Обзор веселых часов от Franck Muller: Vanguard Beach Limited Edition

Веселье в мире часов может принимать самые разные формы, и, думаю, все мы согласимся, что его не хватает.

Хотя в этом году уже появилось множество летних моделей, #Fr2nck Muller Vanguard Beach Limited Edition приносит нам порцию дерзости, пропитанной летним настроением. Это уже второй совместный проект Franck Muller и уличного бренда #FR2: первая коллаборация вышла в 2023 году и отличалась монохромным стилем, а новая лимитированная серия добавляет яркие цветовые акценты в трёх новых сочетаниях корпуса и циферблата.

Циферблат

Невозможно не заметить двух кроликов, изображённых на всех трёх вариантах циферблата. Каждый из них занят разным летним занятием — серфингом, загаром и отдыхом в тени пальмы — но при этом они одновременно участвуют в куда более игривой и романтичной активности, что является фирменным почерком японского уличного бренда #FR2. Эти зайцы и их действия расположены в нижнем левом углу матово-белого циферблата, а по всему остальному пространству разбросаны крупные римские цифры, при этом цифра «2» заменена окошком даты, стилизованным под солнце — отсылка к названию бренда.

Как уже упоминалось, лимитированная серия включает три версии с разными цветами корпуса и циферблата. Surf Blue показывает кроликов, ловящих синюю волну, Heatwave Red — отдыхающих в тени пляжного зонта, а Tropical Green — в окружении пышной тропической растительности и пальм. Скелетонизированные стрелки-обелиски, окрашенные в цвет корпуса, и выразительные кролики покрыты люминесцентным составом Super-LumiNova, который создаёт приятное свечение в тёмное время суток.

Корпус

Три цвета корпуса выполнены из композитного материала на основе стекловолокна, выбранного Franck Muller для этой линии Vanguard. Для производства корпуса стекло нагревают до 1500ºC, превращая его в волокна, которые затем прессуют и окрашивают в насыщенные мраморные оттенки, представленные в этих моделях. Эффект мрамора усиливает летнее настроение часов, создавая ощущение волн, накатывающих на солнечный пляж. Этот материал делает часы очень лёгкими и прочными, а также представляет собой интересную альтернативу керамике или углеродному композиту.

Сохраняя фирменную форму tonneau линии Vanguard, часы имеют безушковый дизайн, благодаря которому ремешок интегрируется прямо в корпус. При диаметре 41 мм и длине 49,95 мм отсутствие ушек обеспечивает плотное прилегание к запястью. Задняя крышка выполнена из матовой нержавеющей стали и украшена гравировкой с изображением озорных кроликов, а также названиями обеих брендов-участников коллаборации.

Механизм

Внешне часы выглядят игриво, но механизм серьёзен. Автоматический калибр MVT 2536-SCDT2H оснащён ротором с двунаправленным заводом и запасом хода 42 часа. Для этой коллаборации механизм был модифицирован, чтобы разместить окошко даты на отметке «2 часа». Этот калибр, по всей видимости, основан на другом широко используемом внутрибрендовом механизме Franck Muller, который стал своего рода «рабочей лошадкой» марки.

Ремешок

Уличный стиль продолжается и в ремешке, на котором нанесены графические элементы, соответствующие цвету корпуса и тематике часов, на белой нейлоновой ткани. Фиксация осуществляется на липучку (Velcro), а для дополнительной надёжности предусмотрена петля из титана и смолы. Такой ремешок придаёт часам спортивный и более повседневный вид, что идеально подходит для модели с таким модным и стильным характером. Представить эти часы на глянцевом чёрном ремешке из крокодиловой кожи было бы совершенно неуместно.

Вердикт

Эти часы не пытаются быть скромными — будь то яркие, смелые цвета или игривые кролики с обеих сторон корпуса, в них нет ничего сдержанного. Поэтому потенциальные покупатели вряд ли будут застенчивыми натурами. Это часы, которые напоминают нам не воспринимать себя слишком серьёзно, что особенно важно в индустрии, часто критикуемой за консерватизм. Они, конечно, не для всех, но, как отметил Джейми в интервью с генеральным директором Franck Muller Николасом Рюдазом в начале этого месяца, FM никогда не была брендом, играющим на безопасном поле, и эта модель — очередное тому подтверждение.

Лично у меня эти часы вызывают ассоциации скорее с пляжным клубом, чем с закрытым клубом для избранных — они созданы для долгих дней, проведённых за коктейлями на пляже. Однако заполучить их будет непросто: всего по 300 экземпляров каждого цвета, и приобрести их можно только в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Franck Muller #Fr2nck Muller Vanguard Beach Limited Edition — цена и доступность

#Fr2nck Muller Vanguard Beach Limited Edition выпускается лимитированным тиражом по 300 экземпляров каждого цвета и доступен исключительно в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Цена: 22 000 австралийских долларов, 18 800 сингапурских долларов.