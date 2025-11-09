Orient AC0F в пяти новых эксклюзивных для Европы цветах

Модель часов Orient Bambino предлагает винтажный акцент в классической конфигурации с отображением времени и даты, доступной для широкого круга покупателей.
Чтобы составить конкуренцию популярной Bambino, Orient представила новые цвета, эксклюзивные для европейского рынка, в основной коллекции AC0F. Бренд давно предлагает доступные и элегантные часы для повседневного ношения. Новые модели продолжают эту тенденцию, предлагая пять сдержанных оттенков циферблатов в универсальном стиле. Эти часы сложно назвать сугубо нарядными — они подходят для активного образа жизни и обеспечивают точный ход в течение всего дня. Немного увеличенный корпус из нержавеющей стали диаметром 41,6 мм рассчитан на более крупное запястье по сравнению с компактным 38-миллиметровым Bambino. Тем не менее, AC0F сохраняет повседневную элегантность.
Новые цвета Orient AC0F
Классическая компоновка циферблата с удлинёнными трапециевидными метками и стрелками в форме «альфа» отличается чёткостью и функциональностью. Чтобы добавить разнообразия, Orient AC0F теперь доступна в пяти новых матовых цветах циферблата: зелёном, синем, красном, слоновой кости и коричневом. Однако эти описания лишь частично отражают суть — оттенки гораздо более нюансированы. Богатый коричневый циферблат выглядит современно и стильно, а не как отсылка к 1970-м годам. Он прекрасно сочетается со стальными стрелками и индексами, избегая винтажного эффекта искусственного старения.
Стальные стрелки и индексы также присутствуют на мягком серо-голубом циферблате, который единственный комплектуется синим кожаным ремешком с тиснением под аллигатора. Остальные модели оснащены коричневыми кожаными ремешками. Это касается зелёного, красного и цвета слоновой кости, которые гармонируют с цветом стрелок и меток.
Зелёный циферблат представляет собой приглушённый оттенок бирюзы, который хорошо сочетается с медными стрелками и индексами. Это необычное сочетание, но оно отлично интегрируется с нанесённым логотипом того же цвета. Хотя это не моя любимая интерпретация логотипа Orient — я предпочитаю традиционный курсивный логотип на моделях Revival World Map или Bambino 38 × Peanuts — использование медных тонов в эмблеме, совпадающих с метками на циферблате, является удачным решением.
Кроме того, стрелки часов, минут и секунд на красном циферблате отличаются — он выполнен в глубоких бордовых тонах. Эти стрелки имеют жёлто-золотой оттенок, который всегда хорошо сочетается с насыщенным красным цветом. Интересно, что стальные часовые метки сохранили свой естественный цвет, не повторяя оттенок стрелок. Возможно, яркий жёлто-золотой цвет мог бы перегрузить циферблат, и такой контраст сохранил часы в более повседневном стиле.
Наконец, версия со слоновой костью отличается синими стрелками, продолжая вариации цветовых решений, как и в красной модели. При этом часовые метки выполнены из стали, а синий цвет стрелок хорошо выделяется на светлом фоне, обеспечивая достаточный контраст для комфортного чтения в течение дня. На всех моделях присутствует окно даты на отметке «3 часа» с аккуратной рамкой. Логотип под отметкой «12 часов» стандартный, но надписи «Automatic» и «Water Resistant» выполнены курсивом. Внутри часов установлен фирменный автоматический механизм Orient F6722 с запасом хода 40 часов и точностью -15/+25 секунд в сутки. Это простой, но надёжный калибр, который не увеличивает толщину корпуса — она составляет 11,7 мм.
Технические характеристики и цена
Новые модели Orient AC0F не задают тренды, как Bambino, но предлагают элегантные и универсальные варианты для повседневного ношения. При цене €299,99 / £259,99 Orient AC0F остаётся доступным выбором, а разнообразие интересных цветов позволяет подобрать часы под разные предпочтения. Подробнее ознакомиться с коллекцией можно на официальном сайте Orient.
Технические характеристики часов
|Параметр
|Значение
|Модель
|RA-AC0F13E (зелёный) / RA-AC0F14L (синий) / RA-AC0F15R (красный) / RA-AC0F16S (слоновая кость) / RA-AC0F17Y (коричневый)
|Циферблат
|Зелёный, синий, красный, слоновая кость или коричневый с нанесёнными индексами и окном даты
|Материал корпуса
|Нержавеющая сталь
|Размеры корпуса
|41,6 мм (диаметр) × 48,3 мм (между ушками) × 11,7 мм (толщина)
|Задняя крышка
|Нержавеющая сталь с прозрачным сапфировым стеклом, винтовая
|Механизм
|Orient F6722: автоматический с ручным заводом и остановкой секунд, частота 21 600 пк/ч (3 Гц), запас хода 40 часов, 22 камня
|Водозащита
|50 метров
|Ремешок
|Кожаный с тиснением под аллигатора, коричневый или синий, застёжка на штифте из стали
|Функции
|Часы, минуты, секунды, дата
|Цена
|€299,99 / £259,99