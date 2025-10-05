Откройте для себя радость обладания часами с люминесцентным циферблатом

Часы с люминесцентным (lume) циферблатом добавляют особый шарм и стиль.

Хотя сегодня они уже не новинка, удовольствие, которое они приносят любителям часов, не теряет своей свежести. В этой статье мы рассмотрим несколько моделей часов с lume-циферблатом и зададим открытый вопрос: какие еще часы вы бы добавили в этот список?

Мои первые впечатления от часов с полностью светящимся циферблатом

Признаюсь, я только недавно смог по-настоящему оценить удовольствие от обладания часами с полностью люминесцентным циферблатом. Сейчас я счастливый обладатель винтажных кварцевых часов TAG Heuer Formula 1, а именно модели с референсом WA1211. Эти часы относятся к классической линии TAG Heuer F1, а данная модель была выпущена в конце 1980-х годов (по данным, в 1987 году).

Винтажные TAG Heuer Formula 1

Это дайверские часы диаметром 34 мм с пластиковым безелем, которые при выходе с завода имели водозащиту до 200 метров. Ширина между ушками корпуса — 18 мм. Недавно TAG Heuer выпустил обновленную версию F1 с улучшенными характеристиками (включая сапфировое стекло), увеличенным размером и более высокой ценой. По отзывам (хотя я лично не держал новые модели в руках), они значительно лучше по качеству.

Часы TAG Heuer F1 попали ко мне благодаря другу Дэну, который нашел их на блошином рынке в Лондоне в прошлом году и подарил мне. Я заменил резиновый ремешок, который стал жестким и неудобным, на ремешок Hirsch из резины — теперь часы гораздо комфортнее носить. Кроме того, я заменил батарейку и проверил корпус на герметичность до 10 атмосфер, так что теперь могу спокойно плавать в них.

Ода часам с люминесцентным циферблатом

TAG Heuer F1 — невероятно веселые часы, особенно учитывая цены на винтажные модели на вторичном рынке. Хотя выход современной переиздания немного поднял цены, хорошие экземпляры все еще можно найти менее чем за 1000 евро.

Обладание часами с lume-циферблатом — это просто огромное удовольствие. Недавно на вечеринке несколько друзей заметили, как мои часы светятся в темноте, и спросили, где можно купить подобные. Это вдохновило меня изучить другие варианты и поделиться ими здесь.

Citizen Aqualand Depth Meter JP2007-17W

Мы уже рассказывали об этой модели Citizen Aqualand. В линейке Aqualand есть несколько вариантов, но именно эта модель — мой фаворит. Aqualand впервые представил функцию дайверского компьютера (глубиномера/манометра) в сочетании с классическим дизайном дайверских часов. Современное переиздание очень точно повторяет оригинал, но с полным набором технических улучшений. Если вы готовы мириться с необычной формой корпуса и большими размерами, эти часы — отличный выбор для любителей дайвинга (как и я).

Особенности модели JP2007-17W

Версия с люминесцентным циферблатом JP2007-17W обладает улучшенной читаемостью в условиях низкой освещенности. Citizen выпускает несколько моделей с lume-циферблатом, но ни одна не сравнится с этим референсом по наследию, оригинальному дизайну и определенному «крутизне». Это те часы, которые понимают только настоящие ценители (IYKYK).

Citizen NY0040-09W

Эти часы принадлежат нашему управляющему редактору Начо. Если массивный корпус Aqualand кажется слишком громоздким, то Citizen NY0040-09W — отличный вариант с более классическим дизайном корпуса и таким же великолепным lume-циферблатом. Эти часы имеют водозащиту 200 м, полностью светящийся циферблат и обычно стоят менее 300 евро!

Корпус размером 42×45 мм достаточно компактный. К сожалению, модель NY0040-09W снята с производства, но ее все еще можно найти в интернете примерно за 250–300 евро. Это очень справедливая цена за такое удовольствие.

Doxa Sub 300 “Great White” Topper Edition

Doxa выпускает регулярную модель Sub 300 Carbon с lume-циферблатом под названием Whitepearl. Однако специальное издание «Great White», созданное в сотрудничестве с Topper Fine Jewelers, — это нечто особенное. В нем стальной корпус вместо углеродного и синий люм вместо зеленого Whitepearl. Часы выглядят очень элегантно (по меркам Doxa) благодаря синей отделке и чистому белому циферблату.

Для тех, кто не знаком с линией Doxa Sub 300, это культовый дизайн дайверских часов с наследием, сравнимым с Rolex Submariner. Внутри установлен сертифицированный COSC механизм ETA 2824-2 или Sellita SW200-1. Водозащита — 300 м, а браслет «бисерный» (beads-of-rice) придает часам особый шарм. Единственный минус — относительно дешевый замок. В обычных моделях также можно пожаловаться на качество нанесения люма, но не в «Great White». Если найдете такие часы — берите!

Tissot PRX

Линейка PRX стала хитом для Tissot, но многие модели меня не впечатляли. Исключение — кварцевая версия в белом цвете с полностью светящимся циферблатом. PRX предлагает отличное соотношение цены, дизайна, качества сборки и функционала.

Минусы? По моему мнению, их немного. Единственное — lume-версия доступна только с резиновым ремешком. Ремешок хороший, но было бы здорово иметь возможность купить часы с браслетом. Еще один момент — на момент написания статьи lume-версия доступна только в размере 40 мм. Было бы здорово увидеть 35-миллиметровую модель с полным lume-циферблатом. В целом, Tissot PRX — это много удовольствия за свои деньги, а наличие lume-циферблата только усиливает впечатление.

IWC Pilot’s Watch Automatic 41 Black Aces

Неудивительно, что в списке есть IWC. Мне нравится этот бренд, и у меня есть семейные связи с Шаффхаузеном. IWC Black Aces — это классические пилотские часы с 41-миллиметровым керамическим корпусом, титановыми элементами (задняя крышка и заводная головка) и всеми техническими особенностями, присущими часам IWC Pilot’s Watch. Среди них — сильная антимагнитная защита с внутренним Фарадеевым экраном, отличная точность хода (не более +7 секунд в сутки) и водозащита до 60 м с завинчивающейся головкой и крышкой.

Снятые с производства Black Aces — очень веселые часы. Если вам нравится их дизайн и не смущает логотип Black Aces, это отличный выбор. Часы красиво светятся в темноте и обладают достаточным стилем, чтобы стать единственной моделью в вашей коллекции.

Заключительные мысли

В этот список можно было бы включить и другие модели, и мне было бы интересно узнать ваши предложения, Друзья! Обладание часами с lume-циферблатом — это действительно увлекательный опыт, и входной порог по цене не обязательно должен быть высоким. Это подтверждают как винтажные, так и новые модели, которые можно приобрести менее чем за 500 евро.

В конце концов, трудно описать детскую радость, когда смотришь на светящийся циферблат. Жду ваших комментариев и рекомендаций!