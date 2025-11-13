От рекордсменов до скрытых жемчужин: обзор часовых аукционов в Женеве

Женева во время аукционного сезона превращается в особое место — традиционная часовая пресса, обычно присутствующая на выставках и мероприятиях, здесь менее заметна (хотя мы были на месте), уступая пространство коллекционерам и продавцам винтажных часов.

В этот период именно они становятся главными героями часовой столицы мира, соревнуясь в знаниях и охотно делясь опытом и новыми приобретениями.

Особенности аукционного уикенда: ожидания и юбилеи

Ожидания от прошедших торгов были особенно высоки. Во-первых, Phillips Watches отмечали своё 10-летие, что объясняло впечатляющий подбор лотов и повышенный интерес к живому событию. Во-вторых, 2025 год стал юбилейным — 250-летием бренда Breguet, которое Sotheby’s достойно отметили тематическим аукционом, организованным совместно с Montres Breguet SA и Эммануэлем Бреге, хранителем наследия бренда и потомком основателя.

Sotheby’s: торжество 250-летия Breguet

Лот Описание Итоговая цена (CHF) 9 Breguet No. 1890, четырёхминутный турбийон, 1809 г. 1 880 000 60 Breguet No. 921, инструментальные часы 48 260

Общая сумма аукциона «Celebration of Breguet’s 250th Anniversary» достигла 12 202 960 швейцарских франков. Особое внимание привлёк лот №9 — Breguet No. 1890, четырёхминутный турбийон, изготовленный в 1809 году, проданный более чем вдвое выше оценки. Эта модель вдохновила современную Breguet Classique 7225 с инновационным механизмом на 10 Гц и магнитным подшипником.

В числе 70 лотов были не только карманные и классические часы, но и неожиданные инструментальные модели, что напомнило о техническом потенциале бренда и глубокой привязанности коллекционеров к его изделиям.

Sotheby’s Important Watches: знаковые лоты

Лот Описание Итоговая цена (CHF) 134 Rolex Oyster Mercedes Gleitze 1 392 000 131 Cartier Tank Normale 1930-х годов 88 900

Аукцион Important Watches представил легендарные часы — Rolex Oyster, известные как «Companion Oyster» Мерседес Глейтце, прототип первой водонепроницаемой модели Rolex, ставшей основой для водозащиты в каталоге бренда. Также выделялась редкая модель Cartier Tank Normale в платине с браслетом из сетки.

Christie’s Rare Watches: юбилей Audemars Piguet и топ-лоты

Лот Описание Итоговая цена (CHF) 103 Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar 673 100 7 Vacheron Constantin ref. 43050 57 150

Christie’s отметили 150-летие Audemars Piguet уникальными Royal Oak с вечным календарём, платиной, бриллиантами и рубинами, разработанными Эммануэлем Гиэ. Лот вошёл в десятку самых дорогих на аукционе, который в целом собрал 21 641 435 CHF. Главенствовал Patek Philippe ref. 3970 в платине с двойным клеймом, проданный за 1 397 000 CHF.

Phillips Watches: десятилетие рекордов

Phillips установили новый рекорд — общий оборот аукциона «Decade One» составил 66,8 млн CHF, заняв три верхние позиции в рейтинге самых дорогих часовых торгов. Главным лотом стал Patek Philippe ref. 1518 из нержавеющей стали, проданный за 14,19 млн CHF — самый дорогой Patek Philippe, когда-либо проданный на аукционе.

С самого прибытия в Женеву коллекционеры и дилеры обсуждали возможные итоги. Продажа аналогичной модели за два дня до аукциона в Monaco Legend Group только усилила интерес. В день торгов зал был переполнен, и атмосфера достигла максимального накала.

Лот Описание Итоговая цена (CHF) 23 Patek Philippe ref. 1518 14 190 000

Этот экземпляр 1943 года подвергался реставрации, что является нормальной практикой для предметов высокой ценности, позволяющей сохранить и подчеркнуть оригинальную красоту. В часовом мире эта тема вызывает споры, но в искусстве и коллекционировании реставрация давно признана необходимой.

Другие заметные лоты Phillips:

Lot 182 — F.P. Journe Chronomètre à Résonance «Souscription», второй из 20 выпущенных, проданный за 3 327 000 CHF. Особенность — отказ первоначального владельца.

— F.P. Journe Chronomètre à Résonance «Souscription», второй из 20 выпущенных, проданный за 3 327 000 CHF. Особенность — отказ первоначального владельца. Lot 97 — F.P. Journe Tourbillon Souverain «Régence Circulaire» с розовым циферблатом, проданный за 1 693 500 CHF.

— F.P. Journe Tourbillon Souverain «Régence Circulaire» с розовым циферблатом, проданный за 1 693 500 CHF. Lot 39 — J. Player & Sons «Hyper Complication», один из самых сложных карманных часов, установивший мировой рекорд для британских антикварных часов — 2 238 000 CHF.

— J. Player & Sons «Hyper Complication», один из самых сложных карманных часов, установивший мировой рекорд для британских антикварных часов — 2 238 000 CHF. Lot 94 — Christian Klings Tourbillon 7, уникальная модель немецкого мастера, проданная за 889 000 CHF.

— Christian Klings Tourbillon 7, уникальная модель немецкого мастера, проданная за 889 000 CHF. Lot 6 — Ferdinand Berthoud Naissance d’Une Montre 3 «Unique Piece», рекорд бренда — 1 270 000 CHF. Часть проекта Time Aeon, направленного на сохранение традиционных часовщиков.

Antiquorum: разнообразие и доступность

Лот Описание Итоговая цена (CHF) 601 Rolex Day-Date Oysterquartz ref. 19048 100 000 674 Rolex GMT-Master ref. 1675-8 «Quraysh Hawk» 506 250 691 Patek Philippe ref. 1463 «Tasti Tondi» 187 500

Antiquorum — старейший специализированный аукционный дом, предлагающий широкий ассортимент часов на любой бюджет. Здесь можно найти как редкие коллекционные экземпляры, так и доступные модели, что делает его идеальным местом для начинающих коллекционеров и исследователей часового искусства.

Заключение

В обзоре представлены лишь ключевые лоты с наибольшим историческим и техническим значением. Для более глубокого изучения рекомендую посетить сайты аукционных домов и ознакомиться с подробными описаниями. Это позволит получить максимально полное представление о рынке и тенденциях коллекционирования. До встречи в мае на следующем аукционном сезоне в Женеве!