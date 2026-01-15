Oris представляет стильную модель Big Crown Pointer Date «Bullseye»

Мы в Onewatch испытываем особую симпатию к классической модели Oris Big Crown Pointer Date.

Со временем Oris обновлял эту культовую модель, но классическая версия с характерным безелем в виде монетного ребра неизменно присутствовала в ассортименте бренда с 1938 года. Сегодня мы отмечаем возвращение классической Big Crown Pointer Date «Bullseye». Это первое появление этой любимой коллекционерами модели в каталоге почти за три десятилетия. Более того, новая версия станет постоянным элементом коллекции, а не ограниченным выпуском.

Возрождение классической Big Crown Pointer Date

При обновлении коллекции Big Crown некоторые поклонники опасались, что классическая Big Crown Pointer Date с фирменным безелем в виде монетного ребра исчезнет из ассортимента. Эта модель давно пользуется популярностью у ценителей. Особенно эффектно часы смотрятся на сером NATO-ремешке. Как вы понимаете, появление новой классической Big Crown Pointer Date вызывает у нас большой интерес.

Классическая модель Oris Big Crown Pointer Date

Важно отметить, что классическая Big Crown Pointer Date никогда не покидала коллекцию Oris. Так, в октябре 2023 года бренд представил новую модель с циферблатом от Cervo Volante. Циферблат с оттенками индийского лета стал отличным дополнением коллекции и был нам очень по душе. Его цветовой градиент идеально гармонирует с общим стилем часов. В сочетании с изысканным ремешком из оленьей кожи Cervo Volante это была стильная новая версия Big Crown Pointer Date.

В новой модели Big Crown Pointer Date «Bullseye» Oris глубоко погружается в свою историю независимости. Эта модель олицетворяет дух новаторства, который всегда отличал бренд из Хёльштайна. С момента основания в 1904 году Oris прокладывал собственный путь в швейцарской часовой индустрии. Новая версия «Bullseye» символизирует этот дух с особым стилем.

Циферблат «Bullseye» в истории Oris

Циферблат «Bullseye» не является новинкой для Oris. Двухцветный циферблат такого типа впервые появился в каталоге Oris в 1910-х годах. Он неоднократно возвращался в коллекции и особенно пользовался популярностью в середине XX века. Специфический циферблат вновь был представлен в 1998 году, но с тех пор отсутствовал в ассортименте Oris. Теперь, спустя почти 30 лет, «Bullseye» возвращается. И самое приятное — он оснащён механизмом на базе Sellita, который используется в версии Big Crown Pointer Date.

Технические характеристики Oris Big Crown Pointer Date «Bullseye»

Рассмотрим технические детали. Корпус модели Big Crown Pointer Date «Bullseye» выполнен из нержавеющей стали, его размеры составляют 38 мм в диаметре и 45,5 мм в длину при толщине 12,2 мм (с учётом стекла). Водозащита — 50 метров. На правой стороне корпуса расположена фирменная большая заводная головка, а сверху — характерный рифлёный безель. Под двойным выпуклым сапфировым стеклом находится чёрно-белый циферблат с красной шкалой даты и центральной стрелкой даты с красным наконечником. Красные акценты придают циферблату выразительность: без них черно-белая гамма могла бы показаться скучной, поэтому дизайн заслуживает похвалы.

Если вы знакомы с Big Crown Pointer Date, то знаете, что модель отличается удобной навигацией. Широкое чёрное кольцо окружает крупные арабские цифры часов. Внешняя часть кольца содержит минутную и секундную шкалы, а вокруг периметра циферблата расположена красная шкала даты. Часовые и минутные стрелки в стиле «катедрал» заполнены люминесцентным составом, что обеспечивает хорошую читаемость в темноте. Тонкая центральная секундная стрелка плавно движется над «рельсовой» минутной шкалой. Особое внимание привлекает характерная стрелка даты с уникальным красным наконечником.

Механизм Oris калибр 754 на базе Sellita

На обратной стороне часов виден красный ротор с логотипом Oris, характерный для калибра 754. Этот автоматический механизм основан на Sellita SW200-1 и модифицирован с добавлением функции указателя даты и фирменного красного ротора Oris. Механизм работает с частотой 28 800 полуколебаний в час, содержит 26 камней и обеспечивает запас хода до 41 часа. Калибр идеально подходит для Big Crown Pointer Date благодаря своей надёжности, простоте обслуживания и доступной цене.

Ремешок и внешний вид новой модели

Завершает образ новой Big Crown Pointer Date «Bullseye» чёрный ремешок из устойчивой оленьей кожи Cervo Volante. Ремешок оснащён системой быстрого снятия пружинных штифтов, что позволяет легко менять его на любой другой по вашему выбору. Как известно, модели Big Crown Pointer Date отлично смотрятся на самых разных ремешках — кожаных и NATO. Я уверен, что версия «Bullseye» будет прекрасно смотреться, например, на сером или светло-голубом нубуковом ремешке.

Итоговые выводы о модели Oris Big Crown Pointer Date «Bullseye»

Мы высоко оцениваем новую модель Oris Big Crown Pointer Date «Bullseye», которая станет постоянной частью каталога бренда. Учитывая историческую значимость модели для Oris, ожидается, что многие поклонники бренда захотят приобрести эти часы. Независимо от того, являетесь ли вы поклонником Oris или нет, стильный и элегантный циферблат делает эту новинку достойным дополнением коллекции.

Новая Oris Big Crown Pointer Date «Bullseye» уже доступна по цене €2250 / $2600 / £1900. Как уже отмечалось, мы искренне рады этому пополнению в линейке Oris. Поделитесь своим мнением об этой модели в комментариях!