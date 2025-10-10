Почему нестандартные размеры ушек стоят того, чтобы с ними возиться

Я готов поспорить, что почти у каждого хотя бы немного опытного коллекционера часов есть контейнер с запасными ремешками, и я бы даже поставил дополнительную ставку на то, что большинство из них имеют стандартную ширину ушек — то есть 18 мм, 20 мм, 22 мм и так далее.

Моя уверенность в этом основана на том, сколько обсуждений в интернете возникает каждый раз, когда какой-либо бренд выпускает часы с нестандартной шириной ушек, и сколько людей жалеют, что не выбрали «стандартный» размер. Тем, кто держится за свои 20-миллиметровые нейлоновые ремешки, прошу выслушать меня.

Нестандартная или нечётная ширина ушек часто говорит мне о том, что бренд ставил во главу угла общий дизайн и комфорт ношения, а не стремился соответствовать популярным стандартам. К сожалению для моей статьи, Google AI дал очень хорошее и тонкое объяснение на вопрос «какие идеальные размеры часов?», но, как и в случае с моими рыночными предположениями о хронографах с двумя счётчиками, я уверен, что у многих брендов есть данные о продажах, которые показывают, что диаметр корпуса 39 мм с ушками 20 мм — одни из самых популярных размеров. Многие из таких часов действительно отличные, у меня даже есть пара таких моделей. Однако, по моему опыту, часы с менее стандартной шириной ушек часто делают ставку на эстетику и физическое восприятие, а не на угождение массовому вкусу.

Позвольте мне объяснить свою позицию

Начну защиту своей точки зрения с часов с шириной ушек 19 мм. 19 мм достаточно распространённый размер, и я готов поспорить, что многие опытные коллекционеры хотя бы раз владели часами с ушками 19 мм, а значит, и ремешками такого размера. От Speedmaster «First Omega In Space» до, к сожалению, снятого с производства среднего Jaeger-LeCoultre Reverso Duo, а также множества моделей Grand Seiko и Longines — все они часто имеют ушки 19 мм, просто они не так распространены, как 20 мм. Оригинальный Omega Speedmaster CK2915 имел ушки 19 мм, и, на мой взгляд, он выглядит более пропорционально, чем современный Speedmaster.

У Grand Seiko для сравнения подойдут относительно недавно выпущенные модели SBGH347 и SBGH349. По сути, это одни и те же часы, но SBGH349 имеет диаметр 40 мм, расстояние ушко-ушко 46,6 мм, толщину 13 мм и ушки 20 мм. Модель SBGH347 — 37 мм в диаметре, 44,6 мм ушко-ушко, 13,3 мм толщиной и ушки 19 мм. Сравнивая их рядом, я гораздо больше предпочитаю эстетику SBGH347, так как ушки кажутся пропорционально длиннее относительно диаметра корпуса, а ширина ушек выглядит более уместной для головы часов.

SBGH349, напротив, кажется сделанным для тех, кто ищет более крупные часы, но при этом хочет, чтобы они подходили для широкого диапазона запястий… Из-за этого страдают пропорции. Ушки кажутся слишком короткими для корпуса, а браслет — слишком узким. На запястье личные предпочтения в комфорте могут склонить чашу весов в ту или иную сторону, но, несмотря на небольшое увеличение толщины, SBGH347 кажется мне более гармонично пропорционированным.

Фокус на Rolex

Оставаясь на ушках 19 мм, одним из дизайнов, который, на мой взгляд, выигрывает от нестандартной ширины ушек, является Rolex Explorer I 124270. Хотя это совершенно другое поколение, оригинальный Explorer II ref. 1655 для меня — очень эстетически приятный дизайн, где пропорции кажутся идеальными. Explorer I того же периода (ref. 1016) выглядит так, будто ушки слишком широки для корпуса, что создаёт эффект «манжеты» при ношении многих часов Rolex.

Когда в 2021 году Rolex анонсировал возвращение 36-миллиметрового Explorer I, радость была омрачена коллективным недовольством из-за ушек 19 мм. Когда я впервые примерил эти часы, я был полностью покорён — это, пожалуй, самый пропорциональный 36-миллиметровый Rolex, который я когда-либо примерял (драматическое сужение браслета тоже сыграло свою роль). Идея о том, что Rolex всегда медленно, но верно совершенствует свои продукты, была мне не нова, но именно при первом контакте с ref. 124270 Explorer I эта мысль меня по-настоящему зацепила, и я в основном приписываю это переработанным пропорциям корпуса и браслета.

До сих пор я сосредоточился на самой распространённой нечётной ширине ушек, но был удивлён с нескольких сторон, когда начал изучать и владеть своими первыми часами Cartier. Большинство брендов публикуют ширину ушек своих моделей на официальных сайтах. В отличие от них, Cartier этого не делает, и до недавнего времени найти ремешки на замену было проблематично, если не обращаться к мастерам по индивидуальному заказу. Тем не менее, я обратил внимание на средний размер Tank Américaine, выпущенный в 2017 году.

Мой личный опыт

Как и в случае с TAG Heuer несколько лет назад, найти средние модели Cartier в США было задачей не из лёгких. Лишь во время первой поездки в Париж с супругой мне удалось найти такие часы! Выгодный курс евро к доллару — вот и всё, что потребовалось, чтобы решиться на покупку. Я был рад найти и новые ремешки, и, вернувшись домой, измерил ширину ушек. Мне показалось, что глаза меня обманывают, но она действительно составляет ровно 15,5 мм.

Я пробовал ремешки 16 мм, которые можно натянуть, и 15 мм, которые оставляют небольшой зазор между корпусом и ремешком. При ширине 15,5 мм заводской ремешок выглядит идеально и действительно сильно влияет на комфорт ношения. Думаю, чтобы по-настоящему раскрыть потенциал этих часов, мне придётся заказать ремешки на заказ или оригинальные, так как любое отклонение от дизайна Cartier будет, по моему мнению, несправедливо по отношению к часам. Никто, наверное, не сомневался, но Cartier явно знает толк в создании красивых и удобных часов.

Как я уже упоминал TAG Heuer, ещё одним примером нестандартной ширины ушек являются 39-миллиметровые Carrera Glassbox. В отличие от Cartier, TAG Heuer публикует ширину ушек своих часов, и у Carrera Glassbox она составляет 20,7 мм. Аналогично Cartier, можно поставить 20-миллиметровый ремешок, если не смущает небольшой зазор, или с трудом натянуть 21-миллиметровый. Особенно на металлическом браслете часы выглядят пропорционально и комфортно сидят на запястье.

Могли бы TAG Heuer упростить себе и нам жизнь, придерживаясь стандартных 20 мм? Конечно. Но, несмотря на все этапы, через которые проходит крупный бренд при выпуске часов, они решили не идти на компромисс с дизайном и оставили нестандартную ширину ушек 20,7 мм.

Заключительные мысли

Поклонники старого Top Gear (легендарного британского трио) наверняка помнят, как ведущие часто жаловались на то, что автопроизводители идут на компромиссы из-за чрезмерно усердных бухгалтеров. Иногда же случалось, что бренд позволял выпустить чрезмерно продуманный продукт, ориентированный на энтузиастов. Хотя нестандартные размеры ушек — это не инженерная проблема, для меня они символизируют, что дизайнер или команда имели непоколебимое видение часов и хотели добиться идеальных пропорций для своей задумки. Благодаря этому непоколебимому видению, я считаю, что именно такие часы являются одними из самых эстетичных и комфортных, с которыми я сталкивался за время своего увлечения.

Мне кажется, что мы часто закрываем глаза на часы с интегрированным браслетом или ремешком, ведь их интеграция — часть дизайна. Почему бы не проявить такое же понимание к часам с менее распространённой шириной ушек? Конечно, есть исключения из моего правила, но для меня это ситуация типа «все квадраты — прямоугольники, но не все прямоугольники — квадраты». В любом случае, в следующий раз, когда вы увидите нестандартную ширину ушек в новой модели, если вам нравится дизайн, обязательно примеряйте часы, прежде чем отказываться из-за несовместимости с вашими ремешками. Возможно, это одни из самых комфортных часов, которые вы когда-либо надевали на запястье.