Практический обзор: Часы Breguet Classique Souscription доказывают, что классика никогда не стареет

С точки зрения непосвящённого, удивительно, что среди всего блеска, торжеств и впечатляющих часов, приуроченных к 250-летию Breguet в 2025 году, наибольшее внимание в сообществе энтузиастов привлекает элементарно простой одноручный механизм.

С другой стороны, в современном переосмыслении одной из самых ранних моделей Абрахама-Луи Бреге есть что-то по-настоящему классическое, что продолжает находить отклик у коллекционеров. Эта более чем двухвековая базовая конструкция по-прежнему способна завораживать, и на фоне рынка высокой часовой моды, наполненного разнообразием и зрелищностью как никогда ранее, она всё ещё остаётся особенной. Новая модель Breguet Classique Souscription сводит ДНК бренда к его самым ранним и чистым формам, создавая при этом настоящее глоток свежего воздуха в мире часового искусства.

Корпус Breguet Classique Souscription выполнен в классически простом и элегантно сдержанном стиле, диаметром 40 мм из фирменного сплава 18К «золото Бреге». Этот сплав — новинка в линейке бренда, выпущенная к 250-летию, призванная передать тепло и блеск золотых сплавов, которыми пользовался сам Абрахам-Луи Бреге. Цвет корпуса на запястье — тонко сбалансированный, чуть более насыщенный, тёплый и глубокий, чем традиционное жёлтое золото, но при этом более классический и сдержанный, чем розовое золото.

Уникальный состав из жёлтого золота, серебра, меди и палладия создаёт этот тон, который выглядит одновременно классически и торжественно при ношении. Что касается формы корпуса, дизайн также выдержан в сдержанном ключе. Классический округлый полированный безель венчает тонкие, слегка утопленные матовые боковины корпуса, а единственными заметными деталями являются традиционные округлые ушки Бреге и великолепно отполированная, роскошно округлая подушка заводной головки на отметке «3 часа». Завершает образ широкая сапфировая задняя крышка с прозрачным окном и символическая водозащита на уровне 30 метров.

Как и корпус, циферблат Breguet Classique Souscription элегантен, гармонично пропорционален и классически прост. Главным украшением здесь служит поверхность циферблата, выполненная из белой эмали grand feu на золотой основе. С огромной визуальной глубиной и почти молочным оттенком на запястье, это ещё один классически красивый элемент в арсенале Classique Souscription. Остальная часть циферблата добавляет впечатляющие тонкие детали. Внешняя шкала достаточно сложна, чтобы не позволить циферблату казаться упрощённым, а тонкие, изящные арабские цифры Бреге выполнены из чёрной эмали petit feu, что придаёт контрастную глубину и блеск. Бреге также умно решает проблему читаемости одноручного дизайна. Благодаря внутреннему наконечнику в стиле Бреге и внешнему наконечнику в форме ромба, соединённым изящной «песочной» перемычкой, часы чётко показывают как часы, так и минуты, не закрывая при этом цифры больше, чем необходимо. Классическая термо-синяя отделка одной стрелки помогает её необычной форме ещё более эффектно выделяться на фоне циферблата.

Если внешний вид Breguet Classique Souscription подчёркивает классически сдержанную сторону характера бренда, то внутреннее устройство демонстрирует барочную роскошь Бреге. Мануфактурный калибр VSOO с ручным заводом внутри Classique Souscription повторяет архитектуру и внешний вид карманных часов Souscription XVIII века, созданных Абрахамом-Луи Бреге, но технически он далёк от устаревших механизмов. Один барабан с заводной пружиной, украшенный гравировкой в виде рукописного шрифта, обеспечивает внушительный запас хода в 96 часов при частоте 21 600 полуколебаний в час. Современная балансировочная пружина Nivachron с фирменной спиралью Бреге позволяет этой классической модели соответствовать современным стандартам магнитной и ударной устойчивости. Визуально же механизм VSOO — это чистая, великолепно классическая эстетика.

От просто оформленных, приподнятых и закреплённых винтами мостов баланса, передачи и барабана до матово-золотистых поверхностей в цвете «золото Бреге» — оформление скорее напоминает 1775 год, чем 2025-й. Это освежающий взгляд в мире почти непостижимо сложных скелетонизированных дизайнов, но традиционный подход не лишён своих визуальных изысков. Полированные фаски, синие винты и красиво текучая гравировка рукописным шрифтом делают этот механизм завораживающим при взгляде через заднюю крышку и эффектно демонстрируют корни бренда. Завершает образ глубокий, слегка патинированный ремешок из тёмно-синей кожи аллигатора. Несмотря на свою мягкость и комфорт на запястье, отказ Бреге от раскладывающейся застёжки в пользу простой классической пряжки наверняка вызовет разные мнения.

Сегодня Breguet в основном сосредоточен на эффектных, богато украшенных и сложных моделях, но 250-летие бренда вернуло внимание к простым истокам его классической элегантности. Новая одноручная модель Breguet Classique Souscription с её элементарной чистотой и преданностью самым ранним традициям бренда — это блестящее напоминание о наследии марки, а энтузиазм коллекционеров вокруг неё — многообещающий знак для будущего после юбилея. Часы Breguet Classique Souscription уже доступны у официальных дилеров. Рекомендованная розничная цена на момент публикации составляет 59 400 долларов США.