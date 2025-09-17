Platinum 321 — вершина коллекции Speedmaster Moonwatch

В 2019 году Omega не только представила юбилейные модели Speedmaster Apollo 11 к 50-летию высадки на Луну, но и вернула легендарный калибр 321.

21 июля того же года, ровно через 50 лет после того, как Speedmaster стал официальным «лунным» хронометром, бренд выпустил часы с этим механизмом в платиновом корпусе — Speedmaster Calibre 321 Platinum, реф. 311.93.42.30.99.001.

Omega Speedmaster Calibre 321 Platinum

За последние шесть лет Omega выпустила несколько вариаций Moonwatch. С 2019 года бренд представил обновлённую стандартную модель Moonwatch с калибром 3861, одну модель в золоте Canopus и две в золоте Moonshine, юбилейное издание Silver Snoopy Award к 55-летию, белый циферблат Speedmaster Professional, две двухцветные версии Moonwatch, новую модель First Omega in Space и Speedmaster Calibre 321 в нержавеющей стали и белом золоте. В данной статье мы сосредоточимся исключительно на моделях Moonwatch.

Калибр 3861

Omega обновила классическую модель Moonwatch после многих лет производства. Предыдущая версия с калибром 1861 и традиционным браслетом Speedmaster выпускалась почти 24 года с незначительными изменениями. Обновление, произведённое в Biel/Bienne, приблизило Moonwatch к оригинальной модели Professional, использованной на Луне (реф. 105.012 и 145.012).

Обновление включало новый дизайн корпуса, который уже применялся в юбилейных моделях Apollo 11 2019 года и Silver Snoopy Award, обновлённый механизм (3861) и новый браслет. Некоторые элементы уже использовались в ограниченных или специальных изданиях до 2021 года.

Введение калибра 321

С момента возвращения в 2019 году калибр 321 практически не изменялся. В текущей линейке Calibre 321 представлены только платиновый Moonwatch, стальная переиздание модели 105.003 «Ed White» (хотя более корректно назвать её «Gene Cernan») и модель в золоте Canopus Broad Arrow, основанная на оригинальном CK2915.

Часовые мастера Omega, работающие над этими тремя вариациями, трудятся отдельно от основных производственных линий на заводе в Biel/Bienne. Для этих часов выделена специальная мастерская, где также изготавливаются турбийоны.

Итоги по платиновому Moonwatch

Speedmaster Calibre 321 Platinum основан на оригинальной модели Speedmaster Professional реф. 105.012, но выполнен из роскошных материалов: платина (Pt950 с добавлением золота) для корпуса, а для циферблата использованы оникс и метеорит.

Omega выбрала двухслойный циферблат, чтобы воссоздать эффект ступенчатого циферблата, характерного для Speedmaster с 1957 по 1974 год. Нанесённые часовые метки из белого золота имеют форму, при которой они касаются как внешней части циферблата, так и центральной зоны.

Субциферблаты выполнены из лунного метеорита с углублённой поверхностью и обрамлены белым золотом. Особенность этой модели — насыщенный чёрный цвет ониксового циферблата.

Основан на калибре 321 второго поколения

Калибр 321 — единственный механизм Speedmaster, который использовался на Луне. Он происходит от механизма Lémania (обратите внимание на акцент «é») 27 CHRO C12, дебютировавшего в 1942 году. Omega начала разработку собственной версии этого механизма в 1946 году и назвала её калибром 321.

Этот колонно-рычажный хронограф имел винтовой баланс с частотой 18 000 полуколебаний в час, запас хода 44 часа и 17 камней. Он приводил в движение Speedmaster CK2915 с момента выхода в 1957 году и оставался в линейке до 1968 года, когда Omega заменила его на калибр 861 с кулачковым механизмом. Как и другие механизмы Omega того времени, 321 имел медное покрытие, а также существовало две «основные» версии.

Немецкое серебро

Механизм Speedmaster Platinum Calibre 321 основан на втором поколении калибра 321. Это легко определить по форме моста сцепления.

Асимметричный мост

В первом поколении Lémania мост сцепления был симметричным, а начиная со второго поколения (с 1964 года) — асимметричным. Это мост справа от колонного колеса на фото выше, окрашенный в своеобразный зелёноватый оттенок. Omega изготовила этот мост из немецкого серебра.

Золото Sedna вместо меди

Современный калибр 321 может казаться покрытым медью, как и оригинал, но на самом деле он выполнен из Sedna Gold — фирменного розового золота Omega.

Цены на калибр 321

Стоимость Speedmaster Calibre 321 в стали составляет €17 100, платиновый Moonwatch — €72 300 (или €107 500 с платиновым браслетом), а модель в золоте Canopus — €101 200.

Хотя версия в белом золоте с браслетом дороже, чем представленная здесь, платиновая модель — это именно вариация Moonwatch, а не дань уважения CK2915.

Кроме того, платиновый браслет стоит дороже, чем версия в Canopus Gold. Циферблат из оникса с метеоритовыми субциферблатами уникален — каждый субциферблат отличается по цвету и рисунку. Для многих коллекционеров платиновый Speedmaster Calibre 321 — это вершина коллекции Speedmaster.

Редкая модель

Точных данных о годовом производстве платинового Speedmaster Calibre 321 нет, но маловероятно, что Omega выпускает 1 000–2 000 таких механизмов в год, как было заявлено при презентации калибра в 2019 году.

Скорее всего, лишь небольшая часть из этого объёма приходится на платиновые и Canopus Gold модели. В то время как обычные Speedmaster часто встречаются на запястьях, современные часы с калибром 321 вне производства и бутиков можно увидеть только на специальных мероприятиях, посвящённых Speedmaster.

Конечно, существуют и более дорогие модели (например, Chrono Chime), но платиновый Speedmaster с ониксовыми элементами и калибром 321 — возможно, лучший трибьют классическому 42-миллиметровому Moonwatch. Считаете ли вы эту модель вершиной линейки Speedmaster Professional или предпочли бы другую? Поделитесь своим мнением в комментариях.