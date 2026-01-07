Практический обзор: браслет из Carbonox в серии Luminox Navy SEAL 3500

Значительная часть современных часов Luminox изготавливается из фирменного углеродного композитного материала Carbonox.

Обычно этот материал применяется для корпусов и безелей, а стандартной комплектацией служат резиновые ремешки. Однако, подобно ковкому углероду, Carbonox обладает достаточной прочностью для изготовления мелких деталей с высокой степенью износа, таких как звенья браслетов. Luminox полностью использует потенциал этого материала, создав облегчённую версию серии Navy SEAL 3500 с браслетом из Carbonox.

История и эволюция серии Luminox Navy SEAL 3500

Серия Navy SEAL 3500 является современной интерпретацией оригинальной модели 3100, разработанной для ВМФ США в 1992 году. За годы существования каталог Luminox значительно расширился, но именно серия 3500 остаётся наиболее узнаваемым символом бренда. При упоминании Luminox многие сразу представляют себе именно эту серию (или её предшественника 3100). Традиционно часы комплектуются резиновыми ремешками, однако ключевая особенность модели Navy SEAL 3500 (реф. XS.3510) — корпус, безель и браслет выполнены полностью из Carbonox, что отличает её от других вариантов.

Особенности углеродных материалов Carbonox

Углеродные материалы в часовом производстве — тема достаточно сложная, поскольку термин «углерод» стал модным и используется в различных вариациях без подробного раскрытия характеристик. Все углеродные композиты состоят из частиц углерода, связанного в жёсткой полимерной матрице, но процент углерода, размер частиц и свойства связующего существенно влияют на конечные характеристики материала. В линейке Luminox существует две версии Carbonox: стандартный Carbonox, который используется в большинстве моделей, включая Navy SEAL 3500, и Carbonox+ — высокопроизводительный вариант для премиальных моделей, таких как Master Carbon SEAL 3802 и 3350 Series MIL-SPEC.

В отличие от Carbonox+ и ковкого углерода с длинными волокнами, стандартный Carbonox представляет собой порошковый углерод, что снижает прочность и исключает асимметричный «мраморный» рисунок, характерный для ковкого углерода. Визуально Carbonox напоминает матовый чёрный пластик, но при этом он в шесть раз легче стали, гипоаллергенен и устойчив к температурам, химикатам и ударам. С точки зрения эксплуатационных характеристик, Carbonox — крайне практичный материал, однако его ультралёгкость лишает часы привычного веса, ассоциируемого с качеством, и не даёт визуального эффекта ковкого углерода.

Технические характеристики корпуса и конструкции

Корпус Luminox Navy SEAL 3500 из Carbonox имеет диаметр 45 мм (по узкой части) и толщину около 14 мм (по моим измерениям — 14,5 мм). Luminox традиционно использует широкие ушки для баланса с массивным корпусом, и в этой модели расстояние между ушками составляет 24 мм, а общая длина «ушко-ушко» — 51,5 мм. Для сравнения, даже 42-мм Pacific Diver Automatic 3100 Series оснащён 24-мм ушками, что при большем размере корпуса Navy SEAL 3500 выглядит гармонично.

Корпус и безель выполнены из матового Carbonox, задняя крышка — из матовой нержавеющей стали с гравировкой трезубца Navy SEAL. Завинчивающаяся заводная головка из нержавеющей стали с чёрным покрытием обеспечивает водозащиту до 200 метров. Слева на корпусе в районе 9 часов выступает выступ, повторяющий форму защитных элементов заводной головки. Безель с односторонним вращением имеет 60 кликов, ход чёткий и отзывчивый, что впечатляет для лёгкого углеродного материала.

Стекло и циферблат

Часы оснащены плоским минеральным стеклом, что является одним из немногих спорных моментов модели. Хотя минеральное стекло не является для меня критическим недостатком, я предпочитаю сапфировое, особенно учитывая простую плоскую форму стекла, которую Luminox мог бы заменить на сапфировое без значительного увеличения стоимости.

Циферблат версии с браслетом из Carbonox выдержан в тактическом стиле пустыни: матово-чёрный фон, белая печать и крупные арабские цифры песочного цвета. Стрелки с глянцевым чёрным покрытием обеспечивают невысокий контраст с циферблатом, поэтому основным источником видимости служат встроенные тритиевые трубки, особенно в условиях недостаточного освещения. Отмечу, что на официальных фото используется белый диск даты, тогда как в моём экземпляре он чёрный, что визуально лучше сочетается с остальным циферблатом.

Подсветка тритием

Подсветка реализована с помощью тритиевых газонаполненных трубок, встроенных в стрелки, нулевой маркер безеля и крупное кольцо с делениями по периметру циферблата. Большинство трубок светятся зелёным, а минутная стрелка, отметка «12 часов» и нулевой маркер безеля — оранжевым, что улучшает читаемость в темноте. Несмотря на меньшую яркость по сравнению с фотолюминесцентными материалами (например, Super-LumiNova), тритий светится непрерывно до 25 лет без необходимости подзарядки светом, что обеспечивает стабильную видимость в любых условиях.

Механизм и автономность

В версии с браслетом Carbonox используется кварцевый механизм Ronda Caliber 515 с батарейкой типа 371, обеспечивающей около 45 месяцев работы. Этот калибр широко применяется в различных моделях Luminox, от Pacific Diver Ripple до ICE-SAR 1080 Series, и является одним из самых распространённых швейцарских кварцевых механизмов. Несмотря на свою повсеместность, Ronda 515 — проверенный и надёжный механизм, а замена механизма при необходимости обходится недорого.

Особенности браслета из Carbonox

Главная отличительная черта данной версии — браслет из Carbonox с трёхзвенным дизайном и заметной канавкой по центру средних звеньев. Ширина браслета стабильна — 24 мм, звенья скреплены видимыми с боков нержавеющими штифтами. Съёмные звенья соединены двусторонними винтами, что повышает надёжность конструкции. Благодаря использованию Carbonox браслет остаётся очень лёгким: вес часов без браслета — 50 грамм, а с браслетом — всего 93 грамма.

Застёжка браслета выполнена из штампованной нержавеющей стали с чёрным покрытием, дизайн схож с другими застёжками Luminox. Несмотря на функциональность, застёжка кажется базовой и тяжеловесной в сравнении с лёгким корпусом и звеньями браслета. Улучшить этот элемент сложно без внедрения более сложных материалов и конструкций, которые либо будут хрупкими, либо ещё более тяжёлыми.

Итоги и экспертная оценка

Версия Luminox Navy SEAL 3500 с браслетом из Carbonox могла бы иметь более премиальную реализацию, но её задача — не создавать люксовый продукт, а объединить преимущества звеньевого браслета с лёгкостью углеродного композита. На мой взгляд, такая конфигурация гораздо комфортнее стандартных резиновых ремешков.

При рекомендованной розничной цене в 675 долларов США это одни из самых доступных часов с браслетом из углеродного материала. Кроме того, бренд предлагает отдельный браслет Carbonox за 63 доллара, что позволяет владельцам моделей на резиновых ремешках модернизировать их до лёгкой и удобной версии с браслетом.