Parmigiani Tonda PF Micro-Rotor в стали, золоте и синем цвете

Запущенная в 2021 году, модель Tonda PF Micro-Rotor задала тон обновленному дизайнерскому языку Parmigiani Fleurier.

Ее сочетание тонкого корпуса, детальной отделки и циферблата с гильоше создало чистую эстетику, которая теперь определяет стиль бренда. Сегодня мы рассмотрим новую версию в стали и золоте с синим циферблатом.

Новая версия Tonda PF Micro-Rotor: сталь, золото и синий циферблат

Эта новая версия Tonda PF Micro-Rotor представляет собой уникальное сочетание материалов и цветов. Корпус выполнен из нержавеющей стали и 18-каратного розового золота, а циферблат окрашен в оттенок «Stone Blue», который меняется от серого до глубокого минерального синего в зависимости от освещения. Давайте рассмотрим ее подробнее!

Контекст появления новой Tonda PF Micro-Rotor

Когда Parmigiani Fleurier впервые представил линию Tonda PF Micro-Rotor в 2021 году, она вышла в стальном корпусе с платиновым безелем и теплым серым циферблатом. Эта модель стала оригинальным и свежим взглядом на классическую (и, возможно, уже избитую) тему спортивных часов с интегрированным браслетом. Дебютная модель диаметром 40 мм уже была оснащена калибром с микро-ротором PF703, который мы видим и в новой версии. В плане дизайна Tonda PF Micro-Rotor воплощала философию бренда — тихую роскошь.

Новая версия из стали и розового золота не меняет этих основ. Она сохраняет элегантную форму корпуса и ультратонкий профиль. Новинка добавляет визуальный контраст теплых и холодных тонов благодаря розовому золоту и синему цвету. Можно сказать, что она немного отходит от философии «тихой роскоши» в сторону легкой экспрессии. К счастью, это происходит без ущерба стилю и элегантности.

Технические характеристики Parmigiani Fleurier Tonda PF Micro-Rotor

Характеристика Описание Диаметр корпуса 40 мм Толщина корпуса 7,8 мм Материал корпуса Нержавеющая сталь и 18К розовое золото Безель Рифленый, из розового золота Стекло Сапфировое с обеих сторон Водонепроницаемость 100 метров Браслет Интегрированный, двухцветный (сталь и розовое золото), с чередованием полированных и матовых поверхностей, застежка-бабочка Механизм Калибр PF703: автоматический с ручным заводом, частота 21 600 пк/ч (3 Гц), запас хода 48 часов, 166 компонентов, 29 камней, диаметр 30,6 мм, толщина 3,07 мм, отделка Côtes de Genève, перляж, скошенные мосты, микро-ротор из 22К розового золота с гильоше Grain d’Orge Функции Часы, минуты

Особенности дизайна и механизма

Корпус диаметром 40 мм и толщиной 7,8 мм сочетает полированную и сатинированную нержавеющую сталь с акцентами из 18К розового золота и рифленым безелем. Сапфировое стекло с обеих сторон и водонепроницаемость до 100 метров делают часы универсальными для повседневного использования. Интегрированный браслет продолжает двухцветную тему, чередуя полированные и матовые поверхности в узнаваемом плавном силуэте.

Внутри установлен фирменный калибр PF703 — ультратонкий автоматический механизм с микро-ротором из 22К розового золота, украшенным гильоше Grain d’Orge (ячменное зерно). Механизм работает на частоте 21 600 пк/ч, имеет запас хода 48 часов и изящно отделан: полоски Женевы, перляж и скошенные мосты. Толщина механизма всего 3,07 мм благодаря микро-ротору, что позволяет сохранить тонкий профиль часов.

Циферблат «Stone Blue» украшен ручным гильоше Grain d’Orge, на нем нанесены накладные индексы из розового золота, а стрелки выполнены в скелетонизированном дельта-образном стиле. Переливы цвета от ярко-синего до дымчато-серого придают модели тихую динамичность, которая красиво меняется в зависимости от освещения. По словам пресс-релиза, эффект впечатляет — лично я еще не видел часы вживую, но, имея опыт с творениями Parmigiani, не сомневаюсь в этом.

Первые впечатления

Я большой поклонник Parmigiani Fleurier Tonda PF Micro-Rotor и других моделей этой коллекции. Особенно ценю их неконформистский дизайн. Пропорции слегка необычны, заставляя мозг работать чуть больше, чтобы их осмыслить. Например, очень широкий браслет и короткие часовые метки могут показаться немного странными на первый взгляд. Однако я считаю, что именно это создает необходимое визуальное напряжение, делая часы интересными. Это своеобразный вкус, который не стремится понравиться всем — и мне это нравится!

Шаблон дизайна отлично адаптируется к разным материалам и цветам. Ранние версии из цельного розового золота поднимали модель от тихой роскоши к полной декадансу. Новая двухцветная модель стоимостью 28 200 швейцарских франков находится где-то посередине — и по цене, и по стилю. Синий циферблат выглядит продуманно и со вкусом, добавляя свежести и легкости.

Лично я, скорее всего, предпочел бы стальную модель с платиновым безелем. Мне кажется, что дизайн и разнообразие металлических текстур лучше всего раскрываются именно в ней. Тем не менее, Tonda PF Micro-Rotor в новом сочетании стали, розового золота и синего цвета смотрится очень достойно.

Ваше мнение

Что вы думаете о последнем пополнении в линии Parmigiani Fleurier Tonda PF Micro-Rotor? Поделитесь своим мнением в комментариях!

