Почему двухрегистровые хронографы не очень удобны

Я думаю, что мало кто будет спорить с тем, насколько эстетично выглядят хронографы с двумя счётчиками.

Будь то вертикальная или горизонтальная компоновка, дизайн по своей сути симметричен, что нравится большинству поклонников симметричных часов. Трёхсчётчиковые хронографы могут быть более сложными. Хотя, на мой взгляд, большинство предпочитает расположение счётчиков в позициях 3, 6 и 9 часов, сохраняя симметрию, традиционная компоновка Valjoux 7750 с счётчиками в позициях 12, 6 и 9 часов смещает визуальный вес на одну сторону, и поэтому многим она не нравится.

Однако моя главная претензия к хронографам касается не визуального оформления, а функциональности. Несмотря на то, что хронографы с двумя счётчиками могут выглядеть очень красиво, они не слишком функциональны, так как часто жертвуют 12-часовым или дополнительным счётчиком ради эстетики. Механические часы уже не являются необходимостью, но их инструментальное происхождение должно иметь приоритет, и бренды должны выпускать больше хронографов с 12-часовым счётчиком!

Моя критика большинства двухсчётниковых хронографов связана не с их внешним видом, а с тем, что большинство из них способны измерять события только до 30 минут. Хотя это может быть полезно для некоторых задач, я считаю, что большинство событий, которые я хочу засечь с помощью хронографа, длятся дольше 30 минут. Отслеживание времени пробежек, измерение времени тренировок, споры с супругой о том, сколько времени занимает сборка мебели из IKEA… Всё это обычно занимает больше получаса. События длительностью менее 30 минут или от 30 минут до часа лучше отслеживать с помощью вращающегося безеля, поэтому мои дайверские часы чаще всего служат мне кухонными!

Кроме того, я считаю, что для событий менее 30 минут лучше подходит таймер обратного отсчёта, а не хронограф (отличный повод для часов с будильником). Для таймеров я чаще использую телефон или смарт-часы, так как они лучше справляются с этой задачей.

Я большой поклонник активного использования часов. Думаю, все согласятся, что часы нужно носить, но я имею в виду именно их использование по назначению, пусть даже отдалённо. Есть дайверские часы? Наденьте их для плавания (вращающийся безель отлично подходит для отслеживания темпа при плавании в бассейне). Есть GMT-часы? Используйте их хотя бы раз в поездке в другой часовой пояс.

С хронографом я хочу иметь возможность засекать время! Хочу брать его на пробежки, использовать для ведения тренировочного дневника и выигрывать споры с супругой! 30 минут в этих случаях постоянно оказывается недостаточно, поэтому многие замечательные часы попадают в мой гипотетический «чёрный список».

Неспособность измерять прошедшие часы делает этот список, к сожалению, довольно большим в моих глазах. Многие хронографы микро- и независимых брендов отпадают, например, серия Nivada Grenchen Chronomaster. Тройные календари Zenith тоже не подходят, так как измеряют максимум 60 минут. Jaeger-LeCoultre Triple Calendar — великолепные часы, но, к сожалению, тоже не подходят.

Меня также раздражает распространение кварцевых или мехакварцевых хронографов с индикатором 24-часового/день-ночь в одном из счётчиков. Мне мало пользы от индикатора день-ночь, а тот факт, что некоторые бренды убирают бегущие секунды, оставляя только минуты хронографа и 24-часовой индикатор, явно показывает, что дизайн ориентирован на эстетику, а не на функциональность.

Я понимаю, что в основном мы покупаем часы ради их эстетической красоты, но меня сильно расстраивает, когда часы в моей коллекции остаются неиспользованными и, следовательно, не носятся. У меня есть хронограф Baltic с механизмом ST1901, и хотя он тоже очень красив, я ношу его нечасто именно по этой причине.

Недавно я начал понимать, почему так происходит. С появлением множества независимых брендов не было доступного механизма хронографа с 12-часовым счётчиком. Механизм Sea-Gull ST1901 — отличный вариант для начального уровня, а Sellita предлагает несколько более премиальных решений. Однако у Sellita есть и трёхсчётниковый 12-часовой хронографический калибр в различных конфигурациях.

Я не думаю, что существует значительная разница в стоимости между двухсчётниковым и трёхсчётниковым хронографическим механизмом Sellita, учитывая розничные цены часов с этими механизмами. Так что оправданий нет! Уверен, где-то есть данные о том, что двухсчётниковые хронографы продаются лучше, чем трёхсчётниковые, но с точки зрения возможности относительно легко собрать трёхсчётниковый хронограф — это вполне реально.

Многие часы, которые я вижу, — это также модели в стиле ретро, возрождающие референсы с двумя счётчиками и 30-минутным хронографом. Ради исторической точности я понимаю это. Однако, если взять винтажные хронографы 1960-х годов, то в том же периоде существовали и трёхсчётниковые модели! Так что есть прецеденты для выпуска и таких.

Как я уже говорил, моя проблема не в том, что один дизайн лучше другого, а в том, что хочется иметь возможность засекать события дольше 30 минут. В идеале — более часа. Я видел хронографы с 6-часовым счётчиком (например, ETA калибр C01.211, используемый в некоторых часах Swatch и Tissot), но из-за особенностей нашего восприятия времени большинство часов с часовыми счётчиками имеют 12-часовой тотализатор.

Некоторые часы решают эту задачу с помощью двухсчётниковой компоновки, например, Omega Two Counter Speedmasters (’57, Chronoscope, Pilot) и Blancpain Air Command. Механизмы серии Omega 99XX объединяют часы и минуты хронографа на одном субдиске, что позволяет считывать прошедшее время так же, как текущее время суток. В моделях Blancpain Air Command убран бегущий секундный счётчик, что делает циферблат более сбалансированным, но лишает возможности визуально определить, что часы работают.

Также существует множество хронографов TAG Heuer с бегущими секундами на позиции «6 часов», где счётчик расположен на одном уровне и того же цвета, что и остальной циферблат, служа скорее индикатором работы часов, чем точным отсчётом времени. Часы с хронографом и часовыми и минутными счётчиками чётко разделены контрастными субдисками, создавая видимость двухсчётниковой компоновки без ущерба для бегущих секунд. Многие симметричные трёхсчётниковые механизмы на базе Valjoux или Lemania имеют бегущие секунды на «9 часов», что усложняет удаление этого счётчика и сохранение симметрии.

Omega, Blancpain и TAG Heuer — крупные бренды с бюджетами на разработку и доработку механизмов для симметричной компоновки. Возможно, скоро Sellita разработает двухсчётниковый 12-часовой горизонтальный хронограф для массового рынка (калибры SW500 BV c имеют вертикальную двухсчётниковую компоновку с 12-часовым счётчиком, что могло бы стать отличной основой для «бычьей головы»).

Я понимаю, что у меня есть немало вариантов 12-часовых хронографов, но многие из них слишком крупные, слишком дорогие или просто не нравятся мне с точки зрения дизайна. Механические 12-часовые хронографы размером менее 40 мм и по разумной цене встречаются редко. Хотя многие небольшие бренды отлично справляются с дизайном и размерами, более широкое предпочтение двухсчётниковых 30-минутных хронографов меня немного огорчает, ведь один дополнительный счётчик на «6 часов» не испортил бы дизайн.

Поэтому, пожалуйста, бренды, я настоятельно прошу вас начать выпускать больше 12-часовых хронографов. Они более практичны и могут быть не менее эффектными, чем их двухсчётниковые аналоги. Я уверен, что это повысит вовлечённость владельцев и их использование часов, что только укрепит нашу связь с ними.

Исключение я сделаю для флайбэк и ратрапант хронографов, так как флайбэк ориентирован на быстрое последовательное измерение событий, а ратрапант — на сравнение двух событий (например, двух автомобилей на финише). Для них важнее измерять короткие события, поэтому возможность засекать более 30 минут не так актуальна. И, если кому интересно, я придерживаюсь мнения, что «compax» означает «усложнение», поэтому избегаю терминов «би/три-компакс» при описании хронографов.