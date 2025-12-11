Главная » Обзор часов

Очаровательные новые Echo/Neutra Rivanera Piccolo

Чуть более года назад Echo/Neutra произвели на меня сильное впечатление своей моделью Rivanera.

Современная интерпретация классических наручных часов быстро стала одним из главных открытий 2024 года. Мне настолько понравились эти часы, что я добавил их в свою коллекцию. Теперь, спустя чуть более 12 месяцев, итальянский бренд удивляет нас продолжением — новой серией Rivanera Piccolo. Три новых модели стали меньше, но при этом не уступают по выразительности своим более крупным предшественникам. Смогут ли Echo/Neutra вновь поразить нас этой новой серией? Мне удалось это проверить.

История новой серии Echo/Neutra Rivanera Piccolo

Echo/Neutra представили три версии уменьшенной Rivanera. Две из них оснащены циферблатами с гильоше «Grain de Riz» в черном и белом цветах, а третья модель получила циферблат в оттенке Musou Black — самом черном акриловом лаке, когда-либо созданном. Эти модели образуют интересное трио, сохраняя многие детали, которые сделали оригинальную Rivanera такой впечатляющей.

Rivanera и уменьшенная Rivanera Piccolo: сравнение

Основой стала уменьшенная легкая титановая конструкция из титана 5-го класса. Диаметр корпуса составляет 26 мм, расстояние от ушка до ушка — 33 мм, а толщина — всего 6,9 мм. Учитывая, что в этих моделях установлены автоматические механизмы, это впечатляет. Еще более удивительно, что вес часов составляет всего 29 граммов.

Echo/Neutra Rivanera Piccolo stacked on top of standard Rivanera

Риванера и уменьшенная версия Риванера Пикколо

Титановый корпус имеет тонкую зернистую пескоструйную обработку, аналогичную старшей модели Rivanera, которая эффектно контрастирует с полированными гранями. Из личного опыта могу сказать, что присутствие корпуса впечатляет — он переосмысливает классические наручные часы с точки зрения материалов и деталей. Несколько взглядов под разными углами постоянно открывают новые линии и грани.

Echo/Neutra Rivanera Piccolo MB lug detail

Притягательность Musou Black

Первым моим фаворитом стал циферблат Musou Black. Акриловый лак на этом циферблате поглощает 99,4% света, создавая визуальную «черную дыру» без отражений. Подобные циферблаты мы видели у H. Moser & Cie с их загадочными Vantablack.

Echo/Neutra Rivanera Piccolo dial up close

В сочетании с темно-серым титановым корпусом Musou Black создает стильный минималистичный образ классических наручных часов. В верхней части циферблата размещено название Rivanera, а надпись «Swiss Made» расположена над окошком даты в положении «6 часов». Текст выполнен в светло-серебристом цвете с эффектом шелушения, что гармонирует с высокополированными стрелками. Диск даты черный с белой печатью, что хорошо сочетается с циферблатом и текстом. В целом, новая Rivanera Piccolo напоминает современную версию классических Cartier Tank Must с черным циферблатом без меток.

Echo/Neutra Rivanera Piccolo MB next to last year's gray-dial Rivanera

Версия Musou Black рядом с прошлогодней Rivanera с серым циферблатом

Два циферблата с гильоше

Другие две версии оснащены циферблатами с гильоше «Grain de Riz» в черном и белом цветах. Нам досталась черная версия, которая по своей природе отличается от Musou Black. Она более классическая и детализированная. Изящный узор гильоше придает циферблату текстуру, играющую со светом под разными углами.

Echo/Neutra Rivanera Piccolo GB dial up close

Кроме гильоше, каждый циферблат имеет приподнятую квадратную рамку, в которой размещена надпись «Swiss Made» в нижней части. Рамка пересекает окошко даты, расположенное на «6 часах», с черным диском и белой печатью, как и в версии Musou Black. Серебристые стрелки обеспечивают легкое считывание времени и создают блеск, контрастирующий с черным гильоше.

Echo/Neutra Rivanera Piccolo GB flat-lay

Интересно, что все три варианта Rivanera Piccolo комплектуются двумя ремешками: удобным текстурированным черным резиновым и черным кожаным Saffiano с зернистой фактурой. Оба ремешка шириной 20 мм оснащены титановыми пряжками 5-го класса, соответствующими корпусу.

Echo/Neutra Rivanera Piccolo MB and GB side by side, flat-lay

Автоматический калибр Sellita SW1000

Если перевернуть Rivanera Piccolo, можно увидеть калибр Sellita SW1000, который обеспечивает работу часов. Это важное отличие от первой Rivanera с ручным механизмом ETA 7001. Sellita SW1000 работает с частотой 28 800 полуколебаний в час, содержит 18 камней и обладает запасом хода 46 часов.

Echo/Neutra Rivanera Piccolo case back and movement

Механизм оснащен функцией остановки секундной стрелки (хак) и быстрой установкой даты, что повышает удобство в повседневном использовании. Калибр отделан на высоком уровне: брендированный ротор и перляж придают визуальную привлекательность. Механизм класса élaboré отрегулирован в трех положениях с точностью ±7–±20 секунд в сутки. Толщина калибра всего 3,9 мм — идеальный выбор для новых Rivanera Piccolo.

Ношение Echo/Neutra Rivanera Piccolo

Echo/Neutra Rivanera and Rivanera Piccolo models face down, showing movements

Первая Rivanera идеально подошла мне по размеру, поэтому было интересно узнать, как будут сидеть и выглядеть уменьшенные модели. Я опасался, что 26-миллиметровый корпус будет слишком мал для моего запястья 18,5 см. Однако благодаря продуманному дизайну основателей Echo/Neutra Никола Каллегаро и Кристиано Куалья часы смотрятся гармонично.

Echo/Neutra Rivanera Piccolo MB pocket shot

Сохраняя расстояние между ушками 20 мм, часы обеспечивают хорошее присутствие на запястье и подходят для разных размеров. Наша команда Onewatch отметили, что Rivanera Piccolo отлично сидят как на тонких, так и на более крупных запястьях. Они ни разу не выглядели неуместно — это большое достижение для Echo/Neutra. Благодаря 20-миллиметровому ремешку часы почти ощущаются как браслет. В дизайне присутствует естественный поток, делающий Rivanera Piccolo элегантными, изысканными и удивительно универсальными.

Мои впечатления

Echo/Neutra Rivanera Piccolo GB on wrist

Echo/Neutra Rivanera Piccolo сохранили все ключевые особенности, которые сделали большую Rivanera впечатляющей. Современный легкий титановый корпус, плоское сапфировое стекло с фасетами, минималистичный дизайн — все на месте. Но благодаря умным дизайнерским решениям новые модели выглядят не просто уменьшенными версиями, а имеют собственный характер и актуальность, что меня приятно удивило.

Echo/Neutra Rivanera Piccolo MB on wrist, arms crossed

Малый размер, уникальные циферблаты, практичность автоматического механизма и резиновый ремешок сделали эти часы очень привлекательными. При этом я по-прежнему в восторге от своей оригинальной Rivanera, что говорит о высоком уровне работы Echo/Neutra.

Rivanera Piccolo привлечет новых и существующих поклонников

Echo/Neutra Rivanera Piccolo GB pocket shot

Если бы я мог что-то изменить, то убрал бы дату. Понимаю ее практичность и аккуратную интеграцию, но предпочитаю максимально чистый минимализм. Тем не менее, за время знакомства с часами дата меня не раздражала. Наоборот, новые Rivanera вызвали у меня такие же эмоции, как и первая модель. Поэтому вместо того, чтобы считать дату недостатком, я воспринимаю ее как отличительную черту, выделяющую эти часы среди старших братьев.

Echo/Neutra Rivanera Piccolo GB on wrist, arms crossed

В итоге получилась серия, которая отличается от оригинальных моделей, и это большое достижение. Простое уменьшение размера уже привлекло бы новую аудиторию, но благодаря множеству изменений и деталей, интегрированных командой Echo/Neutra, Piccolo понравятся как новым, так и постоянным поклонникам Rivanera. Цена в €1 640 вполне оправдана.

Echo/Neutra Rivanera Piccolo MB wrist shot

Отдаю должное Никола Каллегаро и Кристиано Куалья за свежий взгляд на концепцию Rivanera. Время с этими часами напомнило мне о моей любви к оригинальной модели, а новая Rivanera Piccolo сразу заняла верхнюю строчку в моем списке желаний. Echo/Neutra еще раз доказали, что именно так выглядит будущее классических наручных часов — и это будущее обещает быть ярким!

Echo/Neutra Rivanera Piccolo buckle

