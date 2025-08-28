Практический обзор: Casio G-Shock GMD-B300 — компактные спортивные часы с Bluetooth

Японская компания Casio никогда не стоит на месте.

Несмотря на то, что часы G-Shock легкие и очень удобные в носке, они не славятся компактными размерами, если не считать моделей, предназначенных для детей. За последние несколько лет Casio вложила много усилий в то, чтобы сделать часы G-Shock не только еще более прочными и легкими, но и меньшими по размеру (как по толщине корпуса, так и по диаметру).

Это привело к появлению одних из самых комфортных часов, когда-либо выпущенных компанией. Casio также стала серьезнее относиться к выпуску G-Shock для женщин. Технически, спортивные часы G-Shock GMD-B300 с Bluetooth предназначены именно для женщин. Другие цветовые варианты модели явно это подчеркивают, но в основном черная версия GMDB300-1 вполне может носить любой человек. У часов приятная восьмиугольная форма, и они удобно сидят на запястье у тех, кто предпочитает более компактные часы. G-Shock GMD-B300 — действительно универсальный дизайн.

Casio позиционирует GMD-B300 как почти начального уровня спортивные часы с современным дизайном и большим количеством функций, чем обычно можно ожидать от Casio в этой ценовой категории. Единственное, чего действительно не хватает, — это солнечная или световая подзарядка, которая мне очень нравится в G-Shock. Это значит, что батарейку придется менять примерно каждые два-три года, но это не критично и не является серьезным недостатком.

Тем не менее, интересно, добавит ли Casio в будущем солнечную подзарядку в аналогичные модели. Даже если это немного повысит цену, я считаю, что это был бы отличный продукт для мужчин, женщин и детей.

Как я уже упоминал, Casio позиционирует G-Shock GMD-B300 как простые спортивные часы. В них есть «умные» элементы, но это не смарт-часы и у них нет такой глубокой интеграции со смартфоном, как у более продвинутых моделей G-Shock. В частности, часы оснащены шагомером. Это не первая модель Casio с такой функцией, и данный датчик более простой по сравнению с более сложными акселерометрами в продвинутых смарт-часах. Кроме того, спортивные функции включают классическую для G-Shock прочность — высокую ударопрочность и водонепроницаемость до 200 метров. В часах также есть несколько цифровых инструментов для отслеживания времени — будильник и удобный секундомер (хронограф).

ЖК-дисплей имеет более высокое разрешение, чем у многих традиционных G-Shock, а в версии GMDB300-1 используется «негативный» дисплей, то есть темный фон и светлый текст. Другие доступные версии GMD-B300 (например, GMDB300-3, GMDB300-4, GMDB300DSC-2 и GMDB300DSC-4) имеют стандартные ЖК-дисплеи. В корпусе пять кнопок, включая одну под безелем, которая активирует подсветку экрана. В целом мне очень нравится объем информации на экране, быстрота работы системы, а также четкие звуковые сигналы, которые издает модуль при нажатии кнопок.

Лучшей современной функцией в Casio G-Shock GMD-B300 является интеграция Bluetooth. Все больше моделей Casio получают эту функцию, и я считаю это отличным решением. Для начала нужно скачать приложение Casio на смартфон, после чего часы можно подключить к телефону. Функции зависят от модели, но в целом приложение позволяет настраивать часы и передавать данные об активности на телефон.

По моему мнению, самое важное — это возможность через Bluetooth всегда поддерживать правильное время на часах, даже при смене часовых поясов во время путешествий. Мой сын особенно любит эту функцию, так как ему нравятся цифровые часы с идеальной точностью. Достичь этого сложно, если не использовать самые дорогие кварцевые механизмы. Более разумный способ обеспечить точность — обновлять время по эталонным часам. Ранее Casio пыталась делать это с помощью радиосигналов от атомных часов, но «радиоуправляемые» часы хорошо работают только в Японии и нескольких других регионах с сильным сигналом. Использование Bluetooth и повсеместное распространение смартфонов — современный и эффективный способ всегда иметь точное время на цифровых часах.

Конечно, как и в большинстве Casio с Bluetooth, эта функция является опциональной. Все функции часов можно использовать и настраивать напрямую на устройстве без подключения к телефону. Никто не обязан использовать Bluetooth, но эта опция значительно расширяет возможности удобных цифровых спортивных часов.

Я уже говорил, что G-Shock GMD-B300 в основном предназначены для женщин. Насколько они большие? По меркам G-Shock — небольшие, но не крошечные: ширина корпуса 43,8 мм, толщина 12 мм, длина от ушка до ушка 46,4 мм. Корпус из смолы и стали вместе с ремешком весит всего 41 грамм. Над экраном установлен защитный минеральный кристалл. На мужском запястье модель GMDB300-1 выглядит как уменьшенная версия классического G-Shock. На детском или женском запястье часы смотрятся смело, но обычно не выглядят слишком большими. Кстати, только черная версия GMD-B300 имеет более «мужественный» стиль. Другие модели коллекции выполнены в ярких цветах, которые тоже очень привлекательны. Цена Casio G-Shock GMD-B300 составляет 120 долларов США.