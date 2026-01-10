Победа над гравитацией с часами Zenith Defy Zero G Sapphire

Первоначально представленные в 2008 году, часы Zenith только что выпустили, возможно, самую впечатляющую версию механизма Zero G на сегодняшний день.

Защищённый эксклюзивными патентами и созданный на основе многолетних исследований, уникальный механизм Zero G воплощает неустанное стремление мануфактуры к хронометрическому совершенству. Раздвигая границы точности хронометрии, как это может только Zenith, часы с механизмом Zero G выходят за рамки традиционного турбийона, предлагая революционное устройство, обеспечивающее исключительную точность. Новые модели Zenith Defy Zero G Sapphire, представленные в рамках празднования 160-летия бренда, демонстрируют механизм Zero G как никогда ранее — в прозрачных и синих сапфировых корпусах с уникальными циферблатами из лазурита.

История и достижения Zenith в области точного хронометража

Zenith — одна из самых уважаемых мануфактур в мире часового искусства, получившая более 2 333 наград за точность хронометрии. В последние годы бренд представил две выдающиеся модели, подчеркивающие этот акцент: Zenith Calibre 135 Observatoire Limited Edition и более свежую Zenith G.F.J. Ключевым элементом, выделяющим эти часы, является механизм Zero G, который ставит их в высшую лигу по точности и дизайну.

При первом появлении в 2008 году в модели Zenith Defy Xtreme Zero-G, механизм стал настоящим прорывом, продолжая традиции бренда в области прецизионного часового искусства. В 2018 году для улучшения размеров корпуса и удобства ношения Zenith усовершенствовал дизайн Zero G, включая выпуск лимитированной серии в сотрудничестве с Swizz Beatz. Уменьшенный на 30%, механизм стал полностью восприниматься без компромиссов — именно этот дизайн лег в основу новых моделей Zenith Defy Zero G Sapphire.

Технология Zero G: превосходство над традиционным турбийоном

Механизм Zero G — это выдающееся достижение часового инжиниринга, значительно превосходящее турбийон. Цель классического турбийона — компенсировать действие гравитации на балансировочное колесо — наиболее подверженный внешним воздействиям и ключевой для изохронности и точности элемент. Турбийон вращает баланс на одной плоскости или оси, что частично нивелирует влияние гравитации.

Однако такой подход учитывает лишь одну ось (иногда совпадающую с осью циферблата, иногда наклонённую), и не решает проблему позиционных вариаций, с которыми сталкивается современный наручный хронометр. Турбийон изначально был разработан для карманных часов, которые обычно находились в одной или двух позициях. Для компенсации этого некоторые производители внедряли многоосевые турбийоны, вращающие баланс на двух и более осях, что улучшало стабильность, но не устраняло проблему полностью. Zenith же выбрала иной путь.

Принцип работы механизма Zero G: контроль гравитации

Вместо борьбы с различными позициями баланса, механизм Zero G их просто исключает. Он не противостоит гравитации — он её контролирует. Вдохновлённый морскими хронометрами, гироскопический модуль «Gravity Control» помещает баланс в подвес, который свободно вращается в зависимости от положения часов, обеспечивая постоянное горизонтальное положение баланса.

Результат — одна позиция независимо от ориентации часов, что позволяет добиться более точной регулировки и стабильного хронометрического показателя. Разработка оригинального Zero G заняла 7 лет, и Zenith преодолела сложнейшую задачу передачи крутящего момента на спусковой механизм через сложную систему конических зубчатых передач. Сейчас этот 139-компонентный модуль встроен в калибр Zenith El Primero 8812s, оснащённый высокочастотным механизмом 5 Гц с запасом хода 50 часов, отделанным синими и родированными мостами, а также лазерной гравировкой платинового противовеса модуля Zero G.

Дизайн и материалы корпуса Zenith Defy Zero G Sapphire

Особое внимание в новых моделях уделено корпусам из прозрачного и синего сапфира. Заимствуя форму предыдущих Defy Zero G, эти два 46-миллиметровых сапфировых корпуса усиливают визуальное восприятие часов, создавая динамичную и завораживающую игру света.

Механизм скелетонизирован, что позволяет полностью оценить работу модуля Zero G, а циферблат выполнен из лазурита, украшенного золотистыми включениями пирита, напоминающими звёздное небо. Слева на циферблате расположен индикатор малых секунд с плавным ходом, справа — индикатор запаса хода. Баланс циферблата, столь же утончённый, как и механизм, является ещё одним шедевром Zenith.

Итоги и значимость модели Zenith Defy Zero G Sapphire

За годы существования механизма Zero G было выпущено множество моделей, и эти две версии стали их вершиной. Механическая гениальность Zero G превосходит другие решения в области хронометрии, выступая эталоном точности, а сапфировые корпуса и лазуритовые циферблаты создают идеальную витрину для демонстрации этой инновации.

Не поступаясь ни дизайном, ни техническим исполнением, Zenith Defy Zero G Sapphire вновь подтверждает исключительные возможности мануфактуры Zenith. Стоимость часов составляет 207 500 долларов США, а тираж ограничен 10 экземплярами каждой модели.