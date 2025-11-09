Почему я до сих пор восхищён Zenith G.F.J. Calibre 135

Когда я впервые увидел Zenith G.F.J. Calibre 135 на выставке Watches and Wonders в Женеве в начале этого года, меня буквально поразило это творение.
Прошло более полугода, и проведя с G.F.J. значительно больше времени, я по-прежнему влюблён в них. Это серьёзный претендент на звание лучших часов года, что особенно примечательно на фоне масштабного 2025 года для Zenith, когда бренд из Ле Локля отмечает своё 160-летие множеством специальных релизов.
Краткая историческая справка
Аббревиатура G.F.J. расшифровывается как Georges Favre-Jacot — предприимчивый часовщик, основавший Zenith в 1865 году. Его цель была амбициозной — создать «идеальные часы». Для этого он применил методичный и инновационный подход: Zenith стала одной из первых полностью вертикально интегрированных мануфактур в часовой индустрии, объединив все этапы производства под одной крышей. Это отражено и в конструкции Zenith G.F.J., которая демонстрирует множество аспектов мастерства Zenith в едином гармоничном образе, а также раскрывает новые грани часового искусства, которые Zenith не показывала давно.
Перенесёмся на несколько лет вперёд после основания бренда: Zenith уже участвовала в конкурсах точности хронометров, стремясь к хронометрическому совершенству. Компания начала эти испытания ещё в 1897 году, и за всю историю её механизмы завоевали рекордные 2333 приза за точность — больше, чем у любого другого бренда. Особое значение имел не El Primero, как можно было бы предположить, а калибр 135, разработанный специально для участия в конкурсах точности в обсерваториях Невшателя, Женевы и Безансона.
Производившийся с 1949 по 1962 год, калибр 135 выиграл 235 призов за хронометрию — рекорд в истории часового дела. В 2022 году он получил кратковременное возрождение: Zenith совместно с финским мастером Кари Вуотиляйненом и аукционным домом Phillips выпустили ограниченную серию из 11 часов с новыми старыми запасами калибра 135 для обсерваторных испытаний. Однако цена этих моделей превышала 100 000 швейцарских франков, что делало их недоступными для большинства коллекционеров. И вот в 2025 году Zenith представила G.F.J., полностью возродивший калибр 135 и адаптировавший его к XXI веку.
Возвращение калибра 135
Новый калибр 135 сохранил размеры и общий дизайн исторического механизма, но это не простое воспроизведение. Во-первых, теперь он оснащён 72-часовым ручным заводом — значительное улучшение по сравнению с оригиналом, у которого было 40 часов запаса хода. Появилась функция остановки секундной стрелки (хак), облегчающая точную установку времени, а баланс защищён камнями на пружинных установках.
Сохранились характерные черты 50-х годов: двойной стрелочный регулятор, спираль Брегу, частота 2,5 Гц и, что особенно примечательно, огромный баланс диаметром 13 мм — важный элемент для достижения призовой точности. Современный калибр 135 регулируется с точностью ±2 секунды в сутки и сертифицирован COSC.
Самое заметное отличие — отделка. Вместо традиционных «женевских волн» (côtes de Genève) мосты украшены гильошированным узором в виде кирпичиков, вдохновлённым фасадом мануфактуры Zenith с красно-белой кирпичной кладкой. Это отсылка к 160-летнему зданию, но эффект выглядит современно и мастерски. Неизвестно, выполнен ли гильоше вручную или машиной, но результат впечатляет.
Изящный циферблат
История продолжается на обратной стороне часов, где проявляется ещё один аспект Zenith — искусство métiers d’art. Именно циферблат G.F.J. покорил меня с первого взгляда. Он состоит из трёх материалов:
- Внешнее кольцо с тем же кирпичным гильоше, что и на механизме, выполнено в синем цвете.
- Тонкие накладные индексы из 18-каратного белого золота, которые вместе с гильоше создают удивительную игру света.
- Основная часть циферблата — цельный кусок лазурита. Хотя часы отсылают к дизайну и технологиям 50-х, каменные циферблаты сейчас в тренде, что делает выбор очень своевременным. Zenith использовала лазурит с минимальными включениями, обеспечивая насыщенный синий цвет с тонкими вариациями, благодаря чему каждый G.F.J. уникален.
- Малый секундный счётчик в положении «6 часов» выполнен из синего окрашенного перламутра. Я не встречал перламутр с таким глубоким оттенком, и сочетание его с натуральным камнем в мужских классических часах — смелое решение, но итоговый циферблат смотрится гармонично. Синий — фирменный цвет Zenith, и большинство моделей к 160-летию бренда подчёркивают именно этот оттенок, символизирующий связь с небом и стремление к точности.
Циферблат выполнен с исключительной тщательностью. Как я отмечал в апреле, рассмотрев часы под лупой, детали гильоше, индексов, печати и стрелок впечатляют — уровень Holy Trinity. В G.F.J. чувствуется дух Calatrava, но с лёгким расслабленным акцентом.
Корпус и браслет
Весь этот великолепный синий ансамбль заключён в роскошный корпус из платины диаметром 39 мм и толщиной 10,5 мм. Корпус имеет ступенчатый безель и изогнутые ступенчатые ушки с чередованием матовых и полированных поверхностей — последние особенно эффектны.
Платина придаёт часам ощутимый вес на запястье, который можно увеличить, выбрав опциональный платиновый браслет с семизвенным дизайном, повторяющим кирпичный узор центральных звеньев. Хотя Zenith не раскрывает стоимость браслета, по надёжным данным, он более чем удваивает цену часов… и вес тоже.
В стандартной комплектации часы идут на тёмно-синем ремешке из кожи аллигатора с платиновой застёжкой, украшенной тем же кирпичным гильоше — элегантное решение. Кроме того, в комплект входят два дополнительных ремешка из телячьей кожи: гладкий чёрный и тёмно-синий «Saffiano». Все три ремешка оснащены быстросъёмными пружинными шпильками для удобной замены. Zenith заслуживает похвалы за такой комплект.
Итоговые впечатления
Очевидно, что мне нравятся эти часы. Они представляют собой цельное и гармоничное воплощение истории и будущего Zenith. Вечный классический дизайн сочетается с сдержанной смелостью и уникальным сочетанием материалов циферблата. Возрождённый калибр 135 отсылает к наследию бренда, но не копирует его — он переосмыслен. Сегодня Zenith известна в основном своими высокочастотными хронографами и крупными спортивными моделями, поэтому появление сдержанных классических часов с ручным заводом и натуральным каменным циферблатом — приятное разнообразие.
Особенно интересно, что Zenith позиционирует G.F.J. как совершенно новую коллекцию, что даёт надежду на появление новых вариаций дизайна. Хотя я большой поклонник синего варианта и платины, уже думаю, как бы оправдать покупку. Было бы здорово увидеть версию с циферблатом из оникса, чёрным перламутром и стальным корпусом. Мечтать не вредно.
Цена и доступность Zenith G.F.J. Calibre 135
Zenith G.F.J. Calibre 135 выпускается ограниченной серией из 160 экземпляров и уже доступен в бутиках Zenith и на официальном сайте бренда.
|Параметр
|Характеристика
|Бренд
|Zenith
|Модель
|G.F.J. Calibre 135
|Референс
|40.1865.0135/51.C200
|Размеры корпуса
|39,15 мм (диаметр) x 10,5 мм (толщина) x 45,75 мм (длина по ушкам)
|Материал корпуса
|Платина 950
|Водозащита
|50 метров
|Стекло
|Сапфировое спереди и сзади
|Циферблат
|Лазурит, синий окрашенный перламутр, кирпичный гильоше
|Ремешок
|Тёмно-синий аллигатор с платиновой застёжкой, чёрный гладкий телячий, синий «Saffiano» телячий
|Опциональный браслет
|Платиновый семизвенный браслет
|Механизм
|Калибр 135, мануфактурный, ручной завод, сертификация COSC
|Запас хода
|72 часа
|Функции
|Часы, минуты, малая секундная стрелка
|Доступность
|Ограниченная серия 160 штук
|Цена
|От £44,900 / US$49,900
Данный обзор подчёркивает уникальность Zenith G.F.J. Calibre 135 как сочетания исторического наследия и современных технологий, что делает эти часы важным событием в мире высокой часовой моды.