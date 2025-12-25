Главная » Обзор часов

Почему 2025 год стал необычным для Rolex

Если вы поклонник Rolex, последние пять лет однозначно были захватывающими.

Бренд регулярно появлялся в заголовках новостей, стимулировал рост цен на вторичном рынке и продолжал удерживать внимание больше, чем почти любой другой производитель часов. Однако такая доминация порождает ожидания, и в 2025 году это поставило коллекционеров в необычную ситуацию. Несмотря на продолжающийся успех Rolex, шаги бренда в этом году вызвали у некоторых коллекционеров недоумение.

Проще говоря, 2025 год стал странным для Rolex, и причины этого могут вас удивить. Ниже — экспертный разбор с точки зрения опытного коллекционера Rolex.

Особенности новинок: Rolex Land-Dweller

rolex land dweller 40 rolesor wrist 2

За несколько недель до выставки Watches & Wonders появились сомнительные утечки фотографий новой модели Rolex, что само по себе необычно. В прошлом утечки происходили, но не с такой близостью к дате запуска, учитывая репутацию компании, похожей на секретное подразделение. Достоверно неизвестно, были ли эти утечки преднамеренными, но если да, это ещё более сбивает с толку.

На фото новая модель Land-Dweller выглядела настолько неправдоподобно, что многие отнеслись к ней скептически. Однако вместе с ней появлялись и качественные изображения других новинок, таких как Daytona с бирюзовым циферблатом и GMT Master-II VTNR с зелёным циферблатом, что вызвало большой резонанс. Через несколько недель подтвердилось, что Land-Dweller — реальная модель, и весьма спорная.

rolex land dweller 40 platinum

Это необычные часы по нескольким причинам. Во-первых, это первая интегрированная браслетная модель Rolex с момента эпохи Gerald Genta и легендарной Oysterquartz ref. 5100 «Texano». Во-вторых, Land-Dweller — не просто обновлённый Datejust. В часах дебютировал новый высокочастотный механизм calibre 7135 с инновационным спуском Dynapulse на частоте 5 Гц, а также ряд патентов и использование кремниевых компонентов. Это задаёт новое техническое направление для бренда, которое, вероятно, распространится на другие модели.

rolex land dweller 40 rolesor movement caseback

Несмотря на запоздалость выхода на рынок интегрированных браслетов, Land-Dweller является важной вехой для Rolex и приобрёл особую популярность, даже несмотря на крайне ограниченную доступность у официальных дилеров. Девять месяцев спустя модель можно часто видеть на руках знаменитостей, например Леонардо ДиКаприо.

Эстетика часов вызвала неоднозначные отзывы. Циферблат кажется в моём понимании негармоничным и перегруженным деталями — лазерное тиснение сотовой текстуры и, что особенно спорно, арабские цифры 9 и 6 на циферблате в сочетании с увеличительным окошком даты на 3 часах выглядят непривычно для Rolex.

Современное состояние листов ожидания

watches and wonders 2025 rolex queue

Для всех посетителей бутиков Rolex последние годы лист ожидания стал почти синонимом бренда. Однако в 2025 году ситуация изменилась, хотя проблемы с доступностью остаются.

Главный фактор — баланс спроса и предложения. Несмотря на выпуск около 1,2 миллиона часов в год, количество наиболее востребованных моделей, таких как стальные Daytona, значительно ограничено. Точные цифры неизвестны, но ясно, что число ожидающих больше, чем доступных экземпляров, поэтому попасть в очередь неизбежно.

rolex daytona 126500ln front

Тем не менее ситуация несколько улучшилась. Если вы поддерживаете контакт с официальным дилером, не просто регистрируетесь и исчезаете, вероятность получить «звонок» с предложением приобрести часы в течение 2–4 месяцев вполне реальна. Стальные модели Datejust 36 или Explorer II могут быть доступны сравнительно быстро, а иногда даже сразу после заказа.

Самые востребованные модели, напротив, по-прежнему крайне дефицитны. Из примерно 1800 официальных дилеров по всему миру некоторые получают минимальное количество GMT-Master II или Daytona ежегодно, и очередь на них огромна. Из-за этого за Land-Dweller придётся считаться с VIP-статусом и особым вниманием.

Rolex Explorer II 226570

Хотя система листов ожидания имеет объективные недостатки и вызывает у некоторых раздражение, она по-прежнему работает, поддерживая определённый уровень дефицита и мотивацию покупателей.

Что произошло с юбилейными моделями?

2025 год был крупным для Rolex, но бренд не стал акцентировать внимание на ключевых юбилеях. В этом году исполнилось 80 лет Datejust — одной из самых важных и узнаваемых моделей Rolex. Старше Submariner, Datejust олицетворяет классические черты бренда: корпус Oyster, рифлёный безель, браслет Jubilee и окно даты с увеличительным стеклом Cyclops. Однако бренд не выпустил никакой значимой юбилейной модели, ограничившись лишь снятием декоративного циферблата с пальмовыми листьями с 36 мм версии. Вместо нового релиза вышла книга о Datejust, но этого оказалось недостаточно.

Rolex Datejust 36 126234 Bright Blue 11

Не только Datejust отмечал юбилей. GMT-Master II исполнилось 70 лет, если считать с запуска оригинальной модели GMT-Master. В этом году появилась полнобелая золотая версия VTNR с левосторонним заводом и керамическим циферблатом, но она не была представлена как юбилейная. При этом стальной вариант продолжает выпускаться, что добавляет странности в логику новых релизов.

Самый недооценённый релиз Rolex 2025 года

Модель 1908, пришедшая на смену линии Cellini в 2023 году, продолжает оставаться в тени популярности. В 2024 году появился новый гильошированный циферблат на платиновой версии, но общих инноваций и смелых концепций пока мало. Это упущение, учитывая потенциал 1908 для сложных усложнений.

rolex gmt master ii ceramic dial 2

Однако в этом году дебютировал браслет Settimo из жёлтого золота — изящная версия с семью звеньями, созданная специально под 1908. Он тоньше и элегантнее классического Jubilee, с скрытой застёжкой, что делает часы одновременно менее формальными и в то же время статусными благодаря цельнозолотому исполнению. Этот браслет мог бы значительно повысить привлекательность модели, но с момента анонса о нём практически не слышно и мало кому удаётся увидеть его вживую.

Причины могут быть связаны с ограниченной доступностью или высокой ценой около $30,000, а также конкуренцией на рынке. Тем не менее, браслет Settimo — образец дизайнерской работы Rolex.

Новое направление: аксессуары Rolex

rolex 1908 settimo bracelet combo

Если повезло купить Rolex у официального дилера, можно было получить разные фирменные подарки — кепки, кошельки или зонт. Однако в 2025 году марка сделала шаг вперёд и запустила собственную линейку аксессуаров.

rolex 1908 settimo 1

Среди них — настольные часы Submariner стоимостью $10,270 и набор запонок за $5,800, выполненные из жёлтого золота, Everose или белого золота в разных стилях. Это новый для бренда сегмент, поскольку ранее он специализировался исключительно на часах. Несмотря на сомнения относительно популярности таких товаров, они подчёркивают приверженность владельца Rolex стилю и подчеркнут статус.

Есть мнение, что если аксессуары будут долго залеживаться у дилеров, они могут стать своего рода торговой монетой в очереди на часы.

rolex desk clock submariner date jpg

Отдельно стоит упомянуть скандал, вызванный настольными часами Rolex Дональда Трампа, но это отдельная тема.

Итоговые мысли

Многие знакомы с моей страстью к Rolex, но я всегда оцениваю бренд объективно, учитывая его сильные и слабые стороны. В целом 2025 год стал позитивным для Rolex, задав ряд интересных ориентиров, особенно с точки зрения технологий, заложенных в Land-Dweller.

rolex cufflinks

Часовая индустрия меняется, и Rolex остаётся одним из ключевых игроков. Управлять такой крупной компанией сложно, и эффекты изменений проявляются не сразу. Перспективы бренда остаются многообещающими, а 2025 год — важной, хоть и необычной главой в его истории.

Rolex HQ Geneva

Впереди много неизвестного, и, возможно, следующий год станет ещё более интересным. Останется только наблюдать.

