От рекордсменов до скрытых жемчужин: обзор часовых аукционов в Женеве

Женева во время аукционного сезона превращается в особое место — традиционная часовая пресса, обычно присутствующая на выставках и мероприятиях, здесь менее заметна (хотя мы были на месте), уступая пространство коллекционерам и продавцам винтажных часов.
В этот период именно они становятся главными героями часовой столицы мира, соревнуясь в знаниях и охотно делясь опытом и новыми приобретениями.
- Особенности аукционного уикенда: ожидания и юбилеи
- Sotheby’s: торжество 250-летия Breguet
- Sotheby’s Important Watches: знаковые лоты
- Christie’s Rare Watches: юбилей Audemars Piguet и топ-лоты
- Phillips Watches: десятилетие рекордов
- Другие заметные лоты Phillips:
- Antiquorum: разнообразие и доступность
- Заключение
Особенности аукционного уикенда: ожидания и юбилеи
Ожидания от прошедших торгов были особенно высоки. Во-первых, Phillips Watches отмечали своё 10-летие, что объясняло впечатляющий подбор лотов и повышенный интерес к живому событию. Во-вторых, 2025 год стал юбилейным — 250-летием бренда Breguet, которое Sotheby’s достойно отметили тематическим аукционом, организованным совместно с Montres Breguet SA и Эммануэлем Бреге, хранителем наследия бренда и потомком основателя.
Sotheby’s: торжество 250-летия Breguet
|Лот
|Описание
|Итоговая цена (CHF)
|9
|Breguet No. 1890, четырёхминутный турбийон, 1809 г.
|1 880 000
|60
|Breguet No. 921, инструментальные часы
|48 260
Общая сумма аукциона «Celebration of Breguet’s 250th Anniversary» достигла 12 202 960 швейцарских франков. Особое внимание привлёк лот №9 — Breguet No. 1890, четырёхминутный турбийон, изготовленный в 1809 году, проданный более чем вдвое выше оценки. Эта модель вдохновила современную Breguet Classique 7225 с инновационным механизмом на 10 Гц и магнитным подшипником.
В числе 70 лотов были не только карманные и классические часы, но и неожиданные инструментальные модели, что напомнило о техническом потенциале бренда и глубокой привязанности коллекционеров к его изделиям.
Sotheby’s Important Watches: знаковые лоты
|Лот
|Описание
|Итоговая цена (CHF)
|134
|Rolex Oyster Mercedes Gleitze
|1 392 000
|131
|Cartier Tank Normale 1930-х годов
|88 900
Аукцион Important Watches представил легендарные часы — Rolex Oyster, известные как «Companion Oyster» Мерседес Глейтце, прототип первой водонепроницаемой модели Rolex, ставшей основой для водозащиты в каталоге бренда. Также выделялась редкая модель Cartier Tank Normale в платине с браслетом из сетки.
Christie’s Rare Watches: юбилей Audemars Piguet и топ-лоты
|Лот
|Описание
|Итоговая цена (CHF)
|103
|Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar
|673 100
|7
|Vacheron Constantin ref. 43050
|57 150
Christie’s отметили 150-летие Audemars Piguet уникальными Royal Oak с вечным календарём, платиной, бриллиантами и рубинами, разработанными Эммануэлем Гиэ. Лот вошёл в десятку самых дорогих на аукционе, который в целом собрал 21 641 435 CHF. Главенствовал Patek Philippe ref. 3970 в платине с двойным клеймом, проданный за 1 397 000 CHF.
Phillips Watches: десятилетие рекордов
Phillips установили новый рекорд — общий оборот аукциона «Decade One» составил 66,8 млн CHF, заняв три верхние позиции в рейтинге самых дорогих часовых торгов. Главным лотом стал Patek Philippe ref. 1518 из нержавеющей стали, проданный за 14,19 млн CHF — самый дорогой Patek Philippe, когда-либо проданный на аукционе.
С самого прибытия в Женеву коллекционеры и дилеры обсуждали возможные итоги. Продажа аналогичной модели за два дня до аукциона в Monaco Legend Group только усилила интерес. В день торгов зал был переполнен, и атмосфера достигла максимального накала.
|Лот
|Описание
|Итоговая цена (CHF)
|23
|Patek Philippe ref. 1518
|14 190 000
Этот экземпляр 1943 года подвергался реставрации, что является нормальной практикой для предметов высокой ценности, позволяющей сохранить и подчеркнуть оригинальную красоту. В часовом мире эта тема вызывает споры, но в искусстве и коллекционировании реставрация давно признана необходимой.
Другие заметные лоты Phillips:
- Lot 182 — F.P. Journe Chronomètre à Résonance «Souscription», второй из 20 выпущенных, проданный за 3 327 000 CHF. Особенность — отказ первоначального владельца.
- Lot 97 — F.P. Journe Tourbillon Souverain «Régence Circulaire» с розовым циферблатом, проданный за 1 693 500 CHF.
- Lot 39 — J. Player & Sons «Hyper Complication», один из самых сложных карманных часов, установивший мировой рекорд для британских антикварных часов — 2 238 000 CHF.
- Lot 94 — Christian Klings Tourbillon 7, уникальная модель немецкого мастера, проданная за 889 000 CHF.
- Lot 6 — Ferdinand Berthoud Naissance d’Une Montre 3 «Unique Piece», рекорд бренда — 1 270 000 CHF. Часть проекта Time Aeon, направленного на сохранение традиционных часовщиков.
Antiquorum: разнообразие и доступность
|Лот
|Описание
|Итоговая цена (CHF)
|601
|Rolex Day-Date Oysterquartz ref. 19048
|100 000
|674
|Rolex GMT-Master ref. 1675-8 «Quraysh Hawk»
|506 250
|691
|Patek Philippe ref. 1463 «Tasti Tondi»
|187 500
Antiquorum — старейший специализированный аукционный дом, предлагающий широкий ассортимент часов на любой бюджет. Здесь можно найти как редкие коллекционные экземпляры, так и доступные модели, что делает его идеальным местом для начинающих коллекционеров и исследователей часового искусства.
Заключение
В обзоре представлены лишь ключевые лоты с наибольшим историческим и техническим значением. Для более глубокого изучения рекомендую посетить сайты аукционных домов и ознакомиться с подробными описаниями. Это позволит получить максимально полное представление о рынке и тенденциях коллекционирования. До встречи в мае на следующем аукционном сезоне в Женеве!