Обзор трех новинок часов: Temporal Works Series A

Что происходит, когда стилисты Марк Чо и Эллиот Хаммер (соответственно основатель и креативный директор The Armoury) создают собственный бренд часов?

Разберёмся в этом подробном обзоре коллекции Temporal Works Series A.

The Armoury и бренд Temporal Works

Если вы не знакомы с The Armoury, это магазин мужской одежды с филиалами в Гонконге и Нью-Йорке, предлагающий широкий выбор готовой одежды, пошитой на заказ и bespoke. Подробнее о компании можно узнать на их официальном сайте.

black-dial Temporal Works Series A pocket shot

После нескольких успешных коллабораций с такими брендами, как Ressence, Cartier, Naoya Hida & Co., H. Moser & Cie. и Unimatic, команда The Armoury решила создать собственный часовой бренд — Temporal Works. Их дебютная коллекция называется Series A и включает три модели часов.

blue-dial Temporal Works Series A propped up with strap

Модель Series A

При первом взгляде на Temporal Works Series A могут произойти две вещи: 1) вам покажется знакомым дизайн корпуса, или 2) вы не обратите на него внимания, приняв за очередной выпуск небольшой независимой марки.

Patek Philippe Calatrava 565

Patek Philippe Calatrava ref. 565

Вдохновение классикой Patek Philippe ref. 565

В первом случае вы абсолютно правы! Корпус с изогнутыми линиями и полированной верхней частью напоминает часы 1940–1950-х годов. При более внимательном рассмотрении можно распознать сходство с Patek Philippe Calatrava ref. 565, выпущенными в 1938 году. Эта классическая модель оставалась в каталоге Patek вплоть до 1950-х и пользуется огромным уважением среди коллекционеров.

Корпус из стали или золота с полированной верхней частью, плоской заводной головкой и сатинированным профилем корпуса у Temporal Works Series A, по всей видимости, является данью уважения именно этой модели или, по крайней мере, часам с похожим дизайном середины XX века.

blue-dial Temporal Works Series A on wrist, arms crossed

37-миллиметровые классические часы

Если вы пропустили отсылку к Patek и восприняли модель как просто элегантные 37-миллиметровые часы, это тоже верно. Однако теперь вы знаете, что вдохновило создателей из The Armoury и Temporal Works. Важным отличием Series A от многих часов малых брендов является то, что производство этих моделей осуществляется в Японии.

Temporal Works Series A Fortune flat-lay

Большинство компонентов, кроме механизма, изготовлены и отделаны именно в Японии. Корпус и циферблат выполнены с высоким уровнем качества, включая лакированный красный циферблат Fortune. Два других варианта оснащены секторными циферблатами — синим и чёрно-серым. Возможно, кто-то негативно относится к термину «Zaratsu», но полировка Zaratsu (алмазная полировка на специальном немецком оборудовании Sallaz, называемая японцами «Zaratsu») применена к верхней части корпуса.

Temporal Works Series A profile, crown side

Изогнутый профиль корпуса

Возвращаясь к дизайну корпуса Series A, профиль в целом более изящный, чем у Patek Philippe 565, который выглядит несколько «прямолинейным». Ушки часов Series A сильнее изгибаются под запястье. Temporal Works называет корпус из нержавеющей стали «monobloc» (моноблоком), так как у него отсутствует безель, но есть завинчивающаяся задняя крышка. На мой взгляд, это не совсем классический моноблок, однако некоторые используют этот термин для часов без безеля.

black-dial Temporal Works Series A head only

Три варианта циферблата: два секторных и красный лакированный

Циферблаты и стрелки в моделях Series A выглядят очень привлекательно. Я с удовольствием ношу версию с чёрным циферблатом — секторный циферблат создаёт эффект, меняющийся в зависимости от освещения. Диагональная сатинировка секторов на отметках 2 и 8 часов направлена в противоположную сторону по отношению к секторам на 10 и 4 часах.

black Temporal Works Series A sector dial up close

Это создаёт визуальный эффект двух чёрных и двух антрацитовых секторов, которые меняют оттенок в зависимости от угла обзора. Центральная часть циферблата также антрацитового цвета и становится темнее при определённом освещении.

blue Temporal Works Series A sector dial up close

Аналогичный эффект наблюдается на синем варианте часов. Версия Fortune выделяется красным лакированным циферблатом, также произведённым в Японии.

Temporal Works Series A Fortune dial up close

Как коллекционер перьевых ручек, я ценю дизайн стрелок, вдохновлённый формой пера. Фасетированные стрелки отполированы и отлично читаются даже в условиях низкой освещённости. Минутная стрелка касается минутной разметки на секторном циферблате, а часовая — часовой разметки на маркерах.

Temporal Works Series A case back

Механизм Sellita SW210-1 D4

Внутри Temporal Works Series A установлен механизм Sellita SW210-1 с ручным заводом. Запас хода составляет 42 часа, а частота — 28 800 полуколебаний в час. Важно отметить, что используется версия D4 этого калибра — самая высокоотделанная из четырёх (D1–D4). Механизмы D4 декорированы полосами Côtes de Genève на мостах, перляжем на платине и имеют сатинированные колёса. Особенность этой версии — синие винты. Механизм скрыт за стальной задней крышкой, но вы можете быть уверены, что он прошёл дополнительную отделку.

black-dial Temporal Works Series A on mesh bracelet, pocket shot

Опциональный регулируемый браслет из сетки

Все три модели поставляются с ремешком из телячьей кожи производства Jean Rousseau — компании, основанной в 1954 году и известной в часовом мире. Temporal Works не пошли на компромиссы и с ремешком. Аналогично, опциональный браслет из нержавеющей стали с сетчатой структурой шириной 19 мм оснащён застёжкой-бабочкой. Браслет выпускается в трёх размерах — средний размер идеально подошёл на моё запястье 18 см (7,1 дюйма). Он включает съёмные звенья, что позволяет легко самостоятельно изменить размер.

Temporal Works mesh bracelet from Staib on wrist

Совместная разработка с Staib

Браслет состоит из четырёх звеньев длиной 4,5 мм каждое. Его разработали совместно с немецкой компанией Staib, известным производителем сетчатых браслетов, сотрудничающим с Breitling, Omega и другими брендами. При цене около 250 долларов США за браслет его покупка для Series A — разумное решение.

Temporal Works pin buckle

Хотя я не большой поклонник сетчатых браслетов, этот тонкий 3,6-миллиметровый браслет носится комфортно. Лично я предпочитаю носить Series A на мягком ремешке из телячьей кожи с фирменной пряжкой.

black-dial Temporal Works Series A on wrist, arms crossed

Итог и цена

Розничная цена Temporal Works Series A, независимо от варианта циферблата, составляет 2500 долларов США. Помимо привлекательного дизайна, который мне близок, часы предлагают швейцарский механизм SW210-1 D4 и японский уровень отделки корпуса, стрелок и циферблата — редкое сочетание в этом ценовом сегменте. Не стоит забывать и о ремешке Jean Rousseau с качественной пряжкой. Марк Чо и Эллиот Хаммер из Temporal Works явно разбираются в часах и не пошли на компромиссы.

Остаётся лишь решить, нравится ли вам дизайн в стиле «565» с секторным или красным лакированным циферблатом — это, как всегда, вопрос личных предпочтений. Лично мне уже интересно увидеть Series B!

