Почему 2025 год стал необычным для Rolex

Если вы поклонник Rolex, последние пять лет однозначно были захватывающими.

Бренд регулярно появлялся в заголовках новостей, стимулировал рост цен на вторичном рынке и продолжал удерживать внимание больше, чем почти любой другой производитель часов. Однако такая доминация порождает ожидания, и в 2025 году это поставило коллекционеров в необычную ситуацию. Несмотря на продолжающийся успех Rolex, шаги бренда в этом году вызвали у некоторых коллекционеров недоумение.

Проще говоря, 2025 год стал странным для Rolex, и причины этого могут вас удивить. Ниже — экспертный разбор с точки зрения опытного коллекционера Rolex.

Особенности новинок: Rolex Land-Dweller

За несколько недель до выставки Watches & Wonders появились сомнительные утечки фотографий новой модели Rolex, что само по себе необычно. В прошлом утечки происходили, но не с такой близостью к дате запуска, учитывая репутацию компании, похожей на секретное подразделение. Достоверно неизвестно, были ли эти утечки преднамеренными, но если да, это ещё более сбивает с толку.

На фото новая модель Land-Dweller выглядела настолько неправдоподобно, что многие отнеслись к ней скептически. Однако вместе с ней появлялись и качественные изображения других новинок, таких как Daytona с бирюзовым циферблатом и GMT Master-II VTNR с зелёным циферблатом, что вызвало большой резонанс. Через несколько недель подтвердилось, что Land-Dweller — реальная модель, и весьма спорная.

Это необычные часы по нескольким причинам. Во-первых, это первая интегрированная браслетная модель Rolex с момента эпохи Gerald Genta и легендарной Oysterquartz ref. 5100 «Texano». Во-вторых, Land-Dweller — не просто обновлённый Datejust. В часах дебютировал новый высокочастотный механизм calibre 7135 с инновационным спуском Dynapulse на частоте 5 Гц, а также ряд патентов и использование кремниевых компонентов. Это задаёт новое техническое направление для бренда, которое, вероятно, распространится на другие модели.

Несмотря на запоздалость выхода на рынок интегрированных браслетов, Land-Dweller является важной вехой для Rolex и приобрёл особую популярность, даже несмотря на крайне ограниченную доступность у официальных дилеров. Девять месяцев спустя модель можно часто видеть на руках знаменитостей, например Леонардо ДиКаприо.

Эстетика часов вызвала неоднозначные отзывы. Циферблат кажется в моём понимании негармоничным и перегруженным деталями — лазерное тиснение сотовой текстуры и, что особенно спорно, арабские цифры 9 и 6 на циферблате в сочетании с увеличительным окошком даты на 3 часах выглядят непривычно для Rolex.

Современное состояние листов ожидания

Для всех посетителей бутиков Rolex последние годы лист ожидания стал почти синонимом бренда. Однако в 2025 году ситуация изменилась, хотя проблемы с доступностью остаются.

Главный фактор — баланс спроса и предложения. Несмотря на выпуск около 1,2 миллиона часов в год, количество наиболее востребованных моделей, таких как стальные Daytona, значительно ограничено. Точные цифры неизвестны, но ясно, что число ожидающих больше, чем доступных экземпляров, поэтому попасть в очередь неизбежно.

Тем не менее ситуация несколько улучшилась. Если вы поддерживаете контакт с официальным дилером, не просто регистрируетесь и исчезаете, вероятность получить «звонок» с предложением приобрести часы в течение 2–4 месяцев вполне реальна. Стальные модели Datejust 36 или Explorer II могут быть доступны сравнительно быстро, а иногда даже сразу после заказа.

Самые востребованные модели, напротив, по-прежнему крайне дефицитны. Из примерно 1800 официальных дилеров по всему миру некоторые получают минимальное количество GMT-Master II или Daytona ежегодно, и очередь на них огромна. Из-за этого за Land-Dweller придётся считаться с VIP-статусом и особым вниманием.

Хотя система листов ожидания имеет объективные недостатки и вызывает у некоторых раздражение, она по-прежнему работает, поддерживая определённый уровень дефицита и мотивацию покупателей.

Что произошло с юбилейными моделями?

2025 год был крупным для Rolex, но бренд не стал акцентировать внимание на ключевых юбилеях. В этом году исполнилось 80 лет Datejust — одной из самых важных и узнаваемых моделей Rolex. Старше Submariner, Datejust олицетворяет классические черты бренда: корпус Oyster, рифлёный безель, браслет Jubilee и окно даты с увеличительным стеклом Cyclops. Однако бренд не выпустил никакой значимой юбилейной модели, ограничившись лишь снятием декоративного циферблата с пальмовыми листьями с 36 мм версии. Вместо нового релиза вышла книга о Datejust, но этого оказалось недостаточно.

Не только Datejust отмечал юбилей. GMT-Master II исполнилось 70 лет, если считать с запуска оригинальной модели GMT-Master. В этом году появилась полнобелая золотая версия VTNR с левосторонним заводом и керамическим циферблатом, но она не была представлена как юбилейная. При этом стальной вариант продолжает выпускаться, что добавляет странности в логику новых релизов.

Самый недооценённый релиз Rolex 2025 года

Модель 1908, пришедшая на смену линии Cellini в 2023 году, продолжает оставаться в тени популярности. В 2024 году появился новый гильошированный циферблат на платиновой версии, но общих инноваций и смелых концепций пока мало. Это упущение, учитывая потенциал 1908 для сложных усложнений.

Однако в этом году дебютировал браслет Settimo из жёлтого золота — изящная версия с семью звеньями, созданная специально под 1908. Он тоньше и элегантнее классического Jubilee, с скрытой застёжкой, что делает часы одновременно менее формальными и в то же время статусными благодаря цельнозолотому исполнению. Этот браслет мог бы значительно повысить привлекательность модели, но с момента анонса о нём практически не слышно и мало кому удаётся увидеть его вживую.

Причины могут быть связаны с ограниченной доступностью или высокой ценой около $30,000, а также конкуренцией на рынке. Тем не менее, браслет Settimo — образец дизайнерской работы Rolex.

Новое направление: аксессуары Rolex

Если повезло купить Rolex у официального дилера, можно было получить разные фирменные подарки — кепки, кошельки или зонт. Однако в 2025 году марка сделала шаг вперёд и запустила собственную линейку аксессуаров.

Среди них — настольные часы Submariner стоимостью $10,270 и набор запонок за $5,800, выполненные из жёлтого золота, Everose или белого золота в разных стилях. Это новый для бренда сегмент, поскольку ранее он специализировался исключительно на часах. Несмотря на сомнения относительно популярности таких товаров, они подчёркивают приверженность владельца Rolex стилю и подчеркнут статус.

Есть мнение, что если аксессуары будут долго залеживаться у дилеров, они могут стать своего рода торговой монетой в очереди на часы.

Отдельно стоит упомянуть скандал, вызванный настольными часами Rolex Дональда Трампа, но это отдельная тема.

Итоговые мысли

Многие знакомы с моей страстью к Rolex, но я всегда оцениваю бренд объективно, учитывая его сильные и слабые стороны. В целом 2025 год стал позитивным для Rolex, задав ряд интересных ориентиров, особенно с точки зрения технологий, заложенных в Land-Dweller.

Часовая индустрия меняется, и Rolex остаётся одним из ключевых игроков. Управлять такой крупной компанией сложно, и эффекты изменений проявляются не сразу. Перспективы бренда остаются многообещающими, а 2025 год — важной, хоть и необычной главой в его истории.

Впереди много неизвестного, и, возможно, следующий год станет ещё более интересным. Останется только наблюдать.