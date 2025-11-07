Практический дебют: Christopher Ward возвращает JJ01 с моделью C1 Jump Hour Mk V

Не могу точно сказать, когда именно часы с прыгающим часом стали популярными, или действительно ли кто-то считает их таковыми, но знаете, кто выпускал прыгающие часы задолго до того, как это стало модно?

Christopher Ward. Прошло 14 лет с момента выпуска первой модели Jump Hour и восемь лет с тех пор, как бренд использовал модуль JJ01 в серийных часах. Конечно, были коллаборации с этой усложнённой функцией, но в основном каталоге ничего не появлялось. Если вы ждали — ожидание окончено. Новая модель Christopher Ward C1 Jump Hour Mk V полностью переосмысливает предыдущие версии, предлагая свежий дизайн и множество интересных деталей.

Эволюция бренда Christopher Ward с момента выпуска оригинального C9 Jump Hour

Christopher Ward сегодня — это совершенно другая история по сравнению с 2011 годом, когда вышел оригинальный C9 Jump Hour. Тогда бренд делал упор на классические наручные часы и ещё не сформировал свой фирменный стиль. Ранние модели отличались громоздким дизайном и размерами, характерными для того времени. По моему мнению, настоящим прорывом стал 2016 год с выпуском корпуса Light-Catcher в модели C1 Grand Malvern — именно тогда бренд обрел узнаваемость и стиль, который мы знаем сегодня (хотя эмблема с двумя флагами появилась лишь спустя несколько лет). Именно на платформе C1 Grand Malvern в 2017 году вышло четвёртое поколение Jump Hour. Новый C1 Jump Hour Mk V явно демонстрирует, насколько сильно изменился бренд не только с момента первого релиза, но и за последние восемь лет.

Дизайн и корпус: от классики к спортивной эстетике

В отличие от предыдущих моделей Jump Hour, которые однозначно относились к категории классических часов, Mk V отражает тенденцию Christopher Ward к более спортивному стилю. Сегодня бренд не выпускает простые классические часы, как раньше в линейке Malvern. Современная коллекция классических моделей в корпусе C1 включает Moonphase, Moonglow и Bel Canto, и новый Jump Hour Mk V явно является их «родственником». Корпус C1 отличается меньшим количеством граней и менее полированной поверхностью по сравнению с Light-Catcher в моделях C6x. Размеры корпуса Mk V — 39 мм в диаметре, 47,3 мм от ушка до ушка и 14 мм в высоту. Средняя часть корпуса полностью матовая, за исключением тонкой фаски, а безель контрастирует полированной поверхностью.

Корпус оснащён высоким сапфировым стеклом с наклонной фаской и выпуклой верхней частью, что добавляет объёма. Высота 14 мм для 39-миллиметровых часов — не самый удачный пропорциональный показатель. На моём запястье 7 дюймов часы выглядели немного громоздко, но не больше, чем Bel Canto; в целом они сидели комфортно, и учитывая новизну и дизайн, это не вызывало дискомфорта. Единственное, что вызывает вопросы — водозащита всего 30 метров. Понимаю, что вся линейка C1 имеет одинаковый рейтинг и позиционируется как классические часы, но при такой цене, в сегменте, где работает Christopher Ward, и с учётом спортивного дизайна, хотелось бы видеть минимум 50 метров.

Ремешок и браслет: качество и удобство

Mk V поставляется с качественным синим кожаным ремешком с подкладкой на концах, что требует некоторого периода «разнашивания», который мне не очень нравится, но здесь это не критично. Современные ремешки не должны требовать длительного привыкания. Ширина — 20 мм, с системой быстрого снятия, и оснащён прочной раскладывающейся застёжкой. Меня удивляет, что Christopher Ward не внедрил микрорегулировку в застёжку, что было бы логично для бренда, который стремится к инновациям. В качестве альтернативы можно выбрать пятизвенный браслет Consort с бабочковой застёжкой и микрорегулировкой на 3 мм.

Циферблат: спортивный дизайн с винтажным оттенком

Главная привлекательность часов — циферблат. В отличие от простых решений предыдущих моделей, Mk V предлагает более спортивный дизайн, который напоминает приборные панели винтажных автомобилей. Часы доступны в цветах «Noon Blue» и песочно-золотистом «Dusk Gold». Центральная часть циферблата выполнена с радиальной текстурой и очень напоминает последние Jump Hour, такие как Alliance 01, созданные в сотрудничестве с Fears, и последующие модели Fears Brunswick Jump Hour. Все они используют тот же механизм и модуль Christopher Ward, и имеют схожий стиль центральной части. Хотя дизайн удачный, хотелось бы видеть больше уникальности для лучшей дифференциации.

Однако центральная часть — не самая важная на циферблате. Здесь много интересных деталей. Во-первых, минутная стрелка: с изогнутым основанием и сапфировой поверхностью с покрытием Super-LumiNova. Она выглядит очень современно с ретро-нотками и производит впечатление. Аналогичные сапфировые стрелки встречаются редко — например, в Louis Vuitton Tambour Moon Poinçon de Genève Sapphire Frank Gehry, но такие часы недоступны большинству.

Вокруг центральной части, отделённая металлическим кольцом, расположена минутная шкала, которая нанесена на сапфировое кольцо, поднятое на четыре болта над металлическим основанием с крупной зернистостью. Нижняя сторона сапфирового кольца содержит люминесцентную разметку, которая подсвечивается минутной стрелкой.

Подсветка и прыгающий час: инновации в деталях

Подсветка не ограничивается минутной стрелкой. Окно прыгающего часа выполнено из двух металлических колец с разной отделкой и открывает вид на диск часов, который также покрыт люминофором. Хотя мы видели подсвечиваемые диски дат и даже часов (если вы знаете примеры — поделитесь в комментариях), здесь реализовано нечто особенное. В других прыгающих часах при смене часа подсвечиваемый диск меняется на не подсвечиваемую цифру, но не здесь. Благодаря полупрозрачности циферблата диск всегда освещён, и новая цифра часа светится сразу после прыжка. Это своего рода магия! (Хотя я не могу объяснить, как именно это работает — бренд говорит, что дело в прозрачности, но я не вижу диска под циферблатом. Если кто-то знает — прошу помочь в комментариях, чтобы мы все узнали что-то новое.)

Отсутствие брендинга на циферблате: спорное решение

На циферблате отсутствует логотип Christopher Ward. Это может порадовать тех, кто не любит текущий логотип или считает, что бренд слишком часто менял фирменный стиль. Однако это усложняет идентификацию часов. Я показывал модель нескольким близким друзьям, и никто не смог определить бренд, пока я не рассказал. Это, безусловно, проблема брендинга. Возможно, со временем ситуация изменится — например, Bel Canto тоже не имеет маркировки на циферблате, но сейчас все знают, что это за часы.

Механизм: классика с модулем JJ01

Christopher Ward решил не демонстрировать механизм через прозрачную заднюю крышку. Вероятно, потому что под крышкой установлен простой механизм Sellita SW200-1, на базе которого работает модуль JJ01 прыгающего часа, расположенный на стороне циферблата. SW200-1 обеспечивает скромный запас хода в 38 часов при частоте 28 800 полуколебаний в час. Однако это не главное в этих часах. Модуль JJ01 стал первой попыткой Christopher Ward создать собственный механизм, и с тех пор бренд значительно продвинулся вперёд с моделями Bel Canto и Loco. Калибр разработан совместно с немецким часовщиком Йоханнесом Янке, который также отвечал за хронограф JJ02 (снят с производства), мировое время JJ03 и фазу Луны JJ04.

Небольшой недостаток — возможность только вперёд переводить часовой диск. Если вы пропустили нужный час, придётся прокрутить весь круг заново. Лично я предпочёл бы ручной завод, что позволило бы сделать часы тоньше. Стиль часов не настолько спортивный, чтобы требовать автоматический механизм. Или хотя бы использовать SW300. Однако такие изменения потребовали бы доработки модуля JJ01 и, вероятно, увеличения цены, поэтому это маловероятно.

Итоги: современный взгляд на классическую усложнённую функцию

Новая версия Jump Hour сочетает в себе эстетическую привлекательность и техническую сложность, но я остаюсь поклонником Mk IV. Мне всегда не хватало классических моделей в ассортименте Christopher Ward, и линейка Malvern всегда привлекала внимание, поэтому изящная элегантность C1 Grand Malvern Jump Hour для меня остаётся эталоном. Тем не менее, C1 Jump Hour Mk V — это отражение современного духа бренда: яркие цвета, сложный циферблат и несколько новаторских решений, которые наверняка найдут своих поклонников.