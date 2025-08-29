Обзор женской новинки часов 2025 года: Longines PrimaLuna

Longines переработал свою успешную коллекцию PrimaLuna, аккуратно представив более крупный и изогнутый корпус, при этом сохранив классический, вечный дизайн. Коллекция поступит в продажу с сентября 2025 года и, когда будет полностью выпущена, будет состоять из 23 моделей с размерами корпуса 34 мм и 30 мм, с автоматическими и кварцевыми механизмами. В ассортименте представлено множество вариантов циферблатов, включая синий и белый перламутр или серебристый с солнечным лучевым эффектом, а также модели с драгоценными камнями и двухцветные варианты.

Женские часы и их позиция на рынке постепенно меняются. Несмотря на то, что среди энтузиастов продолжается спор о ненужности гендерных часов, нельзя отрицать, что для широкой аудитории небольшие, женственные модели остаются чрезвычайно популярными. Коллекция Longines PrimaLuna существует с 2009 года и с тех пор стала одной из самых продаваемых моделей бренда.

В 2025 году Longines переосмыслил коллекцию, сделав тонкие изменения для обновления часов и добавления более современного акцента, при этом сохранив классический, вечный стиль, который сделал коллекцию столь популярной. С помощью давнего посла Longines Дженнифер Лоуренс, позирующей с новыми часами, новая коллекция PrimaLuna представляет собой тонкую интерпретацию женской линии бренда.

Общий дизайн последних часов по-прежнему очень напоминает PrimaLuna, но самым значительным отличием новой модели стал корпус. В предыдущей модели были характерные классические узкие ушки — которые сегодня выглядят довольно устаревшими. Поскольку дизайн ушек является важным элементом PrimaLuna, Longines умело сохранил старый силуэт узких 8-миллиметровых ушек в новой модели, одновременно расширив корпус на концах. В результате получился более гармоничный вид с плавным переходом к браслету, придающий часам более современный облик.

Несмотря на увеличенные размеры и толщину 11,6 мм, размер корпуса остается достаточно традиционным: часы изначально доступны в размере 34 мм, а более компактная версия 30 мм появится позже в этом году. В коллекции корпус выполнен из полированной нержавеющей стали, с несколькими вариантами — двухцветные модели из 18-каратного розового или желтого золота, а также украшенные драгоценными камнями — синими сапфирами или белыми бриллиантами. Это не только про внешний вид: такие функции, как антибликовое покрытие сапфирового стекла, прозрачная задняя крышка и водозащита до 30 метров делают часы практичными и элегантными для повседневного ношения.

Циферблаты, хотя и разнообразны в коллекции, остаются очень традиционными и не слишком смелыми. За исключением некоторых цветовых и материальных вариантов, они очень похожи на циферблаты предыдущей модели, что ясно показывает, на какую аудиторию Longines по-прежнему ориентируется. Основу коллекции составляют две версии: стандартная с тремя стрелками и только временем с датой, а также модель с фазами Луны и датой в дополнительном циферблате на отметке «6 часов». Эти модели доступны с многослойным серебристым циферблатом с солнечным лучевым эффектом и синими римскими цифрами, а также с выбором белого, зеленого или синего перламутрового циферблата с бриллиантовыми часовыми метками.

Приятно видеть, что Longines сохранил автоматический механический механизм для основной линейки PrimaLuna, и механизм в новой модели — явный шаг вперед по сравнению с предыдущей версией. Видимый через прозрачную заднюю крышку, калибр Longines L899.5 на базе ETA A31.L91 обладает запасом хода 72 часа, кремниевой балансировочной пружиной и улучшенной антимагнитной защитой. Он работает с частотой 25 200 полуколебаний в час (3,5 Гц), что немного медленнее, чем 4 Гц у предыдущей модели, но, вероятно, это обеспечивает большую долговечность и способствует более длительному и удобному запасу хода.

Помимо позолоченной автоматической модели 34 мм, Longines почти готов представить меньшую 30-миллиметровую модель с кварцевым механизмом. Это логично с точки зрения доступности и делает коллекцию универсальным вариантом для тех, кто не хочет беспокоиться о техническом обслуживании или подзаводе. Кварцевая модель планируется к выпуску в декабре этого года.

Как уже упоминалось, новые пропорции корпуса теперь хорошо сочетаются с браслетом, что является значительным улучшением по сравнению с более классическим и раздельным дизайном предыдущих моделей. Пятизвенный браслет из нержавеющей стали был переработан, чтобы выглядеть менее массивным, и оснащен аккуратной тройной складной застежкой с защитой, которая надежно фиксирует часы на руке. Помимо браслета, доступны более традиционные кожаные ремешки, такие как синий, красный или бордовый из кожи аллигатора. Они также оснащены тройными складными застежками, что необычно для часов такого размера, и дополнительно подтверждает, что Longines уделяет внимание каждой детали.

Цены и доступность Longines PrimaLuna

Новая коллекция Longines PrimaLuna доступна с сентября у официальных дилеров Longines.