода 60 часов. Виден через сапфировое стекло задней крышки, украшен кастомным ротором с soleillage, Côtes de Genève, перляж и термически синими винтами и колонковым колесом.

Цена — €5000 на резиновом ремешке и €5100 на браслете H-link из нержавеющей стали. Особенно выделяется версия Dune, которая отлично сочетается с моделью Sea Sky, создавая впечатляющий хронограф в стиле пустыни.

Favre Leuba Chief Tourbillon

В завершение — впечатляющий Chief Tourbillon, демонстрирующий высочайшее часовое мастерство бренда. Корпус — 41 мм подушкообразной формы, как у Chief Chronograph, но без кнопок и с более тонким профилем — 11,45 мм. Ширина между ушками — 22 мм, водонепроницаемость 100 м. Циферблат Sablier с замысловатым узором из треугольников, расположенных на трёх уровнях, создаёт меняющийся эффект в зависимости от освещения. Это великолепно выполненный циферблат, достойный лимитированной серии.

Механизм FLT01 Tourbillon

Турбийон расположен на отметке 6 часов и оснащён малой секундной стрелкой. Механизм FLT01 — это Chronode C502, разработанный Жаном-Франсуа Можоном. Ручной завод, частота 21 600 полуколебаний в час, 23 камня, запас хода 60 часов.

Отделка — антрацит, Côtes de Genève, синие винты, эмблема песочных часов на колесе храповика и золотые гравировки. Механизм идеально вписывается в стиль Chief Tourbillon. Часы поставляются на браслете из нержавеющей стали с дополнительным чёрным резиновым ремешком. Цена — €28 900, лимит — 25 экземпляров. Учитывая уровень часового искусства, эта модель — идеальное завершение обзора каталога Favre Leuba.

Итоговые мысли о текущей линейке Favre Leuba

Впечатляет, как быстро Favre Leuba создала обширную коллекцию. Под руководством ветерана отрасли Патрика Хоффмана, бывшего CEO Ulysse Nardin, это неудивительно. Тем не менее, достижения бренда за чуть более года заслуживают уважения. Интересно узнать, что будет дальше. Если судить по последним моделям, нас ждут достойные новинки. Мы будем внимательно следить за будущими релизами Favre Leuba.