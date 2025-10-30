Omega Speedmaster Moonwatch и его новый белый лакированный циферблат

Omega Speedmaster Professional Moonwatch не нуждается в представлении — это хронограф, который десятилетиями остается выбором энтузиастов.

Когда в 1963 году был выпущен его конкурент, Rolex Cosmograph Daytona, он провалился, но когда Speedmaster стал официальными часами NASA для полёта на Луну, он получил всемирное признание.

Moonwatch носили такие известные личности, как Базз Олдрин во время миссии Apollo 11 в 1969 году — он знаменит тем, что на Луне носил модель с референсом ST105.012. Эти часы также украшали запястья таких икон, как Эд Уайт, Том Хэнкс и Джордж Клуни, каждый из которых имел свою версию легендарных часов — но всех их объединял один общий элемент: чёрный циферблат. Лишь в марте 2024 года Omega наконец представила серийную модель Speedmaster Moonwatch из нержавеющей стали с белым лакированным циферблатом — именно эти часы мы рассматриваем здесь.

Тонкая замена циферблата

Технически новая белая версия — это простая замена циферблата с классического чёрного на белый, но при более глубоком рассмотрении становится очевиден более продуманный подход дизайнеров и часовщиков Omega. Белый циферблат — не просто «инверсия» чёрного, а результат небольших, но значимых изменений. Во-первых, новый белый циферблат имеет глянцевое лакированное покрытие, тогда как чёрный всегда был матовым или с очень тонкой текстурой. Текст «Speedmaster» теперь выполнен ярко-красным цветом, подражая стилю Daytona, вместо привычного белого на чёрном.

Кроме того, циферблат стал ступенчатым, с нанесёнными индексами, а стрелки выполнены из чёрного PVD с алмазной полировкой. Эти мелкие изменения в совокупности создают поразительно новый облик Moonwatch, которого ранее не было. По моему мнению, это знак того, что Moonwatch покидает статус исторических инструментальных часов и переходит в более яркий, роскошный сегмент — или, возможно, просто предлагает более премиальный вид коллекционерам, которые этого хотят. Еще одним подтверждением служит решение Omega предлагать белую версию только с сапфировым стеклом, в отличие от чёрной, которая также доступна с гесалитовым стеклом, что позволяет сохранить связь с наследием и ностальгическим духом оригинала.

Внешний вид и ощущения на запястье

Мне посчастливилось ранее познакомиться с оригинальной чёрной версией Speedmaster Moonwatch, и, как и ожидалось, претензий к посадке на запястье практически нет. Эти часы прошли многолетние доработки, и первые версии уже были близки к совершенству. Даже на моём небольшом запястье 16,5 см (6,5 дюйма) часы сидят идеально.

Часы словно обнимают запястье, как будто корпус из нержавеющей стали был подогнан по форме. Вид сбоку демонстрирует агрессивный изгиб ушек, которые заканчиваются прямо на краю запястья, не выступая и не создавая громоздкости. Профиль корпуса достаточно тонкий для хронографа благодаря легендарному механизму с ручным заводом калибра 3861. Браслет удивительно гибкий — даже более, чем у браслета Rolex Oyster, но примерно на уровне Jubilee. Это обеспечивает комфортную посадку на широкий диапазон размеров запястий: маленькие запястья не испытывают дискомфорта благодаря мелким звеньям, которые легко повторяют контуры руки, а на больших браслет красиво расширяется.

Хотя белая версия, представленная здесь, не оснащена гесалитовым стеклом, ретро-атмосфера не утрачена. Современное сапфировое стекло двойное выпуклое, выступает над безелем примерно на 1 мм. Таким образом, вы получаете лучшее из двух миров: отличную устойчивость к царапинам, присущую сапфиру, и визуальный эффект, сохраняющий связь с наследием Moonwatch.

Вес часов на запястье соответствует ожиданиям. Это не лёгкие часы из-за стального корпуса и механического механизма, но они вполне комфортны для ежедневного ношения. Они кажутся чуть более изящными, чем, например, часы Rolex — менее «танковыми» и больше склоняются к высокой часовой культуре. Speedmaster Moonwatch по-прежнему устарел в плане технических характеристик, но именно в этом и заключается его привлекательность. В то время как другие бренды модернизируют свои модели под современные требования, Speedmaster сохраняет свою классическую суть.

Механизм калибра 3861

Кратко о механизме: он остался тем же, что и в чёрной версии — калибр 3861. В белой версии механизм виден через сапфировую заднюю крышку, что подчеркивает более премиальный статус по сравнению с чёрной версией с гесалитовым стеклом. Главная изюминка этих часов — именно механизм и его эволюция от первой модели CK2915 до нынешней референции 310.30.42.50.04.001.

Калибр 3861 по сути повторяет конструкцию калибра 1861, использовавшегося в предыдущем поколении. Основные изменения касаются материалов и модернизации, архитектура и функции остались прежними. Механизм теперь сертифицирован как Master Chronometer. В нем используется кремниевая спираль баланса и улучшенная отделка: расширенные и более точные фаски, усовершенствованные гнезда для камней и винтов. Было бы кощунством скрывать этот механизм за сплошной крышкой — наблюдать за его работой вне запястья — настоящее удовольствие.

К Луне и дальше

Speedmaster Moonwatch навсегда останется в числе лучших инструментальных часов с богатым наследием и занимает лидирующую позицию в категории хронографов как обязательный элемент любой серьёзной коллекции. Белая версия — это попытка Omega модернизировать линейку и добавить свежести в самый популярный их модельный ряд. Это изменение давно желали увидеть поклонники, которые просили больше разнообразия в коллекции Moonwatch.

Как коллекционер Rolex, я могу оценить то, что сделала Omega, но всё же склоняюсь к классическому чёрному циферблату, если когда-нибудь решу приобрести эти легендарные часы.