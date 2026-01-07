Обзор трех новинок часов: Temporal Works Series A

Что происходит, когда стилисты Марк Чо и Эллиот Хаммер (соответственно основатель и креативный директор The Armoury) создают собственный бренд часов?

Разберёмся в этом подробном обзоре коллекции Temporal Works Series A.

The Armoury и бренд Temporal Works

Если вы не знакомы с The Armoury, это магазин мужской одежды с филиалами в Гонконге и Нью-Йорке, предлагающий широкий выбор готовой одежды, пошитой на заказ и bespoke. Подробнее о компании можно узнать на их официальном сайте.

После нескольких успешных коллабораций с такими брендами, как Ressence, Cartier, Naoya Hida & Co., H. Moser & Cie. и Unimatic, команда The Armoury решила создать собственный часовой бренд — Temporal Works. Их дебютная коллекция называется Series A и включает три модели часов.

Модель Series A

При первом взгляде на Temporal Works Series A могут произойти две вещи: 1) вам покажется знакомым дизайн корпуса, или 2) вы не обратите на него внимания, приняв за очередной выпуск небольшой независимой марки.

Вдохновение классикой Patek Philippe ref. 565

В первом случае вы абсолютно правы! Корпус с изогнутыми линиями и полированной верхней частью напоминает часы 1940–1950-х годов. При более внимательном рассмотрении можно распознать сходство с Patek Philippe Calatrava ref. 565, выпущенными в 1938 году. Эта классическая модель оставалась в каталоге Patek вплоть до 1950-х и пользуется огромным уважением среди коллекционеров.

Корпус из стали или золота с полированной верхней частью, плоской заводной головкой и сатинированным профилем корпуса у Temporal Works Series A, по всей видимости, является данью уважения именно этой модели или, по крайней мере, часам с похожим дизайном середины XX века.

37-миллиметровые классические часы

Если вы пропустили отсылку к Patek и восприняли модель как просто элегантные 37-миллиметровые часы, это тоже верно. Однако теперь вы знаете, что вдохновило создателей из The Armoury и Temporal Works. Важным отличием Series A от многих часов малых брендов является то, что производство этих моделей осуществляется в Японии.

Большинство компонентов, кроме механизма, изготовлены и отделаны именно в Японии. Корпус и циферблат выполнены с высоким уровнем качества, включая лакированный красный циферблат Fortune. Два других варианта оснащены секторными циферблатами — синим и чёрно-серым. Возможно, кто-то негативно относится к термину «Zaratsu», но полировка Zaratsu (алмазная полировка на специальном немецком оборудовании Sallaz, называемая японцами «Zaratsu») применена к верхней части корпуса.

Изогнутый профиль корпуса

Возвращаясь к дизайну корпуса Series A, профиль в целом более изящный, чем у Patek Philippe 565, который выглядит несколько «прямолинейным». Ушки часов Series A сильнее изгибаются под запястье. Temporal Works называет корпус из нержавеющей стали «monobloc» (моноблоком), так как у него отсутствует безель, но есть завинчивающаяся задняя крышка. На мой взгляд, это не совсем классический моноблок, однако некоторые используют этот термин для часов без безеля.

Три варианта циферблата: два секторных и красный лакированный

Циферблаты и стрелки в моделях Series A выглядят очень привлекательно. Я с удовольствием ношу версию с чёрным циферблатом — секторный циферблат создаёт эффект, меняющийся в зависимости от освещения. Диагональная сатинировка секторов на отметках 2 и 8 часов направлена в противоположную сторону по отношению к секторам на 10 и 4 часах.

Это создаёт визуальный эффект двух чёрных и двух антрацитовых секторов, которые меняют оттенок в зависимости от угла обзора. Центральная часть циферблата также антрацитового цвета и становится темнее при определённом освещении.

Аналогичный эффект наблюдается на синем варианте часов. Версия Fortune выделяется красным лакированным циферблатом, также произведённым в Японии.

Как коллекционер перьевых ручек, я ценю дизайн стрелок, вдохновлённый формой пера. Фасетированные стрелки отполированы и отлично читаются даже в условиях низкой освещённости. Минутная стрелка касается минутной разметки на секторном циферблате, а часовая — часовой разметки на маркерах.

Механизм Sellita SW210-1 D4

Внутри Temporal Works Series A установлен механизм Sellita SW210-1 с ручным заводом. Запас хода составляет 42 часа, а частота — 28 800 полуколебаний в час. Важно отметить, что используется версия D4 этого калибра — самая высокоотделанная из четырёх (D1–D4). Механизмы D4 декорированы полосами Côtes de Genève на мостах, перляжем на платине и имеют сатинированные колёса. Особенность этой версии — синие винты. Механизм скрыт за стальной задней крышкой, но вы можете быть уверены, что он прошёл дополнительную отделку.

Опциональный регулируемый браслет из сетки

Все три модели поставляются с ремешком из телячьей кожи производства Jean Rousseau — компании, основанной в 1954 году и известной в часовом мире. Temporal Works не пошли на компромиссы и с ремешком. Аналогично, опциональный браслет из нержавеющей стали с сетчатой структурой шириной 19 мм оснащён застёжкой-бабочкой. Браслет выпускается в трёх размерах — средний размер идеально подошёл на моё запястье 18 см (7,1 дюйма). Он включает съёмные звенья, что позволяет легко самостоятельно изменить размер.

Совместная разработка с Staib

Браслет состоит из четырёх звеньев длиной 4,5 мм каждое. Его разработали совместно с немецкой компанией Staib, известным производителем сетчатых браслетов, сотрудничающим с Breitling, Omega и другими брендами. При цене около 250 долларов США за браслет его покупка для Series A — разумное решение.

Хотя я не большой поклонник сетчатых браслетов, этот тонкий 3,6-миллиметровый браслет носится комфортно. Лично я предпочитаю носить Series A на мягком ремешке из телячьей кожи с фирменной пряжкой.

Итог и цена

Розничная цена Temporal Works Series A, независимо от варианта циферблата, составляет 2500 долларов США. Помимо привлекательного дизайна, который мне близок, часы предлагают швейцарский механизм SW210-1 D4 и японский уровень отделки корпуса, стрелок и циферблата — редкое сочетание в этом ценовом сегменте. Не стоит забывать и о ремешке Jean Rousseau с качественной пряжкой. Марк Чо и Эллиот Хаммер из Temporal Works явно разбираются в часах и не пошли на компромиссы.

Остаётся лишь решить, нравится ли вам дизайн в стиле «565» с секторным или красным лакированным циферблатом — это, как всегда, вопрос личных предпочтений. Лично мне уже интересно увидеть Series B!