Обзор ярких часов от Studio Underd0g x Fears 02SERIES Mim0sa

Самые удивительные вещи случаются, когда встречаются два великих ума.

В этом году мы стали свидетелями, пожалуй, одного из самых захватывающих сотрудничеств британских часовщиков последних лет — между нашими друзьями из Fears и Studio Underd0g. Первой моделью стала Gimlet, представленная на British Watchmakers Day. Этот часы стали настоящим шоком благодаря своему светящемуся, бледно-зеленому градиентному циферблату, вдохновленному коктейлем джин с лаймом. Gimlet заложил основу, объединив изысканный, но сдержанный дизайн Brunswick от Fears с яркой творческой игрой Studio Underd0g.

После того, как первый напиток был оценен по достоинству, настало время для «очистителя вкуса» — в сентябре был представлен Manhattan. В том же духе, что и раньше, это была лимитированная версия Fears Brunswick, вызвавшая огромный интерес благодаря дымчатому, солнечному циферблату цвета виски от Studio Underd0g. Как известно, после второго напитка, когда вы уже полностью расслаблены, третий обычно приходит довольно быстро. И менее чем через четыре недели появилась модель 02SERIES Mim0sa — третья и заключительная в «коктейльной трилогии» Fears x Studio Underd0g.

02SERIES Mim0sa — изысканность и инновации

Основанная на 38-миллиметровом корпусе Fears Brunswick, Mim0sa сохраняет атмосферу утонченности благодаря мягко изогнутым, подушкообразным формам из нержавеющей стали.

Это изящный дизайн, уже хорошо знакомый поклонникам, с тщательно отполированными и матовыми поверхностями. Как вы, возможно, знаете, часы прекрасно сидят на руке благодаря продуманным пропорциям. В корпусе скрывается еще один фантастический циферблат от Studio Underd0g, и на этот раз они действительно превзошли себя.

Прежде всего, цвет: как и коктейль, нижняя часть циферблата выполнена в насыщенном оранжево-желтом оттенке, который плавно переходит в более светлый желтый к верхней части. При выключенном свете циферблат полностью светится — это возможно благодаря семи тщательно нанесенным слоям специально разработанного люминесцентного пигмента Super-LumiNova.

Но это еще не все: впервые вы заметите, что циферблат не плоский. Его тонкая, пузырьковая текстура создается с помощью 5-осевой ЧПУ-обработки — настолько тщательной, что в день можно изготовить всего 6-8 циферблатов, и лишь около половины из них соответствуют строгим стандартам качества, установленным Ричардом и Николасом.

Эта текстура поверхности достаточно глубокая, чтобы отбрасывать тонкие тени, добавляя объем и глубину уже выразительному циферблату. Затем, в истинном стиле Studio Underd0g, циферблат покрыт сапфировым диском, на который нанесены печать и крупные арабские часовые метки. Это создает дополнительные тени, текстуру и глубину, превращая созерцание циферблата в настоящее сенсорное наслаждение.

Механизм и ремешок

Открутив крупную луковичную заводную головку, вы получите доступ к механизму Sellita SW210-1 с ручным заводом. Как обычно, это надежный и проверенный «рабочий конь», который оценят пуристы, ведь он позволяет ежедневно взаимодействовать с часами, заводя их вручную. Это слегка усовершенствованная версия elaborè механизма SW210, отрегулированная в трех положениях, с точностью +/-7 секунд в сутки и запасом хода 42 часа. Механизм надежно защищен цельной задней крышкой с аккуратной гравировкой в виде дольки апельсина — важного ингредиента коктейля Mimosa. Завершает образ великолепный серый ремешок из алькантары с классической стальной застежкой от признанного мастера The Strap Tailor.

Studio Underd0g x Fears 02SERIES Mim0sa: цена и доступность

Модель Studio Underd0g x Fears 02SERIES Mim0sa будет доступна для заказа ограниченное время — с 15:00 до 00:00 по британскому летнему времени 23 октября 2025 года в рамках «Happy Hours» на сайте underd0g.com.

Цена: 1300 долларов США

Бренд Studio Underd0g x Fears Модель 02SERIES Mim0sa Размер корпуса 38 мм (диаметр) x 12 мм (толщина) x 43,5 мм (длина по ушкам) Материал корпуса Нержавеющая сталь Водонепроницаемость 100 метров Стекло Сапфировое спереди Циферблат Двухслойный, 3D градиент желтого цвета и сапфировый диск Ширина ушек 20 мм Ремешок Серый алькантара, стальная застежка с штифтом Механизм Sellita SW210-1, ручной завод Запас хода 42 часа Функции Часы, минуты, секунды Доступность Ограниченный выпуск, снятие с производства после окончания периода заказа Цена 1300 долларов США

Эта уникальная коллаборация Fears и Studio Underd0g продолжает удивлять и вдохновлять, предлагая коллекционерам и любителям часов нечто действительно особенное — сочетание британской классики и креативного современного дизайна.