Очаровательные новые Echo/Neutra Rivanera Piccolo

Чуть более года назад Echo/Neutra произвели на меня сильное впечатление своей моделью Rivanera.

Современная интерпретация классических наручных часов быстро стала одним из главных открытий 2024 года. Мне настолько понравились эти часы, что я добавил их в свою коллекцию. Теперь, спустя чуть более 12 месяцев, итальянский бренд удивляет нас продолжением — новой серией Rivanera Piccolo. Три новых модели стали меньше, но при этом не уступают по выразительности своим более крупным предшественникам. Смогут ли Echo/Neutra вновь поразить нас этой новой серией? Мне удалось это проверить.

История новой серии Echo/Neutra Rivanera Piccolo

Echo/Neutra представили три версии уменьшенной Rivanera. Две из них оснащены циферблатами с гильоше «Grain de Riz» в черном и белом цветах, а третья модель получила циферблат в оттенке Musou Black — самом черном акриловом лаке, когда-либо созданном. Эти модели образуют интересное трио, сохраняя многие детали, которые сделали оригинальную Rivanera такой впечатляющей.

Rivanera и уменьшенная Rivanera Piccolo: сравнение

Основой стала уменьшенная легкая титановая конструкция из титана 5-го класса. Диаметр корпуса составляет 26 мм, расстояние от ушка до ушка — 33 мм, а толщина — всего 6,9 мм. Учитывая, что в этих моделях установлены автоматические механизмы, это впечатляет. Еще более удивительно, что вес часов составляет всего 29 граммов.

Титановый корпус имеет тонкую зернистую пескоструйную обработку, аналогичную старшей модели Rivanera, которая эффектно контрастирует с полированными гранями. Из личного опыта могу сказать, что присутствие корпуса впечатляет — он переосмысливает классические наручные часы с точки зрения материалов и деталей. Несколько взглядов под разными углами постоянно открывают новые линии и грани.

Притягательность Musou Black

Первым моим фаворитом стал циферблат Musou Black. Акриловый лак на этом циферблате поглощает 99,4% света, создавая визуальную «черную дыру» без отражений. Подобные циферблаты мы видели у H. Moser & Cie с их загадочными Vantablack.

В сочетании с темно-серым титановым корпусом Musou Black создает стильный минималистичный образ классических наручных часов. В верхней части циферблата размещено название Rivanera, а надпись «Swiss Made» расположена над окошком даты в положении «6 часов». Текст выполнен в светло-серебристом цвете с эффектом шелушения, что гармонирует с высокополированными стрелками. Диск даты черный с белой печатью, что хорошо сочетается с циферблатом и текстом. В целом, новая Rivanera Piccolo напоминает современную версию классических Cartier Tank Must с черным циферблатом без меток.

Два циферблата с гильоше

Другие две версии оснащены циферблатами с гильоше «Grain de Riz» в черном и белом цветах. Нам досталась черная версия, которая по своей природе отличается от Musou Black. Она более классическая и детализированная. Изящный узор гильоше придает циферблату текстуру, играющую со светом под разными углами.

Кроме гильоше, каждый циферблат имеет приподнятую квадратную рамку, в которой размещена надпись «Swiss Made» в нижней части. Рамка пересекает окошко даты, расположенное на «6 часах», с черным диском и белой печатью, как и в версии Musou Black. Серебристые стрелки обеспечивают легкое считывание времени и создают блеск, контрастирующий с черным гильоше.

Интересно, что все три варианта Rivanera Piccolo комплектуются двумя ремешками: удобным текстурированным черным резиновым и черным кожаным Saffiano с зернистой фактурой. Оба ремешка шириной 20 мм оснащены титановыми пряжками 5-го класса, соответствующими корпусу.

Автоматический калибр Sellita SW1000

Если перевернуть Rivanera Piccolo, можно увидеть калибр Sellita SW1000, который обеспечивает работу часов. Это важное отличие от первой Rivanera с ручным механизмом ETA 7001. Sellita SW1000 работает с частотой 28 800 полуколебаний в час, содержит 18 камней и обладает запасом хода 46 часов.

Механизм оснащен функцией остановки секундной стрелки (хак) и быстрой установкой даты, что повышает удобство в повседневном использовании. Калибр отделан на высоком уровне: брендированный ротор и перляж придают визуальную привлекательность. Механизм класса élaboré отрегулирован в трех положениях с точностью ±7–±20 секунд в сутки. Толщина калибра всего 3,9 мм — идеальный выбор для новых Rivanera Piccolo.

Ношение Echo/Neutra Rivanera Piccolo

Первая Rivanera идеально подошла мне по размеру, поэтому было интересно узнать, как будут сидеть и выглядеть уменьшенные модели. Я опасался, что 26-миллиметровый корпус будет слишком мал для моего запястья 18,5 см. Однако благодаря продуманному дизайну основателей Echo/Neutra Никола Каллегаро и Кристиано Куалья часы смотрятся гармонично.

Сохраняя расстояние между ушками 20 мм, часы обеспечивают хорошее присутствие на запястье и подходят для разных размеров. Наша команда Onewatch отметили, что Rivanera Piccolo отлично сидят как на тонких, так и на более крупных запястьях. Они ни разу не выглядели неуместно — это большое достижение для Echo/Neutra. Благодаря 20-миллиметровому ремешку часы почти ощущаются как браслет. В дизайне присутствует естественный поток, делающий Rivanera Piccolo элегантными, изысканными и удивительно универсальными.

Мои впечатления

Echo/Neutra Rivanera Piccolo сохранили все ключевые особенности, которые сделали большую Rivanera впечатляющей. Современный легкий титановый корпус, плоское сапфировое стекло с фасетами, минималистичный дизайн — все на месте. Но благодаря умным дизайнерским решениям новые модели выглядят не просто уменьшенными версиями, а имеют собственный характер и актуальность, что меня приятно удивило.

Малый размер, уникальные циферблаты, практичность автоматического механизма и резиновый ремешок сделали эти часы очень привлекательными. При этом я по-прежнему в восторге от своей оригинальной Rivanera, что говорит о высоком уровне работы Echo/Neutra.

Rivanera Piccolo привлечет новых и существующих поклонников

Если бы я мог что-то изменить, то убрал бы дату. Понимаю ее практичность и аккуратную интеграцию, но предпочитаю максимально чистый минимализм. Тем не менее, за время знакомства с часами дата меня не раздражала. Наоборот, новые Rivanera вызвали у меня такие же эмоции, как и первая модель. Поэтому вместо того, чтобы считать дату недостатком, я воспринимаю ее как отличительную черту, выделяющую эти часы среди старших братьев.

В итоге получилась серия, которая отличается от оригинальных моделей, и это большое достижение. Простое уменьшение размера уже привлекло бы новую аудиторию, но благодаря множеству изменений и деталей, интегрированных командой Echo/Neutra, Piccolo понравятся как новым, так и постоянным поклонникам Rivanera. Цена в €1 640 вполне оправдана.

Отдаю должное Никола Каллегаро и Кристиано Куалья за свежий взгляд на концепцию Rivanera. Время с этими часами напомнило мне о моей любви к оригинальной модели, а новая Rivanera Piccolo сразу заняла верхнюю строчку в моем списке желаний. Echo/Neutra еще раз доказали, что именно так выглядит будущее классических наручных часов — и это будущее обещает быть ярким!