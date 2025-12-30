Подробный обзор Omega Speedmaster Alaska Project

История Omega Speedmaster и загадочного проекта Alaska начинается не с высадки на Луну, а на семь лет раньше, задолго до того, как Нил Армстронг произнёс свою легендарную фразу «один маленький шаг».

В 1962 году, во время миссии Mercury-Atlas 8, астронавт Уолли Ширра находился на орбите Земли с хронографом Omega Speedmaster 2998 на запястье. После успешного приводнения, когда СМИ были переполнены фотографиями астронавтов и ракет, одно изображение с миссии Ширры пересекло Атлантику и попало на столы руководителей Omega в Швейцарии — Ширра, парящий в невесомости, в своих Speedmaster.

До этого момента никто в Биле не осознавал, что этот хронограф, изначально созданный для точного измерения времени в различных ситуациях, уже покинул Землю и доказал свою надёжность в суровых условиях космоса. Осознав это, руководство Omega отреагировало быстро и целенаправленно.

Необходимость в часах для NASA

К 1964 году Omega, Rolex и Longines-Wittnauer оставались тремя брендами, чьи хронографы проходили жесточайшую программу квалификации NASA (подробно о трёх моделях мы писали ранее). Чтобы получить статус «Допущен NASA для всех пилотируемых космических миссий», часы должны были выдержать серию экстремальных испытаний, имитирующих самые суровые условия космического полёта. NASA разработало 11 отдельных тестов.

Испытания по стандартам NASA:

Тест на высокую температуру: 70 °C в течение 48 часов, затем 93 °C в течение 30 минут в частичном вакууме.

70 °C в течение 48 часов, затем 93 °C в течение 30 минут в частичном вакууме. Тест на низкую температуру: -18 °C в течение 4 часов.

-18 °C в течение 4 часов. Вакуумный тест: нагрев в вакуумной камере с последующим охлаждением до -18 °C в нескольких циклах.

нагрев в вакуумной камере с последующим охлаждением до -18 °C в нескольких циклах. Тест на влажность: десять 24-часовых циклов при влажности более 95% и температуре от 25 °C до 70 °C.

десять 24-часовых циклов при влажности более 95% и температуре от 25 °C до 70 °C. Тест на коррозию: атмосфера кислорода при 70 °C в течение 48 часов.

атмосфера кислорода при 70 °C в течение 48 часов. Ударопрочность: шесть ударов с силой 40 g в шести разных направлениях.

шесть ударов с силой 40 g в шести разных направлениях. Тест на ускорение: прогрессивное ускорение до 7,25 g в течение 5 минут, затем до 16 g в течение 30 секунд по трём осям.

прогрессивное ускорение до 7,25 g в течение 5 минут, затем до 16 g в течение 30 секунд по трём осям. Тест на низкое давление: давление 10,6 атмосфер при 70 °C в течение 90 минут, затем при 93 °C в течение 30 минут.

давление 10,6 атмосфер при 70 °C в течение 90 минут, затем при 93 °C в течение 30 минут. Тест на высокое давление: давление воздуха 1,6 атмосферы в течение 60 минут.

давление воздуха 1,6 атмосферы в течение 60 минут. Вибрационный тест: случайные вибрации на трёх осях с частотами от 5 до 2000 Гц и ускорением 8,8 g.

случайные вибрации на трёх осях с частотами от 5 до 2000 Гц и ускорением 8,8 g. Звуковой тест: 130 децибел при частотах от 40 до 10 000 Гц в течение 30 минут.

Прохождение этих испытаний означало, что часы теоретически могут выдержать нагрузки в пять раз превышающие экстремальные аварийные ситуации пилотируемого космического полёта, например, баллистический спуск капсулы «Союз». В итоге только одна модель прошла все испытания без компромиссов — Omega Speedmaster ref. 105.003. Она стала единственным хронографом, получившим полную квалификацию NASA и утвердившимся как официальные часы астронавтов программ Gemini и Apollo. 1 июня 1965 года Speedmaster получил официальное разрешение на использование в открытом космосе (EVA).

Статус «Flight-qualified»

Запуск Apollo 7 в 1968 году ознаменовал переход NASA от орбитальных миссий вокруг Земли к амбициозной лунной программе, завершившейся первой высадкой на Луну. Этот переход сопровождался новыми техническими вызовами. Например, за четырёхдневный путь длиной около 386 000 километров снаружи корабля температура на освещённой стороне могла достигать почти 200 °C, тогда как на теневой стороне падала до -148 °C. Разница температур около 350 °C создавала огромные структурные нагрузки на корпус капсулы и чувствительное оборудование.

Для борьбы с этим инженеры внедрили пассивный термоконтроль, известный как «barbecue roll» — медленное вращение корабля вокруг центральной оси, равномерно распределяющее тепло и предотвращающее перегрев.

К этому моменту Omega Speedmaster уже закрепил за собой статус официальных часов для EVA, а компания начала тихо разрабатывать преемника — специализированный инструмент, способный устранить все недостатки существующей модели. Этот секретный проект получил кодовое имя Alaska Project.

Проект Speedmaster Alaska

Название «Alaska» не имело отношения к штату Аляска. Omega сознательно выбрала вводящее в заблуждение кодовое имя, чтобы сбить с толку конкурентов и скрыть истинную цель проекта. Первый прототип, Alaska I (ref. 5-003), появился в 1969 году. Технически это был не Speedmaster в классическом понимании — корпус был совершенно иным, и часы не имели надписи Speedmaster, но внутри бил легендарный калибр 861.

Особенности Alaska I

Дизайн: асимметричный титановый корпус подушкообразной формы диаметром 44 мм с изогнутыми кнопками и глубоко утопленной заводной головкой для защиты от ударов.

асимметричный титановый корпус подушкообразной формы диаметром 44 мм с изогнутыми кнопками и глубоко утопленной заводной головкой для защиты от ударов. Безель: вместо тахиметрической шкалы использовалось внутреннее кольцо с делениями для точного измерения времени.

вместо тахиметрической шкалы использовалось внутреннее кольцо с делениями для точного измерения времени. Стрелки: ярко-красные стрелки хронографа и субциферблаты с силуэтами капсул Mercury и Gemini — решение, продиктованное требованиями астронавтов по максимальной читаемости в условиях низкой видимости.

Термозащитный корпус

Ключевой технической особенностью Alaska I был съёмный термозащитный корпус из анодированного алюминия, предназначенный для смягчения экстремальных температурных колебаний в вакууме. Патент Omega US3740944A указывает, что без защиты температура часов могла вырасти с 40 °C до 106 °C за 3 часа 22 минуты солнечного облучения.

В защитном корпусе температура не превышала 36 °C за 2 часа 51 минуту (начиная с 20 °C). Для удобства работы в перчатках EVA кнопки были увеличены. Циферблат покрывали оксидом цинка — отражающим и рассеивающим тепло покрытием, обеспечивающим дополнительную защиту от солнечного излучения.

Alaska II

В 1972 году Omega представила Alaska II. Ее дизайн стал ближе к классическим моделям Moonwatch, что было продиктовано экономическими причинами: производство титана Alaska I было слишком дорогим. Alaska II сохранила силуэт Moonwatch, но получила ряд усовершенствований:

Матовый корпус с пескоструйной обработкой для снижения отражений и уменьшения риска солнечных бликов.

Радиальная разметка субциферблатов для улучшенной читаемости.

Ранние прототипы оснащались вращающимся безелем, более практичным в космосе, чем фиксированная тахиметрическая шкала.

На циферблате впервые появилась надпись «Speedmaster Professional» для часов проекта Alaska.

К сожалению, 1972 год стал последним годом активной разработки проекта Alaska. Высокие затраты, сложность производства и снижение общественного интереса к дальнему космосу после успешной высадки на Луну привели к тому, что прототипы не были запущены в массовое производство, но легенда сохранилась.

Использование в советской космонавтике

Хотя Speedmaster Alaska Project не участвовал в миссиях NASA, он был на запястьях советских космонавтов с 1977 по 1981 годы. По данным Филипа Корнеля из журнала SpaceFlight (2018), космонавты «Союз 25» Владимир Ковалёнок и Валерий Рюмин носили Alaska II с красным корпусом на левом предплечье своих скафандров «Сокол».

В 1978 году Alaska Project II также использовались во время выхода в открытый космос космонавтами Владимиром Ковалёнком и Александром Иванченковым. Таким образом, специально разработанный Omega проект Alaska всё же побывал в космосе.

Гражданская версия Alaska Project

В 2008 году Omega выпустила гражданскую версию Alaska Project ограниченным тиражом в 1970 экземпляров. Эта модель почти полностью повторяла Alaska I и II. Циферблат сохранил традиционное расположение элементов Speedmaster, но вместо нанесённых индексов использовались люминесцентные метки. Красный цвет оставался только на главной стрелке хронографа, а субциферблаты вновь напоминали силуэты космических капсул NASA.

Под задней крышкой находился обновлённый калибр 1861 — модернизированная версия легендарного 861-го, с незначительными изменениями: переход от бронзового к родиевому покрытию, замена металлического тормоза на Delrin и небольшие изменения в количестве камней.

Термозащитный щиток

Самым эффектным аксессуаром стал возвращённый съёмный термозащитный щиток, теперь более удобный в использовании. Несмотря на необычный внешний вид, он остаётся одним из самых интересных аксессуаров, когда-либо включённых в комплект Speedmaster, и отличным поводом для разговора среди знатоков.

Впечатления от Alaska Speedmaster

Лично для меня Alaska Project — одна из самых уникальных моделей Speedmaster. Она ощущается как Speedmaster, но выглядит совершенно иначе. При выходе в 2008 году модель не вызвала большого ажиотажа и долго оставалась в витринах, стоя чуть дороже стандартного Moonwatch.

В 2013 году на вторичном рынке обе модели — классический Moonwatch и Alaska Project — стоили около 3000 евро за полный комплект. Сегодня ситуация кардинально изменилась: Alaska Project стабильно превышает 15 000 евро, а за экземпляры в идеальном состоянии просят значительно больше.

Ношение Alaska Project

На запястье Alaska Project сидит как классический Speedmaster Professional — те же размеры и эргономика, но циферблат меняет восприятие. На бумаге белый циферблат с чёрными стрелками должен обеспечивать идеальный контраст и читаемость, однако в сумерках классический чёрный Moonwatch оказывается более удобочитаемым.

Интересно, что несмотря на одинаковую формулу люма, Super-LumiNova на белом фоне кажется ярче из-за контраста зелёного свечения с ярким фоном. Однако в плане смены ремешков Alaska Project уступает: классический Speedmaster известен как «монстр ремешков» — подходит практически любой материал и цвет — сталь, резина, кожа, NATO, текстиль.

Белый с красным в Alaska Project ограничивает выбор: нейтральные цвета — чёрный, серый, синий — смотрятся отлично, подчёркивая технический характер часов, тогда как тёплые оттенки, например светло-коричневый, создают диссонанс и ухудшают эстетику.

Заключение

Несмотря на свои особенности, Alaska Project остаётся одной из самых оригинальных и интересных моделей Speedmaster с богатой историей, способной увлечь даже самых требовательных коллекционеров. Термозащитный щиток, дизайн, вдохновлённый NASA, и комплект NATO-ремешков из материалов, напоминающих ткань скафандров астронавтов, делают этот набор культовым.

Если бы мне пришлось выбрать один хронограф в дополнение к моему классическому чёрному Omega Speedmaster Professional, без сомнений, это был бы Alaska Project.