Подробный обзор: Seiko Prospex Sea Australasian Limited Edition SRPM04K “Kame”

Seiko — лидер в выпуске региональных лимитированных серий.

Японский бренд традиционно предлагает уникальные модели для разных рынков, вызывая зависть у конкурентов. Австралия, несмотря на относительно небольшой размер рынка, часто игнорируется крупными часовыми компаниями в плане эксклюзивных выпусков. Однако Seiko давно радует австралийцев и новозеландцев разнообразием лимитированных моделей во всех своих ключевых линейках — от Seiko 5 до Prospex и Grand Seiko. Сегодня речь пойдёт о Seiko Prospex Sea SRPM04K «Kame» — лимитированной австралазийской серии, вдохновлённой одним из самых живописных уголков Австралии и являющейся частью коллекции Save the Ocean, поддерживающей морскую экологию.

Корпус часов

SRPM04K «Kame» построены на базе популярного корпуса Seiko Turtle, впервые представленного в 1976 году в серии 6309 и возрождённого в 2016 году с обозначением SRP. Диаметр корпуса составляет 45 мм, заводная головка расположена на отметке «4 часа» и защищена массивными закруглёнными дужками. Это классический инструментальный дизайн, который, несмотря на внушительные размеры, сидит на запястье компактнее, чем кажется. Расстояние от ушка до ушка — всего 48 мм, а форма корпуса плотно облегает запястье, что делает модель удобной даже для небольших рук.

В отличие от предыдущих моделей серии Save the Ocean, SRPM04K «Kame» выделяется золотистым безелем, который украшен двухцветной вставкой с синими и зелёными оттенками. Циферблат выполнен в градиенте от синего к зелёному (фумэ), что подчёркивает морскую тематику. По словам Seiko, золотой безель символизирует солнечные блики на панцире черепахи — об этом подробнее ниже. Водозащита составляет 200 метров, а заводная головка завинчивается, что характерно для дайверских моделей бренда.

Циферблат и дизайн

Вдохновением для цветовой гаммы SRPM04K «Kame» послужил остров Фицрой — тропический рай к юго-востоку от Кэрнса в Северном Квинсленде, известный своей природной красотой и нетронутыми коралловыми пляжами. Расположенный в самом центре Большого Барьерного рифа — крупнейшей в мире системы коралловых рифов и одного из самых биологически разнообразных мест на планете — остров поражает прозрачностью воды, меняющей оттенки от нежно-голубого до глубокого изумрудного и ярко-синего.

Seiko попыталась передать эту красоту на циферблате SRPM04K, используя эффект фумэ с переходом от синего к тёмно-зелёному и тонкую штриховку, напоминающую солнечные блики на воде. Классические стрелки в форме стрелы и крупные индексы, заполненные люминесцентным составом Lumibrite, обеспечивают отличную читаемость. Окошко даты и дня недели расположено на отметке «3 часа» без увеличительного стекла.

Ремешки и браслеты

Модель поставляется с двумя вариантами крепления:

Трёхзвенный стальной браслет с раскладывающейся застёжкой и микрорегулировкой на ползвена, а также четырьмя отверстиями для инструментальной настройки.

Дополнительный силиконовый ремешок бирюзового цвета с металлическими держателями.

Металлические держатели выглядят премиально, но требуют более аккуратного обращения по сравнению с резиновыми. Оба варианта удобны, а благодаря ширине между ушками 22 мм подобрать альтернативные ремешки не составит труда. Seiko Turtle традиционно славится своей универсальностью в плане смены ремешков.

Механизм часов

Внутри SRPM04K «Kame» установлен калибр 4R36 — автоматический механизм с запасом хода около 41 часа, функциями даты и дня недели, а также возможностью остановки секундной стрелки (хак). Этот механизм также используется в модели SRPL81K, посвящённой 50-летию фильма «Челюсти», которая, кстати, тоже относится к серии Turtle. Калибр 4R36 — это фирменная версия механизма NH36, широко применяемого в микробрендах.

Поддержка морской экологии

Остров Фицрой — не только источник вдохновения, но и центр морской охраны. Здесь расположен Центр реабилитации морских черепах Кэрнса (CTRC), некоммерческая организация, работающая на добровольных началах и занимающаяся восстановлением больных и раненых морских черепах. По данным CTRC, в Большом Барьерном рифе обитает шесть из семи видов морских черепах, многие из которых находятся под угрозой из-за природных и антропогенных факторов.

В рамках глобальной инициативы Save the Ocean Seiko Australia сотрудничает с CTRC. В частности, бренд «усыновил» черепаху по имени «Каме» (в переводе с японского — «черепаха»). Часть средств от продажи каждой модели SRPM04K «Kame» направляется на поддержку центра. Название часов напрямую связано с этой черепахой, а форма корпуса напоминает панцирь, что подчёркивает тематическую связь.

Итоговая оценка

Seiko демонстрирует серьёзный подход к морской тематике, что особенно ценно для австралазийской серии. Независимо от того, являетесь ли вы жителем Австралии, синие, зелёные и бирюзовые оттенки на дайверских часах смотрятся гармонично и свежо. Золотой безель добавляет изысканности и подчёркивает атмосферу солнечного пляжа Фицрой. Помимо эстетики, бренд заслуживает признания за активную поддержку морской экологии — для компании, ассоциирующейся с дайверами, это логичный и важный шаг.

Цена и доступность Seiko Prospex Sea Australasian Limited Edition SRPM04K «Kame»

Как следует из названия, модель SRPM04K «Kame» доступна исключительно в Австралии и Новой Зеландии. Выпуск ограничен 1000 пронумерованными экземплярами. На момент публикации часы доступны в фирменных бутиках Seiko, а онлайн-заказы начнут отправлять с 17 ноября 2025 года. Рекомендованная розничная цена — 995 австралийских долларов.