Почему я до сих пор восхищён Zenith G.F.J. Calibre 135

Когда я впервые увидел Zenith G.F.J. Calibre 135 на выставке Watches and Wonders в Женеве в начале этого года, меня буквально поразило это творение.

Прошло более полугода, и проведя с G.F.J. значительно больше времени, я по-прежнему влюблён в них. Это серьёзный претендент на звание лучших часов года, что особенно примечательно на фоне масштабного 2025 года для Zenith, когда бренд из Ле Локля отмечает своё 160-летие множеством специальных релизов.

Краткая историческая справка

Аббревиатура G.F.J. расшифровывается как Georges Favre-Jacot — предприимчивый часовщик, основавший Zenith в 1865 году. Его цель была амбициозной — создать «идеальные часы». Для этого он применил методичный и инновационный подход: Zenith стала одной из первых полностью вертикально интегрированных мануфактур в часовой индустрии, объединив все этапы производства под одной крышей. Это отражено и в конструкции Zenith G.F.J., которая демонстрирует множество аспектов мастерства Zenith в едином гармоничном образе, а также раскрывает новые грани часового искусства, которые Zenith не показывала давно.

Перенесёмся на несколько лет вперёд после основания бренда: Zenith уже участвовала в конкурсах точности хронометров, стремясь к хронометрическому совершенству. Компания начала эти испытания ещё в 1897 году, и за всю историю её механизмы завоевали рекордные 2333 приза за точность — больше, чем у любого другого бренда. Особое значение имел не El Primero, как можно было бы предположить, а калибр 135, разработанный специально для участия в конкурсах точности в обсерваториях Невшателя, Женевы и Безансона.

Производившийся с 1949 по 1962 год, калибр 135 выиграл 235 призов за хронометрию — рекорд в истории часового дела. В 2022 году он получил кратковременное возрождение: Zenith совместно с финским мастером Кари Вуотиляйненом и аукционным домом Phillips выпустили ограниченную серию из 11 часов с новыми старыми запасами калибра 135 для обсерваторных испытаний. Однако цена этих моделей превышала 100 000 швейцарских франков, что делало их недоступными для большинства коллекционеров. И вот в 2025 году Zenith представила G.F.J., полностью возродивший калибр 135 и адаптировавший его к XXI веку.

Возвращение калибра 135

Новый калибр 135 сохранил размеры и общий дизайн исторического механизма, но это не простое воспроизведение. Во-первых, теперь он оснащён 72-часовым ручным заводом — значительное улучшение по сравнению с оригиналом, у которого было 40 часов запаса хода. Появилась функция остановки секундной стрелки (хак), облегчающая точную установку времени, а баланс защищён камнями на пружинных установках.

Сохранились характерные черты 50-х годов: двойной стрелочный регулятор, спираль Брегу, частота 2,5 Гц и, что особенно примечательно, огромный баланс диаметром 13 мм — важный элемент для достижения призовой точности. Современный калибр 135 регулируется с точностью ±2 секунды в сутки и сертифицирован COSC.

Самое заметное отличие — отделка. Вместо традиционных «женевских волн» (côtes de Genève) мосты украшены гильошированным узором в виде кирпичиков, вдохновлённым фасадом мануфактуры Zenith с красно-белой кирпичной кладкой. Это отсылка к 160-летнему зданию, но эффект выглядит современно и мастерски. Неизвестно, выполнен ли гильоше вручную или машиной, но результат впечатляет.

Изящный циферблат

История продолжается на обратной стороне часов, где проявляется ещё один аспект Zenith — искусство métiers d’art. Именно циферблат G.F.J. покорил меня с первого взгляда. Он состоит из трёх материалов:

Внешнее кольцо с тем же кирпичным гильоше, что и на механизме, выполнено в синем цвете.

Тонкие накладные индексы из 18-каратного белого золота, которые вместе с гильоше создают удивительную игру света.

Основная часть циферблата — цельный кусок лазурита. Хотя часы отсылают к дизайну и технологиям 50-х, каменные циферблаты сейчас в тренде, что делает выбор очень своевременным. Zenith использовала лазурит с минимальными включениями, обеспечивая насыщенный синий цвет с тонкими вариациями, благодаря чему каждый G.F.J. уникален.

Малый секундный счётчик в положении «6 часов» выполнен из синего окрашенного перламутра. Я не встречал перламутр с таким глубоким оттенком, и сочетание его с натуральным камнем в мужских классических часах — смелое решение, но итоговый циферблат смотрится гармонично. Синий — фирменный цвет Zenith, и большинство моделей к 160-летию бренда подчёркивают именно этот оттенок, символизирующий связь с небом и стремление к точности.

Циферблат выполнен с исключительной тщательностью. Как я отмечал в апреле, рассмотрев часы под лупой, детали гильоше, индексов, печати и стрелок впечатляют — уровень Holy Trinity. В G.F.J. чувствуется дух Calatrava, но с лёгким расслабленным акцентом.

Корпус и браслет

Весь этот великолепный синий ансамбль заключён в роскошный корпус из платины диаметром 39 мм и толщиной 10,5 мм. Корпус имеет ступенчатый безель и изогнутые ступенчатые ушки с чередованием матовых и полированных поверхностей — последние особенно эффектны.

Платина придаёт часам ощутимый вес на запястье, который можно увеличить, выбрав опциональный платиновый браслет с семизвенным дизайном, повторяющим кирпичный узор центральных звеньев. Хотя Zenith не раскрывает стоимость браслета, по надёжным данным, он более чем удваивает цену часов… и вес тоже.

В стандартной комплектации часы идут на тёмно-синем ремешке из кожи аллигатора с платиновой застёжкой, украшенной тем же кирпичным гильоше — элегантное решение. Кроме того, в комплект входят два дополнительных ремешка из телячьей кожи: гладкий чёрный и тёмно-синий «Saffiano». Все три ремешка оснащены быстросъёмными пружинными шпильками для удобной замены. Zenith заслуживает похвалы за такой комплект.

Итоговые впечатления

Очевидно, что мне нравятся эти часы. Они представляют собой цельное и гармоничное воплощение истории и будущего Zenith. Вечный классический дизайн сочетается с сдержанной смелостью и уникальным сочетанием материалов циферблата. Возрождённый калибр 135 отсылает к наследию бренда, но не копирует его — он переосмыслен. Сегодня Zenith известна в основном своими высокочастотными хронографами и крупными спортивными моделями, поэтому появление сдержанных классических часов с ручным заводом и натуральным каменным циферблатом — приятное разнообразие.

Особенно интересно, что Zenith позиционирует G.F.J. как совершенно новую коллекцию, что даёт надежду на появление новых вариаций дизайна. Хотя я большой поклонник синего варианта и платины, уже думаю, как бы оправдать покупку. Было бы здорово увидеть версию с циферблатом из оникса, чёрным перламутром и стальным корпусом. Мечтать не вредно.

Цена и доступность Zenith G.F.J. Calibre 135

Zenith G.F.J. Calibre 135 выпускается ограниченной серией из 160 экземпляров и уже доступен в бутиках Zenith и на официальном сайте бренда.

Параметр Характеристика Бренд Zenith Модель G.F.J. Calibre 135 Референс 40.1865.0135/51.C200 Размеры корпуса 39,15 мм (диаметр) x 10,5 мм (толщина) x 45,75 мм (длина по ушкам) Материал корпуса Платина 950 Водозащита 50 метров Стекло Сапфировое спереди и сзади Циферблат Лазурит, синий окрашенный перламутр, кирпичный гильоше Ремешок Тёмно-синий аллигатор с платиновой застёжкой, чёрный гладкий телячий, синий «Saffiano» телячий Опциональный браслет Платиновый семизвенный браслет Механизм Калибр 135, мануфактурный, ручной завод, сертификация COSC Запас хода 72 часа Функции Часы, минуты, малая секундная стрелка Доступность Ограниченная серия 160 штук Цена От £44,900 / US$49,900

Данный обзор подчёркивает уникальность Zenith G.F.J. Calibre 135 как сочетания исторического наследия и современных технологий, что делает эти часы важным событием в мире высокой часовой моды.