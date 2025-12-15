Главная » Обзор часов

Parmigiani Tonda PF Minute Rattrapante Arctic Rose: экспертный обзор

Parmigiani Fleurier занимает особое место в современном часовом мире.

Уникальная эстетика бренда, особенно умелое использование цвета, и технологические инновации вызывают восхищение. Эти качества делают Parmigiani Fleurier одновременно привлекательным и спорным брендом. Это не часы для всех, что только добавляет им интереса. Ярким подтверждением этого является новая модель Parmigiani Fleurier Tonda PF Minute Rattrapante Arctic Rose. Несмотря на то, что это всего лишь новая версия циферблата уже существующей модели, она выглядит свежо и выразительно.

Содержание
  1. Уникальный статус Parmigiani Fleurier в часовом искусстве
  2. История модели Parmigiani Fleurier Tonda PF Minute Rattrapante Arctic Rose
  3. Технические характеристики Parmigiani Fleurier Tonda PF Minute Rattrapante Arctic Rose
  4. Усложнение Minute Rattrapante: принцип работы
  5. Механизм PF052: сердце Minute Rattrapante Arctic Rose
  6. Комфорт и впечатления от ношения Parmigiani Fleurier Tonda PF Minute Rattrapante Arctic Rose
  7. Элегантность и практичность: сочетание материалов и цвета
  8. Значение усложнения для взаимодействия с часами
  9. Итоговые впечатления о Parmigiani Fleurier Tonda PF Minute Rattrapante Arctic Rose

Уникальный статус Parmigiani Fleurier в часовом искусстве

По внешнему виду сложно найти часового производителя с похожим духом. Если бы пришлось выбирать аналог, это был бы Bvlgari с их серией Octo. Не случайно, что PF Tonda и Octo Finissimo демонстрируют итальянское влияние, придающее дизайну особую историю и характер. Обе марки не стремятся к массовому рынку, предпочитая ориентироваться на узкую аудиторию. Это приводит к разделению мнений, но именно это делает бренд интересным. В случае Parmigiani Fleurier мне очень близок их стиль.

История модели Parmigiani Fleurier Tonda PF Minute Rattrapante Arctic Rose

Parmigiani Fleurier создал две заметные продуктовые линии — PF Tonda и Toric. Высокое мастерство бренда подтверждается и сложными моделями, такими как L’Armoriale Répétition Mystérieuse. Новинка Tonda PF Minute Rattrapante Arctic Rose отлично отражает философию бренда. Модель Minute Rattrapante дебютировала в 2023 году с инновационным усложнением.

Ранее была представлена GMT Rattrapante с дополнительной скрытой стрелкой для второго часового пояса. Minute Rattrapante использует тот же визуальный принцип, но с другой технической задачей.

Parmigiani Fleurier Tonda PF Minute Rattrapante Arctic Rose guilloché pattern and indexes up close

Вместо отображения второго часового пояса скрытая стрелка служит таймером обратного отсчёта. Новая версия Arctic Rose — вторая в линейке после модели Sand Grey, выпущенной два года назад.

Parmigiani Fleurier Tonda PF Minute Rattrapante Arctic Rose flat-lay profile view, pusher side

Технические характеристики Parmigiani Fleurier Tonda PF Minute Rattrapante Arctic Rose

  • Корпус из нержавеющей стали диаметром 40 мм, толщина 10,7 мм
  • Водозащита 60 м
  • Безель из платины 950 пробы с характерной насечкой
  • Интегрированный трёхрядный браслет с запатентованной скрытой застёжкой
  • Элегантное сужение браслета для комфортного ношения

Parmigiani Fleurier Tonda PF Minute Rattrapante Arctic Rose bezel and end link up close

Главная особенность — циферблат Arctic Rose с фирменным узором Grain d’Orge, выполненным вручную гильоше, и нежным светло-розовым оттенком. Parmigiani Fleurier вновь демонстрирует исключительный вкус в подборе цветовых решений. Минималистичный дизайн дополняют рельефный логотип PF и родированные индексы из 18-каратного золота. По периметру циферблата расположена минутная шкала с чёрными метками, создающая тонкий контраст с скелетонизированными родированными стрелками часов и минут.

Parmigiani Fleurier Tonda PF Minute Rattrapante Arctic Rose dial and logo up close

Усложнение Minute Rattrapante: принцип работы

За родированной минутной стрелкой скрывается розовое золотовая дополнительная стрелка, которая остаётся незаметной, пока усложнение не активировано. Для запуска обратного отсчёта служат два кнопочных механизма:

Parmigiani Fleurier Tonda PF Minute Rattrapante Arctic Rose flat-lay, up close

  • Кнопка на отметке «10 часов» продвигает стрелку на 1 минуту вперёд
  • Кнопка на отметке «8 часов» — на 5 минут вперёд

Таким образом, можно задать интервал и отслеживать время до встречи минутной стрелки с дополнительной. Кнопка на заводной головке сбрасывает таймер, возвращая стрелку в исходное положение.

Parmigiani Fleurier Tonda PF Minute Rattrapante Arctic Rose hands

Это усложнение добавляет интерактивности и практичности, что особенно ценно для любителей функциональных часов. Лёгкий розовый циферблат и необычная функция делают модель особенно привлекательной.

Механизм PF052: сердце Minute Rattrapante Arctic Rose

В основе модели лежит собственный автоматический калибр PF052 с микроротором, работающий на частоте 21 600 полуколебаний в час и обеспечивающий 48 часов запаса хода. Отделка механизма — на высшем уровне: сочетание Côtes de Genève, перляжа и англяжа подчёркивает мастерство. Центральным элементом является ротор из 22-каратного золота с филигранной отделкой.

Parmigiani Fleurier Tonda PF Minute Rattrapante Arctic Rose bezel and pusher detail

Как отмечалось ранее, Parmigiani Fleurier создаёт одни из самых красивых механизмов в мире. PF052 — не просто эстетически привлекательный калибр, он органично вписывается в общий дизайн и концепцию часов.

Parmigiani Fleurier Tonda PF Minute Rattrapante Arctic Rose movement up close

Комфорт и впечатления от ношения Parmigiani Fleurier Tonda PF Minute Rattrapante Arctic Rose

Модель Tonda PF всегда выделяется на запястье благодаря сочетанию веса, отделки и материалов. Интегрированный браслет и 40-миллиметровый корпус создают значительное присутствие на руке, что делает часы неподходящими для очень тонких запястий. На запястье 18,5 см часы сидят идеально, вызывая чувство удовлетворения и радости.

Parmigiani Fleurier Tonda PF Minute Rattrapante Arctic Rose movement

Элегантность и практичность: сочетание материалов и цвета

Комбинация стали, платины и нежно-розового циферблата создаёт изысканный образ. В зависимости от освещения оттенок меняется: при естественном свете он более розовый, при искусственном — приглушённый с сероватым подтоном. Такая игра цвета делает циферблат особенно привлекательным и уникальным.

Parmigiani Fleurier Tonda PF Minute Rattrapante Arctic Rose micro-rotor and balance wheel

Значение усложнения для взаимодействия с часами

При обзоре часов я всегда обращаю внимание на интерактивность. Усложнение Minute Rattrapante добавляет дополнительный уровень взаимодействия, что повышает удовольствие от использования. Подобный эффект я отмечал ранее у Nomos Club Sport Neomatik Worldtimer. В Tonda PF это усложнение также приносит радость и желание использовать его чаще.

Parmigiani Fleurier Tonda PF Minute Rattrapante Arctic Rose pocket shot

Итоговые впечатления о Parmigiani Fleurier Tonda PF Minute Rattrapante Arctic Rose

Использование таймера обратного отсчёта позволило вновь оценить высокое качество и внимание к деталям модели. Управление кнопками слева от корпуса доставляет удовольствие и подчёркивает статус часов как произведения высокого часового искусства.

Parmigiani Fleurier Tonda PF Minute Rattrapante Arctic Rose on-wrist profile shot

Tonda PF построена на продуманной концепции, что усиливает впечатление от ношения. Новая версия Arctic Rose, стоимостью CHF 29 700, стала одной из лучших в линейке.

Parmigiani Fleurier Tonda PF Minute Rattrapante Arctic Rose on wrist, holding lapel

Среди моих любимых моделей Tonda PF ранее были Golden Siena без даты и Deep Ruby в розовом золоте. Однако Arctic Rose превосходит их по сочетанию цвета и функциональности, занимая достойное место в коллекции.

Parmigiani Fleurier Tonda PF Minute Rattrapante Arctic Rose on wrist, finger on crown pusher

Parmigiani Fleurier Tonda PF Minute Rattrapante Arctic Rose on edge of tray

Parmigiani Fleurier Tonda PF Minute Rattrapante Arctic Rose on wrist, arms crossed

Parmigiani Fleurier Tonda PF Minute Rattrapante Arctic Rose lug profile

Parmigiani Fleurier Tonda PF Minute Rattrapante Arctic Rose on wrist, finger on pusher

Parmigiani Fleurier часы до 50 000$ швейцарские часы
