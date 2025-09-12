Обзор японской классики: Seiko Presage Classic Series “Shiracha” SPB529

Апсайклинг — процесс преобразования материалов, которые в противном случае были бы выброшены, в новые продукты с более высокой ценностью благодаря продуманному дизайну и креативности — сейчас в тренде, и это очень хорошо.

Вы поймёте мою мысль, взглянув на новую модель Seiko Presage Classic Series «Shiracha» SPB529. Элегантные часы диаметром 40,2 мм оснащены ремешком из апсайклинговой кожи, полученной от Regal — давно зарекомендовавшего себя японского производителя обуви, а дизайн циферблата вдохновлён ещё одним ремесленным искусством. Он выполнен в тонком и изысканном оттенке коричневого цвета под названием «ширaча» (白茶 — буквально «белый чай»), оттенке, который ценили мастера чайной церемонии позднего периода Эдо, особенно в эпоху Бунсэй (апрель 1818 — декабрь 1830). В итоге получились классические нарядные часы с тёплым цветом, дополненные качественным ремешком, который помогает сократить количество отходов. Это по-настоящему часы «делай добро, чувствуй себя хорошо, выгляди отлично».

Seiko — одна из самых открытых и креативных марок в часовом деле

Seiko, пожалуй, самая открытая и творческая марка в часовом производстве, поскольку она способна черпать вдохновение практически из всего. На этот раз источник вдохновения — изящные кожаные туфли от японского бренда Regal, производителя с долгой историей и отличной репутацией. Это вдохновение было дополнено циферблатом цвета чайного коричневого, оттенка, почитаемого мастерами чайной церемонии из ушедшей эпохи. Прежде чем перейти к описанию часов, пожалуйста, ещё раз внимательно прочитайте название модели, чтобы не ошибиться. Это Shiracha, а не Sriracha. Хотя разница всего в одной букве, эффект от тёплого японского чая сильно отличается от эффекта от тайского острого соуса.

Новая модель Seiko Presage Classic Series «Shiracha» SPB529

Ремешок долгое время оставался второстепенным элементом для многих часовых брендов. К счастью, это время прошло. Seiko пошла дальше, используя остатки кожи от ремесленного производителя обуви. Как вы можете представить, при изготовлении обуви кожаные детали вырезаются из больших кусков, чтобы избежать дефектов, что неизбежно приводит к отходам материала. Ремешки, которые Seiko использует для своих новых нарядных часов Presage из Classic Series, — это эквивалент ношения фирменных лоферов Regal; по крайней мере, именно этого Seiko пытается добиться. Ремешок демонстрирует изящные, чётко очерченные контуры премиальных кожаных лоферов. Бежевая декоративная строчка добавляет сдержанный и утончённый акцент, напоминающий традиционные детали обувного производства.

Поскольку источником вдохновения стал лофер, вместо классической застёжки с пряжкой ремешок оснащён складной застёжкой с кнопкой. Надевать Shiracha должно быть так же приятно и легко, как и скользить в любимые лоферы.

Золотая чайная ложечка

Коричневый циферблат с тонким градиентным эффектом дал часам название Shiracha. Он выполнен в изысканном цвете, который ценился в период Эдо, и прекрасно сочетается с элегантными золотистыми индексами и стрелками. В итоге часы выглядят тепло и подчёркивают классическую эстетику модели. Кроме того, сочетание циферблата и стрелок обеспечивает отличную читаемость. Как и ожидалось от Presage из Classic Series, корпус размером 40,2 × 46 × 13 мм имеет мягкие изгибы, создающие плавный силуэт. Мягкий облик часов формируют не только ремешок, циферблат и стрелки, но и безель с богатым коричневым покрытием и сложной насечкой.

Философия Presage

Как и модель Presage Classic Series с неглазурованным циферблатом из фарфора Ариты SPB497, дебютировавшая в июне этого года, новая модель подчёркивает философию этой серии часов. Коллекция Presage была представлена Seiko в 2016 году. С тех пор её цель — донести традиционные виды тонкого ремесленного мастерства до максимально широкой аудитории. Со временем философия воплотилась в широком ассортименте моделей. Современные часы серии Presage Craftsmanship предлагают несколько видов циферблатов: с роскошной ручной росписью уруси (лак), деликатной традиционной эмалью шиппо и фарфором Ариты.

Под «чайно-коричневым» циферблатом SPB529 — определённо оттенком коричневого, который ассоциируется с японским чаем, а не с Эрл Греем — бьётся собственный калибр Seiko 6R55. Этот автоматический механизм работает с частотой 21 600 полуколебаний в час, содержит 24 камня и обеспечивает внушительный запас хода в 72 часа. Seiko заявляет точность хода в пределах +25/-15 секунд в сутки. Как известно многим, это безопасный диапазон, а владельцы часов Seiko часто отмечают ещё большую точность.

Seiko Presage Classic Series «Shiracha» SPB529 — лимитированная серия

Модель выпущена ограниченным тиражом в 3 000 экземпляров. Часы поступят в продажу в октябре. Цена пока не объявлена, но, по нашим предположениям, она останется чуть ниже €2 000. Не стесняйтесь делиться своими впечатлениями о релизе в комментариях.

Технические характеристики часов

Параметр Описание Модель Presage Classic Series «Shiracha» Циферблат Светло-коричневый градиент shiracha (чайно-коричневый) с нанесёнными золотистыми индексами и стрелками Материал корпуса Нержавеющая сталь Размеры корпуса 40,2 мм (диаметр) × 46 мм (между ушками) × 13 мм (толщина) Стекло Двойное изогнутое сапфировое с антибликовым покрытием с внутренней стороны Задняя крышка Нержавеющая сталь с прозрачным окном, гравировкой «Limited Edition» и индивидуальным номером, винтовая Механизм Seiko 6R55: автоматический с ручным заводом и остановкой секунд, частота 21 600 полуколебаний в час, запас хода 72 часа, 24 камня, точность +25/-15 секунд в сутки Водозащита 10 бар (100 метров) Ремешок Апсайклинговая красно-коричневая кожа коровы (20 мм) от Regal с раскладывающейся застёжкой с кнопкой, в комплекте дополнительный телячий ремешок Функции Время (часы, минуты, секунды) и дата Особые отметки Лимитированная серия — 3 000 экземпляров

Данная модель Seiko Presage Classic Series «Shiracha» SPB529 — отличный пример того, как традиции, экологичность и современный дизайн могут гармонично сочетаться в одном продукте, привлекая внимание ценителей качественных часов и осознанного потребления.