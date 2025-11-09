Orient AC0F в пяти новых эксклюзивных для Европы цветах

Модель часов Orient Bambino предлагает винтажный акцент в классической конфигурации с отображением времени и даты, доступной для широкого круга покупателей.

Чтобы составить конкуренцию популярной Bambino, Orient представила новые цвета, эксклюзивные для европейского рынка, в основной коллекции AC0F. Бренд давно предлагает доступные и элегантные часы для повседневного ношения. Новые модели продолжают эту тенденцию, предлагая пять сдержанных оттенков циферблатов в универсальном стиле. Эти часы сложно назвать сугубо нарядными — они подходят для активного образа жизни и обеспечивают точный ход в течение всего дня. Немного увеличенный корпус из нержавеющей стали диаметром 41,6 мм рассчитан на более крупное запястье по сравнению с компактным 38-миллиметровым Bambino. Тем не менее, AC0F сохраняет повседневную элегантность.

Новые цвета Orient AC0F

Классическая компоновка циферблата с удлинёнными трапециевидными метками и стрелками в форме «альфа» отличается чёткостью и функциональностью. Чтобы добавить разнообразия, Orient AC0F теперь доступна в пяти новых матовых цветах циферблата: зелёном, синем, красном, слоновой кости и коричневом. Однако эти описания лишь частично отражают суть — оттенки гораздо более нюансированы. Богатый коричневый циферблат выглядит современно и стильно, а не как отсылка к 1970-м годам. Он прекрасно сочетается со стальными стрелками и индексами, избегая винтажного эффекта искусственного старения.

Стальные стрелки и индексы также присутствуют на мягком серо-голубом циферблате, который единственный комплектуется синим кожаным ремешком с тиснением под аллигатора. Остальные модели оснащены коричневыми кожаными ремешками. Это касается зелёного, красного и цвета слоновой кости, которые гармонируют с цветом стрелок и меток.

Зелёный циферблат представляет собой приглушённый оттенок бирюзы, который хорошо сочетается с медными стрелками и индексами. Это необычное сочетание, но оно отлично интегрируется с нанесённым логотипом того же цвета. Хотя это не моя любимая интерпретация логотипа Orient — я предпочитаю традиционный курсивный логотип на моделях Revival World Map или Bambino 38 × Peanuts — использование медных тонов в эмблеме, совпадающих с метками на циферблате, является удачным решением.

Кроме того, стрелки часов, минут и секунд на красном циферблате отличаются — он выполнен в глубоких бордовых тонах. Эти стрелки имеют жёлто-золотой оттенок, который всегда хорошо сочетается с насыщенным красным цветом. Интересно, что стальные часовые метки сохранили свой естественный цвет, не повторяя оттенок стрелок. Возможно, яркий жёлто-золотой цвет мог бы перегрузить циферблат, и такой контраст сохранил часы в более повседневном стиле.

Наконец, версия со слоновой костью отличается синими стрелками, продолжая вариации цветовых решений, как и в красной модели. При этом часовые метки выполнены из стали, а синий цвет стрелок хорошо выделяется на светлом фоне, обеспечивая достаточный контраст для комфортного чтения в течение дня. На всех моделях присутствует окно даты на отметке «3 часа» с аккуратной рамкой. Логотип под отметкой «12 часов» стандартный, но надписи «Automatic» и «Water Resistant» выполнены курсивом. Внутри часов установлен фирменный автоматический механизм Orient F6722 с запасом хода 40 часов и точностью -15/+25 секунд в сутки. Это простой, но надёжный калибр, который не увеличивает толщину корпуса — она составляет 11,7 мм.

Технические характеристики и цена

Новые модели Orient AC0F не задают тренды, как Bambino, но предлагают элегантные и универсальные варианты для повседневного ношения. При цене €299,99 / £259,99 Orient AC0F остаётся доступным выбором, а разнообразие интересных цветов позволяет подобрать часы под разные предпочтения. Подробнее ознакомиться с коллекцией можно на официальном сайте Orient.

